71st National Film Awards Winners 2025: किसे मिला कौन-सा अवार्ड और मिली कितनी पुरस्कार राशि? देखें पूरी लिस्ट

National Film Awards 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों को सम्मानित किया। इस साल का समारोह बॉलीवुड सितारों के नाम रहा, जहां कई बड़ी हस्तियों ने पुरस्कार अपने नाम किए।
इस समारोह का आयोजन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ। इस बार पुरस्कारों के लिए 332 फीचर फिल्में, 115 नॉन-फीचर फिल्में, 27 पुस्तकें और 16 आलोचकों की प्रविष्टियाँ आई थीं। महामारी के कारण दो साल की देरी के बाद 2023 के पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त 2025 को की गई थी।
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म: 12th Fail
विक्रमादित्य मोटवाने निर्देशित 12th Fail को 2023 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। यह फिल्म संघर्ष, मेहनत और उम्मीद की सच्ची कहानी को दर्शाती है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: शाहरुख खान और विक्रांत मैसी
-
शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।
-
वहीं 12th Fail में बेहतरीन अभिनय के लिए विक्रांत मैसी को भी इसी श्रेणी में सम्मानित किया गया।
यह दोनों का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: रानी मुखर्जी
रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में दमदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। यह उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म सम्मान है।
मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार
मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। समारोह में उनके योगदान को लेकर एक विशेष शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसने उनकी शानदार यात्रा और विरासत को रेखांकित किया। पूरे हॉल में खड़े होकर दर्शकों और कलाकारों ने उनका स्वागत किया।
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 विजेताओं की पूरी लिस्ट
सर्वश्रेष्ठ फिल्म लेखन
|
क्रमांक
|
कैटेगरी
|
नाम
|
भाषा
|
नगद राशि
|
1
|
सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक
|
उत्पल दत्ता
|
असमिया
|
₹1,00,000
नॉन-फीचर फिल्में
|
क्रमांक
|
कैटेगरी
|
फिल्म
|
निर्माता/निर्देशक
|
नगद राशि
|
1
|
सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म
|
Flowering Man (हिंदी)
|
FTII / सुम्यजीत घोष
|
₹3,00,000 (प्रत्येक)
|
2
|
सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक
|
Mau: The Spirit Dreams of Cheraw (मिजो)
|
शिल्पिका बोरदोलोई
|
₹3,00,000
|
3
|
जीवनी/ऐतिहासिक फिल्म
|
Mo Bou, Mo Gaan (ओड़िया)
|
सुबाश साहू
|
₹2,00,000 (साझा)
|
〃
|
Lentina Ao - A Light on the Eastern Horizon (अंग्रेज़ी)
|
संजीब परासर
|
₹2,00,000 (साझा)
|
4
|
कला/संस्कृति फिल्म
|
Timeless Tamil Nadu (अंग्रेज़ी)
|
कमाख्या नारायण सिंह
|
₹2,00,000
|
5
|
सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री
|
God Vulture and Human (हिंदी/अंग्रेज़ी/तेलुगु)
|
ऋषिराज अग्रवाल
|
₹2,00,000
|
6
|
सामाजिक/पर्यावरणीय मूल्य
|
The Silent Epidemic (हिंदी)
|
अक्षत गुप्ता
|
₹2,00,000
|
7
|
सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म
|
Giddh The Scavenger (हिंदी)
|
मनीष सैनी
|
₹2,00,000
|
8
|
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन
|
The First Film (हिंदी)
|
पियूष ठाकुर
|
₹3,00,000
|
9
|
सर्वश्रेष्ठ छायांकन
|
Little Wings (तमिल)
|
सरवनामरुथु, मीनाक्षी सोमन
|
₹2,00,000
|
10
|
सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन
|
Dhundhgiri Ke Phool (हिंदी)
|
शुभरुण सेनगुप्ता
|
₹2,00,000
|
11
|
सर्वश्रेष्ठ संपादन
|
Moving Focus (अंग्रेज़ी)
|
नीलाद्रि रॉय
|
₹2,00,000
|
12
|
सर्वश्रेष्ठ संगीत
|
The First Film (हिंदी)
|
प्रणील देसाई
|
₹2,00,000
|
13
|
सर्वश्रेष्ठ नैरेशन/वॉयस ओवर
|
The Sacred Jack (अंग्रेज़ी)
|
हरीकृष्णन एस
|
₹2,00,000
|
14
|
सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट
|
Sunflowers Were The First Ones To Know (कन्नड़)
|
चिदानंद नाइक
|
₹2,00,000
|
15
|
विशेष उल्लेख
|
Nekal (मलयालम) / The Sea And Seven Villages (ओड़िया)
|
–
|
–
फीचर फिल्में
|
क्रमांक
|
कैटेगरी
|
फिल्म
|
विजेता
|
पुरस्कार
|
नगद राशि
|
1
|
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म
|
12th Fail (हिंदी)
|
विधु विनोद चोपड़ा
|
स्वर्ण कमल
|
₹3,00,000
|
2
|
सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक
|
Aatmapamphlet (मराठी)
|
आशीष बेंडे
|
स्वर्ण कमल
|
₹3,00,000
|
3
|
सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म
|
Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani (हिंदी)
