SLPRB Assam Police Result 2025
Focus
Quick Links

भारत के किस राज्य में हैं सबसे अधिक किले, राजस्थान नहीं यह है नाम, जानें

By Kishan Kumar
Oct 10, 2025, 13:50 IST

भारत का इतिहास उठाकर देखें, तो अतीत के पन्नों में हमें देश का समृद्ध इतिहास देखने को मिलता है। इस इतिहास में यहां के राजा-महाराजा और उनके किले भी शामिल हैं, जो भव्यता और विरासत के प्रतीक हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत का वह कौन-सा है राज्य है, जहां सर्वाधिक किले हैं। इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

Add as a preferred source on Google
Join us
भारत में सर्वाधिक किलों वाला राज्य
भारत में सर्वाधिक किलों वाला राज्य

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, जहां की संस्कृति और अनूठी परंपराएं इसे अन्य देशों से अलग बनाती हैं। खास बात यह है कि भारत का गौरवशाली इतिहास हमें अतीत के उस दौर से परिचित कराता है, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।

इसके पीछे यहां की बड़ी-बड़ी रियासतें और उनमें भव्यता, शाही अंदाज और विरासत के प्रतीक किले भी शामिल हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत में वह राज्य कौन-सा है, जहां सर्वाधिक किले मौजूद हैं। यदि आप नहीं जानते हैं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

राजस्थान नहीं है नाम 

यदि आप सोच रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक किले राजस्थान में हैं, तो आप गलत हैं। राजस्थान में 100 से अधिक किले मौजूद हैं, जिनमें कई किले यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। हालांकि, एक राज्य ऐसा भी है, जहां राजस्थान से भी अधिक किले हैं। 

किस राज्य में हैं सर्वाधिक किले 

अब सवाल है कि आखिर वह राज्य कौन-सा है, जहां सर्वाधिक किले मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह महाराष्ट्र राज्य है, जहां भारत में सबसे अधिक किले मौजूद हैं।

महाराष्ट्र में कितने किले हैं

महाराष्ट्र में किलों को लेकर ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरातत्व विभाग की मानें, तो यहां 350 से अधिक छोटे-बड़े किले हैं। यहां के किले आपको काले पत्थरों से बने हुए मिलेंगे। ये किले अपने स्थापत्य कला और महत्त्वपूर्ण इतिहास के लिए भी जाने जाते हैं। 

क्यों हैं इतने अधिक किले 

महाराष्ट्र में ये किले मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक किलों का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। ये किले सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि शासन चलाने, लोगों की सुरक्षा और व्यापार के लिए भी बनाए जाते थे। यही वजह है कि आपको कुछ किले समुद्र किनारे देखने को मिलेंगे, तो कुछ किले ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं। समुद्र किनारे बने हुए किलों से मराठा साम्राज्य के लोग व्यापार किया करते थे। 

महाराष्ट्र के प्रमुख किले कौन-से हैं

महाराष्ट्र के प्रमुख किलों की बात करें, तो इसमें रायगढ़ किला सबसे प्रमुख माना जाता है। यह वही किला है, जहां शिवाजी महाराज का राजतिकल हुआ था और यह मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा था।

वहीं, सिंहगढ़ का किला भी मराठा साम्राज्य की वीर कहानियों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ किले में अफजल खान और शिवाजी महाराज की लड़ाई हुई थी। इसके अतिरिक्त, शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, तो राजगढ़ किला मराठा साम्राज्य की शुरुआती राजधानी रहा है। सबसे खास किला मुरुद-जंजीरा किला भी है, जो कि समुद्र के बीच में बना हुआ है।

पढ़ेंःभारत का वह घर, जो दो देशों में आता है, जानें

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News