GATE 2026 में आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक, यहां देखें एग्जाम फीस और जरुरी डिटेल्स

GATE 2026: IIT गुवाहाटी जल्द ही बिना लेट फीस के GATE 2026 आवेदन प्रक्रिया बंद कर देगा। बिना किसी लेट फीस के GATE 2026 में अप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर है। जो भी उम्मीदवार MTech या PhD प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे GATE 2026 की लेट फीस से बचने के लिए अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। GATE 2026 दस्तावेज़, पात्रता, तिथियां और अन्य जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।

GATE 2026 के लिए आवेदन विंडो 28 अगस्त को GOAPS पोर्टल पर खुली थी। छात्रों को परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर GATE उम्मीदवार लॉगिन 2026 पर एक अकाउंट बनाना था। बिना लेट फीस के आवेदन विंडो 28 सितंबर तक एक्टिव है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जल्द से जल्द पंजीकरण करना चाहिए और फॉर्म जमा करना चाहिए। GATE 2026 परीक्षा के लिए कैसे करें आवेदन? नीचे बताएं गए स्टेप्स की मदद से उम्मीदवार फ्री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं- उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट - gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा।

आधिकारिक पेज पर जाएं और एप्लिकेशन पोर्टल पर क्लिक करें।

अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और अन्य विवरण दर्ज करके पंजीकरण करें।

सफल रजिस्ट्रेशन के बाद, आपकी सभी जानकारी पर एक नॉमिनेशन आईडी भेजी जाएगी।

एक पासवर्ड बनाएं और अपने नॉमिनेशन आईडी और बनाए गए पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

आवश्यक विवरण सही-सही भरें।

निर्दिष्ट विवरण के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड करें।

GATE 2026 परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।

GATE 2026 के लिए क्या है पात्रता? ऐसे उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/आर्किटेक्चर/साइंस/कॉमर्स/आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में 3rd या अंतिम वर्ष में हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। GATE 2026 आवेदन फॉर्म के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है? उम्मीदवारों को निर्दिष्ट विवरण के अनुसार अपना फोटो, हस्ताक्षर और वैध पहचान प्रमाण अपलोड करना होगा। SC/ST श्रेणी के लिए, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, और PwD या डिस्लेक्सिक उम्मीदवारों को मेडिकल या PwD प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। EWS या OBC-NCL श्रेणी के आवेदकों को कोई प्रमाणपत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। GATE 2026 परीक्षा शुल्क इस साल, IIT गुवाहाटी ने सभी कैटेगरी के लिए GATE 2026 परीक्षा शुल्क में बदलाव किया है- महिला, SC, ST और PwD उम्मीदवारों के लिए GATE 2026 रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपये (नियमित समयसीमा के लिए) है और अन्य उम्मीदवारों के लिए एक टेस्ट पेपर के लिए 2000 रुपये है।