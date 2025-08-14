BPSC Vice Principal ITI Admit Card 2025: बिहार वाइस प्रिंसिपल एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

Bihar BPSC Vice Principal in ITI Admit Card 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने Vice Principal ITI भर्ती 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 17 अगस्त 2025 (रविवार) को पटना जिला में अवस्थित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 50 पदों को भरा जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार bpsconline.bihar.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने के लिए यह एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा।
BPSC Vice Principal ITI Admit Card 2025 Download Link
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने Vice Principal in ITI भर्ती 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें। इसमें परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र जैसी सभी जरूरी जानकारी दी जाती है। एडमिट कार्ड पाने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
|
BPSC Vice Principal ITI Admit Card Link
|
Official Notice PDF
बीपीएससी वाइस प्रिंसिपल एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को देखकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
-
सबसे पहले आयोग की वेबसाइट https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर जाएँ।
-
अपने Account में लॉगिन करें।
-
My Account में जाएँ।
-
संबंधित विज्ञापन (Advertisement) पर क्लिक करें।
Admit Card के सामने View/Download विकल्प पर क्लिक करें।
-
अपना e-Admit Card डाउनलोड करें।
-
डाउनलोड किए गए e-Admit Card में आपका आवंटित जिला और परीक्षा केंद्र कोड (Centre Code) अंकित रहेगा।
परीक्षा केन्द्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी Dashboard पर दिनांक 16 अगस्त 2025 से उपलब्ध करायी जायेगी।
BPSC Vice Principal Exam 2025: परीक्षा के महत्वपूर्ण निर्देश
-
E-Admit Card डाउनलोड करते समय सुनिश्चित करें कि Roll Number और Bar Code साफ दिखाई दे रहे हों।
-
सभी अभ्यर्थियों को e-Admit Card की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा और परीक्षा के दौरान वीक्षक के सामने हस्ताक्षर करके जमा करना होगा।
-
परीक्षा केंद्र में 11:00 AM तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुँच जाएँ।
-
अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in या bpsconline.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation