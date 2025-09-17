RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
Free Coaching: दिल्ली सरकार का सरकारी स्कूल के बच्चों को शौगात, अब फ्री में मिलेगी कोचिंग सुविधा; जानें पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 17, 2025, 16:26 IST

Free Education: बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की कोई रुकावट न आए, इसलिए सरकार की ओर से हमेशा नए-नए कदम उठाए जाते हैं। इसी संदर्भ में दिल्ली सरकार ने भी बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो JEE Main, JEE Advanced, NEET, CLAT, CA Foundation और CUET (UG) जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए उपयुक्त  कोचिंग नहीं है।

Free Education By Delhi Government
दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक शानदार स्कीम निकाली है। सरकार की ओर से जारी इस योजना के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का नाम 'कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET-2025)' रखा गया है और इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं इस योजना के लिए कब और कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं क्या है स्कीम

क्या है यह योजना?

दिल्ली सरकार के इस स्कीम के तहत उन बच्चों को मौका दिया जा रहा है, जो JEE Main, JEE Advanced, NEET, CLAT, CA Foundation और CUET (UG) जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन महंगे कोचिंग की बोझ उठाना उनके लिए संभव नहीं है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार इस योजना के तहत कुल 2200 सीटें उपलब्ध होंगी, जिसमें कुछ सीटें केवल महिला विद्यार्थियों के लिए आरछित है। JEE, NEET, CLAT और CA Foundation में 50-50 सीटें और CUET में 150 सीटें लड़कियों के लिए फिक्स है। 

दिल्ली सरकार कैसे करेगी छात्रों की मदद?

इस कोचिंग छात्रों को पूरी तरह की मदद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोर्स की फीस के साथ-साथ पढ़ाई का सामान, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आदि सभी चीजें भी बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं कोचिंग भी दिल्ली के सबसे नामी और प्रतिष्ठित कोचिंग से दिलाई जाएगी, जिससे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ने और तैयारी करने का मौका मिल सकें।

कौन कर सकता है आवेदन?

कक्षा 11 और 12 के छात्र इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आप कक्षा 11 में हैं, तो आप JEE, NEET, CLAT या CA फाउंडेशन की कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 12 में, सभी स्ट्रीम के छात्र CUET की कोचिंग के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। ध्यान रहे कि आप केवल एक ही कोर्स चुन सकते हैं। पंजीकरण के बाद कोर्स बदलने का कोई विकल्प नहीं है।

चयन कैसे होगा?

इस योजना के तहत कोचिंग में दाखिला लेने के लिए, आपको पहले एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जो 12 से 26 अक्टूबर के बीच दिल्ली सरकार के स्कूलों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान आप अपनी पसंद का कोचिंग सेंटर चुन सकेंगे। परीक्षा से दो दिन पहले आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा। परीक्षा केंद्र और रोल नंबर की जानकारी भी परीक्षा से पाँच दिन पहले दी जाएगी।

पंजीकरण कैसे करें?

पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपको दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आपका पंजीकरण रद्द हो सकता है। आप 30 सितंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं।



