भारत के किस राज्य में हैं सबसे अधिक किले, राजस्थान नहीं यह है नाम, जानें

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, जहां की संस्कृति और अनूठी परंपराएं इसे अन्य देशों से अलग बनाती हैं। खास बात यह है कि भारत का गौरवशाली इतिहास हमें अतीत के उस दौर से परिचित कराता है, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे यहां की बड़ी-बड़ी रियासतें और उनमें भव्यता, शाही अंदाज और विरासत के प्रतीक किले भी शामिल हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत में वह राज्य कौन-सा है, जहां सर्वाधिक किले मौजूद हैं। यदि आप नहीं जानते हैं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। राजस्थान नहीं है नाम यदि आप सोच रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक किले राजस्थान में हैं, तो आप गलत हैं। राजस्थान में 100 से अधिक किले मौजूद हैं, जिनमें कई किले यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। हालांकि, एक राज्य ऐसा भी है, जहां राजस्थान से भी अधिक किले हैं। किस राज्य में हैं सर्वाधिक किले अब सवाल है कि आखिर वह राज्य कौन-सा है, जहां सर्वाधिक किले मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह महाराष्ट्र राज्य है, जहां भारत में सबसे अधिक किले मौजूद हैं।

महाराष्ट्र में कितने किले हैं महाराष्ट्र में किलों को लेकर ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरातत्व विभाग की मानें, तो यहां 350 से अधिक छोटे-बड़े किले हैं। यहां के किले आपको काले पत्थरों से बने हुए मिलेंगे। ये किले अपने स्थापत्य कला और महत्त्वपूर्ण इतिहास के लिए भी जाने जाते हैं। क्यों हैं इतने अधिक किले महाराष्ट्र में ये किले मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक किलों का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। ये किले सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि शासन चलाने, लोगों की सुरक्षा और व्यापार के लिए भी बनाए जाते थे। यही वजह है कि आपको कुछ किले समुद्र किनारे देखने को मिलेंगे, तो कुछ किले ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं। समुद्र किनारे बने हुए किलों से मराठा साम्राज्य के लोग व्यापार किया करते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख किले कौन-से हैं महाराष्ट्र के प्रमुख किलों की बात करें, तो इसमें रायगढ़ किला सबसे प्रमुख माना जाता है। यह वही किला है, जहां शिवाजी महाराज का राजतिकल हुआ था और यह मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा था।