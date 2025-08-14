BPSC Vice Principal ITI Admit Card 2025: बिहार वाइस प्रिंसिपल एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

Bihar BPSC Vice Principal in ITI Admit Card 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने Vice Principal ITI भर्ती 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 17 अगस्त 2025 (रविवार) को पटना जिला में अवस्थित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 50 पदों को भरा जाएगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार bpsconline.bihar.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने के लिए यह एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा।