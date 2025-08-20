BPSC TRE Result 2025 OUT: बिहार टीचर भर्ती NIOS DElEd का रिजल्ट bpsc.bihar.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

BPSC NIOS D.El.Ed Result 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) 2025 के अंतर्गत NIOS से 18 महीने का D.El.Ed. कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में उम्मीदवारों के उपस्थित अंकों और चयन स्थिति की जानकारी शामिल है।

यह परिणाम उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने NIOS से D.El.Ed. कोर्स पूरा किया है और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे।

BPSC TRE Result Download Link

टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आधिकारिक रिजल्ट लिंक जारी कर दिया गया है। यह रिजल्ट प्राइमरी स्कूल (कक्षा 1 से 5) और मिडिल स्कूल (कक्षा 6 से 8) के लिए है। कक्षा 1 से 5 तक कुल 398 अभ्यर्थी पास हुए हैं।

कक्षा 6 से 8 में: