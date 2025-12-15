BSF Tradesman Physical Admit Card 2025 Link: rectt.bsf.gov.in से डाउनलोड करें PET PST हॉल टिकट PDF

BSF Tradesman Physical Admit Card 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती 2025 के तहत होने वाले फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए BSF ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक किया है, वे अपना BSF ट्रेड्समैन हॉल टिकट डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को वैध फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा।

BSF Tradesman Admit Card 2025 PET, PST Download Link

BSF ट्रेड्समैन PET PST एडमिट कार्ड 2025 लिंक को आधिकारिक वेबसाइट-rectt.bsf.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। PET/PST परीक्षा 26 दिसंबर, 2025 को शुरू होने वाली है। उम्मीदवार BSF ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।