|
करण जौहर
|
स्वर्ण कमल
|
₹3,00,000
|
4
|
राष्ट्रीय/सामाजिक मूल्य
|
Sam Bahadur (हिंदी)
|
मेघना गुलज़ार
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
5
|
सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म
|
Naal 2 (मराठी)
|
सुधाकर रेड्डी यक्कांति
|
स्वर्ण कमल
|
₹3,00,000
|
6
|
सर्वश्रेष्ठ एवीजीसी फिल्म
|
Hanu-Man (तेलुगु)
|
प्रसांत वर्मा, जेट्टी वेंकट कुमार
|
स्वर्ण/रजत कमल
|
₹3,00,000 / ₹2,00,000
|
7
|
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन
|
The Kerala Story (हिंदी)
|
सुदीप्तो सेन
|
स्वर्ण कमल
|
₹3,00,000
|
8
|
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
|
Jawan (शाहरुख खान) / 12th Fail (विक्रांत मैसी)
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
9
|
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
|
Mrs. Chatterjee Vs Norway (रानी मुखर्जी)
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
10
|
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता
|
Pookkaalam (विजयराघवन) / Parking (एमएस भास्कर)
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
11
|
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री
|
Ullozhukku (उर्वशी) / Vash (जंकी बोड़ीवाला)
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
12
|
सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार
|
Gandhi Tatha Chettu, Gypsy, Naal 2
|
विभिन्न कलाकार
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
13
|
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक
|
Baby (तेलुगु) – PVN S रोहित
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
14
|
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका
|
Jawan (हिंदी) – शिल्पा राव
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
15
|
सर्वश्रेष्ठ छायांकन
|
The Kerala Story – प्रसांतनु मोहापात्र
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
16
|
सर्वश्रेष्ठ पटकथा
|
Baby, Parking, Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai
|
–
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
17
|
सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन
|
Animal – सचिन सुधाकरन, हरीहरन
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
18
|
सर्वश्रेष्ठ संपादन
|
Pookkaalam – मिधुन मुरली
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
19
|
सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन
|
2018 – Everyone Is A Hero
|
मोहनदास
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
20
|
सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन
|
Sam Bahadur – सचिन लोवलकर आदि
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
21
|
सर्वश्रेष्ठ मेकअप
|
Sam Bahadur – श्रीकांत देसाई
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
22
|
सर्वश्रेष्ठ संगीत
|
Vaathi (जीवी प्रकाश कुमार) / Animal (हर्षवर्धन रमेश्वर)
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
23
|
सर्वश्रेष्ठ गीत
|
Balagam (तेलुगु) – कसारला श्याम
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
24
|
सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी
|
Rocky Aur Rani (धिन्डोरा बाजे रे) – वैभवी मर्चेंट
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
25
|
सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन
|
Hanu-Man (तेलुगु) – नंदु प्रद्वी
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
26–36
|
सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्में
|
असमिया – Rongatapu 1982, बंगाली – Deep Fridge, गुजराती – Vash, हिंदी – Kathal, कन्नड़ – Kandeelu, मलयालम – Ullozhukku, मराठी – Shyamchi Aai, ओड़िया – Pushkara, पंजाबी – Godday Godday Chaa, तमिल – Parking, तेलुगु – Bhagavanth Kesari
|
–
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
37
|
सर्वश्रेष्ठ गऱो फिल्म
|
Rimdogittanga
|
डॉमिनिक संगमा
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
38
|
सर्वश्रेष्ठ ताई फाके फिल्म
|
Pai Tang
|
प्रबल खौंड
|
रजत कमल
|
₹2,00,000
|
39
|
विशेष उल्लेख
|
Animal (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर – एम आर राजकृष्णन)
|
–
|
प्रमाणपत्र
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में कलाकारों और फिल्मों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, मोहनलाल और विक्रांत मैसी ने बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। यह आयोजन भारतीय सिनेमा की विविधता और उत्कृष्टता का प्रतीक है।
