Vande Bharat Trains: यहां देखें वंदे भारत की पूरी रूट, टाइम और स्टॉप

Vande Bharat Full List: 2019 में लॉन्च होने के बाद से, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूरे भारत में देश के आधुनिक, प्रभावी और आरामदायक रेल परिवहन का प्रतीक बन गई है। इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन ने दो जगहों के बीच यात्रा के समय को कम करने के साथ-साथ कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया है।
फिलहाल, पूरे देश में 150 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं चल रही हैं। इनमें 75 ट्रेनें एक दिशा में (अप) और 75 दूसरी दिशा में (डाउन) चलती हैं। पूरे रेल नेटवर्क पर, वंदे भारत ट्रेनें तीन तरह के कोच कॉन्फिगरेशन में चलती हैं: आठ, सोलह और बीस कोच वाले सेट।
Vande Bharat Train: रूट के साथ पूरी सूची
यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, भारतीय रेलवे अब वंदे भारत ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ा रहा है। अब अलग-अलग रूटों पर 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के 13 जोड़े चल रहे हैं।
|
क्र. सं.
|
ट्रेन नंबर
|
रूट (कहां से–कहां तक–वापसी)
|
रास्ते के मुख्य स्टॉप
|
1
|
22435/22436
|
वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी
|
वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली
|
2
|
22439/22440
|
नई दिल्ली – कटरा – नई दिल्ली
|
नई दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी, कटरा
|
3
|
20901/20902
|
मुंबई सेंट्रल – गांधीनगर कैपिटल – मुंबई सेंट्रल
|
मुंबई सेंट्रल, बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर
|
4
|
20833/20834
|
विशाखापत्तनम – सिकंदराबाद – विशाखापत्तनम
|
विशाखापत्तनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, खम्मम, वारंगल, सिकंदराबाद
|
5
|
20977/20978
|
अजमेर – चंडीगढ़ – अजमेर
|
अजमेर, जयपुर, अलवर, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, चंडीगढ़
|
6
|
20633/20634
|
तिरुवनंतपुरम – कासरगोड – तिरुवनंतपुरम
|
कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, शोरानूर, त्रिशूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम
|
7
|
22895/22896
|
हावड़ा – पुरी – हावड़ा
|
हावड़ा, खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर क्योंझर रोड, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, पुरी
|
8
|
22347/22348
|
हावड़ा – पटना – हावड़ा
|
हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, जामताड़ा, जसीडीह, लखीसराय, मोकामा, पटना साहिब, पटना
|
9
|
22415/22416
|
वाराणसी – नई दिल्ली – वाराणसी
|
बनारस, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली
|
10
|
22477/22478
|
नई दिल्ली – कटरा – नई दिल्ली
|
नई दिल्ली, अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी, कटरा
|
11
|
22425/22426
|
अयोध्या कैंट – आनंद विहार टर्मिनल – अयोध्या कैंट
|
अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, आनंद विहार
|
12
|
20707/20708
|
सिकंदराबाद – विशाखापत्तनम – सिकंदराबाद
|
सिकंदराबाद, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, सामलकोट, विशाखापत्तनम
|
13
|
20627/20628
|
चेन्नई एग्मोर – नागरकोइल – चेन्नई एग्मोर
|
चेन्नई एग्मोर, तांबरम, विल्लुपुरम, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, नागरकोइल
अतिरिक्त वंदे भारत की योजना
रेल मंत्रालय अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के तीन और जोड़ों में 20 कोच जोड़ने की योजना बना रहा है। ये ट्रेनें इस प्रकार हैं:
|
क्र. सं.
|
ट्रेन नंबर
|
रूट (कहां से–कहां तक–वापसी)
|
1
|
20631/20632
|
मंगलुरु सेंट्रल – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल – मंगलुरु सेंट्रल
|
2
|
20701/20702
|
सिकंदराबाद – तिरुपति – सिकंदराबाद
|
3
|
20665/20666
|
चेन्नई एग्मोर – तिरुनेलवेली – चेन्नई एग्मोर
वंदे भारत एक्सप्रेस ने तेज, सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक यात्रा का अनुभव देकर भारतीयों के सफर करने का तरीका सचमुच बदल दिया है। लोकप्रिय रूटों पर 20 कोच वाली ट्रेनों की शुरुआत और भविष्य में विस्तार की योजनाओं के साथ, भारतीय रेलवे यह सुनिश्चित कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री इस आधुनिक यात्रा अनुभव का आनंद ले सकें।
