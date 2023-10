Israel-Hamas War: हमास क्या है? इजरायल-हमास संघर्ष की पूरी कहानी पढ़ें यहां

Israel-Hamas War: फ़िलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इज़राइल पर सुनियोजित तरीके से हमला किया है. हमास के लड़ाके गाजा पट्टी के पास से इज़राइल के क्षेत्र में प्रवेश कर सैकड़ों निवासियों को मार रहे है साथ ही दर्जनों को बंधक बना लिया है. अभी तक इस युद्ध में करीब 900 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है.

हमास ने इजरायल पर 5000 से अधिक राकेट से हमला किया है, जिसके बाद इजरायल ने भी हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है. इजरायली क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है. इज़राइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किये है.

हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को भारी मात्रा में इजरायल पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किये थे. हमास के इस हमले कई विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हमले में 18 थाईलैंड के नागरिकों की भी मौत हो गयी है.

