Vande Bharat Trains: यहां देखें वंदे भारत की पूरी रूट, टाइम और स्टॉप

Vande Bharat Full List: 2019 में लॉन्च होने के बाद से, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूरे भारत में देश के आधुनिक, प्रभावी और आरामदायक रेल परिवहन का प्रतीक बन गई है। इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन ने दो जगहों के बीच यात्रा के समय को कम करने के साथ-साथ कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया है।

फिलहाल, पूरे देश में 150 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं चल रही हैं। इनमें 75 ट्रेनें एक दिशा में (अप) और 75 दूसरी दिशा में (डाउन) चलती हैं। पूरे रेल नेटवर्क पर, वंदे भारत ट्रेनें तीन तरह के कोच कॉन्फिगरेशन में चलती हैं: आठ, सोलह और बीस कोच वाले सेट।

Vande Bharat Train: रूट के साथ पूरी सूची

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, भारतीय रेलवे अब वंदे भारत ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ा रहा है। अब अलग-अलग रूटों पर 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के 13 जोड़े चल रहे हैं।