भारत की सबसे पुरानी ट्रेन कौन सी है? 159 सालों से नहीं थमी रफ्तार

रेलवे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। रोजाना हजारों यात्री रेल गाड़ी से यात्रा करते हैं। रेलवे हर वर्ग के लोगों के लिए सुविधाजनक परिवहणों में से एक है। लेकिन, क्या आप जानते हैं भारत की सबसे पुरानी ट्रेन कौन सी है और किस साल में यह चलाई गई थी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारत में 159 साल पहले एक ट्रेन चलाई गई थी, जिसका नाम कालका मेल है। यह ट्रेन कोलकाता के हावड़ा को हरियाणा के पंचकूला स्थित कालका से जोड़ती है। कालका मेल 1866 में कलकत्ता और दिल्ली के बीच चलने लगी थी। इसके बाद 1891 में इसका विस्तार दिल्ली से कालका तक कर दिया गया। ब्रिटिश काल में यह सबसे मशहूर ट्रेन हुआ करती थी। तो आइए जानते हैं कालका मेल से जुड़ी रोचक बातों के बारे में।

किसने बनवाई थी भारत की पहली ट्रेन?

आपको बता दें कि कालका मेल खास तौर पर अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी। इसके पीछे एक वजह थी। दरअसल, उस समय अंग्रेजों ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन वहाँ इतनी गर्मी होती है की अंग्रेज़ उसे बर्दाशत नहीं कर पाएं और इससे बचने के लिए उन्होंने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। अंग्रेजों ने कोलकाता से शिमला जाने के लिए खास तौर पर इस ट्रेन का निर्माण करवाया था।