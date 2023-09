हरित क्रांति के जनक MS Swaminathan का निधन, जानें उनके बारें में 5 प्रमुख बातें

Father of India’s ‘Green Revolution: प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में 'हरित क्रांति' के जनक मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन (एमएस स्वामीनाथन) का चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया. स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

साथ ही उन्होंने भारत के कम आय वाले किसानों को अधिक उपज पैदा करने के लिए प्रेरित किया था. उन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र में एक क्रन्तिकारी परिवर्तन लाने में मदद की थी. अपने जीवनकाल में स्वामीनाथन ने विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया.

एमएस स्वामीनाथन पर पीएम मोदी ने भी दुःख व्यक्त किया है. उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ''डॉ. एमएस स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ. हमारे देश के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में, कृषि में उनके अभूतपूर्व कार्य ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की''

साथ ही उन्होंने कहा कि ''कृषि में अपने क्रांतिकारी योगदान के अलावा, डॉ. स्वामीनाथन नवप्रवर्तन के पावरहाउस और कई लोगों के लिए एक प्रेरक गुरु थे. अनुसंधान और परामर्श के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है.''

