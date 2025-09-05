NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Focus
Quick Links

Vande Bharat Trains: यहां देखें वंदे भारत की पूरी रूट, टाइम और स्टॉप

By Mahima Sharan
Sep 5, 2025, 10:43 IST

वंदे भारत पूरी सूची 2025: यहां भारत भर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और उनके रूट की पूरी सूची दी गई है। जानें कि किन लोकप्रिय रूटों पर अब 20 कोच वाली ट्रेनें चल रही हैं। साथ ही, इस आधुनिक, सेमी-हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानें।

Vande Bharat Train Timing And Route
Vande Bharat Train Timing And Route

Vande Bharat Full List: 2019 में लॉन्च होने के बाद से, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूरे भारत में देश के आधुनिक, प्रभावी और आरामदायक रेल परिवहन का प्रतीक बन गई है। इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन ने दो जगहों के बीच यात्रा के समय को कम करने के साथ-साथ कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया है।

फिलहाल, पूरे देश में 150 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं चल रही हैं। इनमें 75 ट्रेनें एक दिशा में (अप) और 75 दूसरी दिशा में (डाउन) चलती हैं। पूरे रेल नेटवर्क पर, वंदे भारत ट्रेनें तीन तरह के कोच कॉन्फिगरेशन में चलती हैं: आठ, सोलह और बीस कोच वाले सेट।

Vande Bharat Train: रूट के साथ पूरी सूची

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, भारतीय रेलवे अब वंदे भारत ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ा रहा है। अब अलग-अलग रूटों पर 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के 13 जोड़े चल रहे हैं।

क्र. सं.

ट्रेन नंबर

रूट (कहां से–कहां तक–वापसी)

रास्ते के मुख्य स्टॉप

1

22435/22436

वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी

वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली

2

22439/22440

नई दिल्ली – कटरा – नई दिल्ली

नई दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी, कटरा

3

20901/20902

मुंबई सेंट्रल – गांधीनगर कैपिटल – मुंबई सेंट्रल

मुंबई सेंट्रल, बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर

4

20833/20834

विशाखापत्तनम – सिकंदराबाद – विशाखापत्तनम

विशाखापत्तनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, खम्मम, वारंगल, सिकंदराबाद

5

20977/20978

अजमेर – चंडीगढ़ – अजमेर

अजमेर, जयपुर, अलवर, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, चंडीगढ़

6

20633/20634

तिरुवनंतपुरम – कासरगोड – तिरुवनंतपुरम

कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, शोरानूर, त्रिशूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम

7

22895/22896

हावड़ा – पुरी – हावड़ा

हावड़ा, खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर क्योंझर रोड, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, पुरी

8

22347/22348

हावड़ा – पटना – हावड़ा

हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, जामताड़ा, जसीडीह, लखीसराय, मोकामा, पटना साहिब, पटना

9

22415/22416

वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी

बनारस, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली

10

22477/22478

नई दिल्ली – कटरा – नई दिल्ली

नई दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी, कटरा

11

22425/22426

अयोध्या कैंट – आनंद विहार टर्मिनल – अयोध्या कैंट

अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, आनंद विहार

12

20707/20708

सिकंदराबाद – विशाखापत्तनम – सिकंदराबाद

सिकंदराबाद, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, सामलकोट, विशाखापत्तनम

13

20627/20628

चेन्नई एग्मोर – नागरकोइल – चेन्नई एग्मोर

चेन्नई एग्मोर, तांबरम, विल्लुपुरम, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, नागरकोइल

अतिरिक्त वंदे भारत की योजना

रेल मंत्रालय अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के तीन और जोड़ों में 20 कोच जोड़ने की योजना बना रहा है। ये ट्रेनें इस प्रकार हैं:

क्र. सं.

ट्रेन नंबर

रूट (कहां से–कहां तक–वापसी)

1

20631/20632

मंगलुरु सेंट्रल – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल – मंगलुरु सेंट्रल

2

20701/20702

सिकंदराबाद – तिरुपति – सिकंदराबाद

3

20665/20666

चेन्नई एग्मोर – तिरुनेलवेली – चेन्नई एग्मोर

वंदे भारत एक्सप्रेस ने तेज, सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक यात्रा का अनुभव देकर भारतीयों के सफर करने का तरीका सचमुच बदल दिया है। लोकप्रिय रूटों पर 20 कोच वाली ट्रेनों की शुरुआत और भविष्य में विस्तार की योजनाओं के साथ, भारतीय रेलवे यह सुनिश्चित कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री इस आधुनिक यात्रा अनुभव का आनंद ले सकें।

मेरठ से वाराणसी: यहां चेक वंदे भारत एक्सप्रेस की पूरी रूट, समय और किराया


Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News