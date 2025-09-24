71st National Film Awards Winners 2025: किसे मिला कौन-सा अवार्ड और मिली कितनी पुरस्कार राशि? देखें पूरी लिस्ट

क्रमांक कैटेगरी फिल्म विजेता पुरस्कार नगद राशि

1 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th Fail (हिंदी) विधु विनोद चोपड़ा स्वर्ण कमल ₹3,00,000

2 सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक Aatmapamphlet (मराठी) आशीष बेंडे स्वर्ण कमल ₹3,00,000

3 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani (हिंदी) करण जौहर स्वर्ण कमल ₹3,00,000

4 राष्ट्रीय/सामाजिक मूल्य Sam Bahadur (हिंदी) मेघना गुलज़ार रजत कमल ₹2,00,000

5 सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म Naal 2 (मराठी) सुधाकर रेड्डी यक्कांति स्वर्ण कमल ₹3,00,000

6 सर्वश्रेष्ठ एवीजीसी फिल्म Hanu-Man (तेलुगु) प्रसांत वर्मा, जेट्टी वेंकट कुमार स्वर्ण/रजत कमल ₹3,00,000 / ₹2,00,000

7 सर्वश्रेष्ठ निर्देशन The Kerala Story (हिंदी) सुदीप्तो सेन स्वर्ण कमल ₹3,00,000

8 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता Jawan (शाहरुख खान) / 12th Fail (विक्रांत मैसी) रजत कमल ₹2,00,000

9 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री Mrs. Chatterjee Vs Norway (रानी मुखर्जी) रजत कमल ₹2,00,000

10 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता Pookkaalam (विजयराघवन) / Parking (एमएस भास्कर) रजत कमल ₹2,00,000

11 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री Ullozhukku (उर्वशी) / Vash (जंकी बोड़ीवाला) रजत कमल ₹2,00,000

12 सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार Gandhi Tatha Chettu, Gypsy, Naal 2 विभिन्न कलाकार रजत कमल ₹2,00,000

13 सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक Baby (तेलुगु) – PVN S रोहित रजत कमल ₹2,00,000

14 सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका Jawan (हिंदी) – शिल्पा राव रजत कमल ₹2,00,000

15 सर्वश्रेष्ठ छायांकन The Kerala Story – प्रसांतनु मोहापात्र रजत कमल ₹2,00,000

16 सर्वश्रेष्ठ पटकथा Baby, Parking, Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai – रजत कमल ₹2,00,000

17 सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन Animal – सचिन सुधाकरन, हरीहरन रजत कमल ₹2,00,000

18 सर्वश्रेष्ठ संपादन Pookkaalam – मिधुन मुरली रजत कमल ₹2,00,000

19 सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन 2018 – Everyone Is A Hero मोहनदास रजत कमल ₹2,00,000

20 सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन Sam Bahadur – सचिन लोवलकर आदि रजत कमल ₹2,00,000

21 सर्वश्रेष्ठ मेकअप Sam Bahadur – श्रीकांत देसाई रजत कमल ₹2,00,000

22 सर्वश्रेष्ठ संगीत Vaathi (जीवी प्रकाश कुमार) / Animal (हर्षवर्धन रमेश्वर) रजत कमल ₹2,00,000

23 सर्वश्रेष्ठ गीत Balagam (तेलुगु) – कसारला श्याम रजत कमल ₹2,00,000

24 सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी Rocky Aur Rani (धिन्डोरा बाजे रे) – वैभवी मर्चेंट रजत कमल ₹2,00,000

25 सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन Hanu-Man (तेलुगु) – नंदु प्रद्वी रजत कमल ₹2,00,000

26–36 सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्में असमिया – Rongatapu 1982, बंगाली – Deep Fridge, गुजराती – Vash, हिंदी – Kathal, कन्नड़ – Kandeelu, मलयालम – Ullozhukku, मराठी – Shyamchi Aai, ओड़िया – Pushkara, पंजाबी – Godday Godday Chaa, तमिल – Parking, तेलुगु – Bhagavanth Kesari – रजत कमल ₹2,00,000

37 सर्वश्रेष्ठ गऱो फिल्म Rimdogittanga डॉमिनिक संगमा रजत कमल ₹2,00,000

38 सर्वश्रेष्ठ ताई फाके फिल्म Pai Tang प्रबल खौंड रजत कमल ₹2,00,000