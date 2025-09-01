दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन-सा है? जानें नाम और लोकेशन

क्या आप जानते हैं कि आर्कटिक महासागर दुनिया के महासागरों में सबसे छोटा और सबसे उथला है? यह लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर (54 लाख वर्ग मील) में फैला है और इसका आकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है।

अपने आकार के बावजूद, आर्कटिक महासागर बहुत अनोखा है। यह साल के ज्यादातर समय समुद्री बर्फ से ढका रहता है, जिससे यहां ध्रुवीय भालू और सील जैसे कई तरह के जीवों के लिए रहने की जगह बनती है। इसकी औसत गहराई लगभग 1,205 मीटर (3,953 फीट) है, जबकि इसका सबसे गहरा बिंदु 5,502 मीटर (18,050 फीट) तक पहुंचता है। आर्कटिक महासागर की सीमाएं ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का और रूस से लगती हैं। citeturn0search0 इसका ठंडा तापमान और बर्फ से ढका पानी इसे दूसरे महासागरों से अलग बनाता है। आर्कटिक महासागर: दुनिया का सबसे छोटा महासागर

आर्कटिक महासागर को दुनिया का सबसे छोटा महासागर माना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.405 करोड़ वर्ग किलोमीटर (लगभग 54.4 लाख वर्ग मील) है। यह पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थित है और उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और ग्रीनलैंड की जमीनों से घिरा हुआ है। इस महासागर की पहचान इसके ठंडे तापमान से होती है और यह साल के ज्यादातर समय मुख्य रूप से बर्फ से ढका रहता है, जिससे यहां जहाजों का चलना मुश्किल हो जाता है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा क्यों है? मुख्य तथ्य और आंकड़े आर्कटिक महासागर दुनिया के महासागरों में सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.405 करोड़ वर्ग किलोमीटर (लगभग 54.4 लाख वर्ग मील) है। 12 यहां कुछ मुख्य तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं, जो बताते हैं कि इसे यह उपाधि क्यों मिली है:

आर्कटिक महासागर की मुख्य विशेषताएं आकार और गहराई: आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल दूसरे महासागरों की तुलना में काफी कम है, जो हिंद महासागर के