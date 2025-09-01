पृथ्वी का सबसे सूखा महाद्वीप कौन सा है? यहां जानें

क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे सूखा महाद्वीप अंटार्कटिका है? बहुत से लोग सहारा जैसे रेगिस्तानों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में उससे भी कम वर्षा होती है।
इसके कुछ हिस्सों, जैसे मैक्मुर्डो सूखी घाटियों में, लाखों सालों से बारिश नहीं हुई है। भले ही यह महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक ध्रुवीय रेगिस्तान है।
अत्यधिक ठंड नमी को बादल बनने से रोकती है और तेज हवाएं किसी भी नमी को उड़ा ले जाती हैं। यही वजह है कि यह पृथ्वी पर सबसे सूखी जगह है।
अंटार्कटिका सबसे सूखा महाद्वीप क्यों है?
अंटार्कटिका कम वर्षा, तेज हवाओं और अत्यधिक ठंड के कारण पृथ्वी का सबसे सूखा महाद्वीप है। बर्फ से ढके होने के बावजूद, इसे एक ध्रुवीय रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके कारण इस प्रकार हैं:
1. बहुत कम वर्षा
अंटार्कटिका के कुछ इलाकों में हर साल 50 मिमी से भी कम वर्षा होती है। यह सहारा रेगिस्तान से भी कम है! ज्यादातर नमी बर्फ में जमी रहती है, और कई क्षेत्रों में बर्फबारी बहुत कम होती है।
2. तेज कैटाबैटिक हवाएं
अंटार्कटिका के ऊंचे अंदरूनी हिस्सों से ठंडी और घनी हवा नीचे की ओर बहती है, जिससे कैटाबैटिक हवाएं बनती हैं। ये हवाएं नमी को उड़ा ले जाती हैं, जिससे बादल बनने और बारिश होने की संभावना खत्म हो जाती है।
3. जमा देने वाला तापमान
अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंड पानी को जमाए रखती है। यहां वाष्पीकरण और संघनन बहुत कम होता है, जिससे वर्षा की संभावना कम हो जाती है।
अंटार्कटिका में सबसे सूखी जगहें कौन सी हैं?
अंटार्कटिका में सबसे सूखी जगहें मुख्य रूप से मैक्मुर्डो सूखी घाटियों (McMurdo Dry Valleys) के अंदर स्थित हैं। यह एक अनोखा क्षेत्र है, जिसकी पहचान बहुत कम नमी और नाम मात्र की वर्षा से होती है। यहां पांच सबसे सूखी जगहों के बारे में बताया गया है:
1. मैक्मुर्डो सूखी घाटियां
इस इलाके को अक्सर पृथ्वी पर सबसे सूखी जगह माना जाता है। इसके कुछ क्षेत्रों में तो लगभग 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई है। ये घाटियां ज्यादातर बर्फ-मुक्त हैं, क्योंकि यहां चलने वाली कैटाबैटिक हवाएं जमा होने वाली किसी भी नमी को भाप बना देती हैं।
2. टेलर घाटी
टेलर घाटी, मैक्मुर्डो सूखी घाटियों के भीतर स्थित है। यह अपनी अनोखी भूवैज्ञानिक विशेषताओं के लिए जानी जाती है। यहां नमी बहुत कम होती है, जो इसे और भी सूखा बनाती है। यहां बोनी झील (Lake Bonney) है, जो बर्फ से ढकी है और इसका पानी बहुत खारा है।
3. वांडा झील
यह खारे पानी की झील भी टेलर घाटी में है। यह अपने बहुत ज्यादा खारेपन के लिए जानी जाती है। इसका पानी समुद्र के पानी से तीन गुना ज्यादा खारा है और यहां वर्षा बहुत कम होती है। यह झील हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, जिससे यह इलाका और भी सूखा रहता है।
4. फ्राइक्सेल झील
यह मैक्मुर्डो सूखी घाटियों की एक और झील है। फ्राइक्सेल झील पहाड़ों से घिरी हुई है, जो नमी को यहां तक पहुंचने से रोकते हैं। इसी वजह से यह अंटार्कटिका की सबसे सूखी जगहों में से एक है। इस क्षेत्र की दूसरी झीलों की तरह, यह भी बर्फ से ढकी है और इसमें ताजे पानी का बहाव बहुत कम होता है।
5. ओनिक्स नदी
ओनिक्स नदी अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। यह गर्मियों के महीनों में सूखी घाटियों से होकर बहती है, जब ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है। हालांकि, इस क्षेत्र के सूखेपन के कारण स्थानीय नमी के स्तर पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है।
