BSF Tradesman Physical Admit Card 2025 Link: rectt.bsf.gov.in से डाउनलोड करें PET PST हॉल टिकट PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 15, 2025, 15:43 IST

BSF Tradesman PET, PST Admit Card 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने PST/PET परीक्षा के लिए BSF ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले हैं, वे अब अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए लेख में BSF ट्रेड्समैन फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।

BSF Tradesman PET, PST Admit Card 2025 डाउनलोड करें
BSF Tradesman PET, PST Admit Card 2025 डाउनलोड करें

BSF Tradesman Physical Admit Card 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती 2025 के तहत होने वाले फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए BSF ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक किया है, वे अपना BSF ट्रेड्समैन हॉल टिकट डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को वैध फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा।

BSF Tradesman Admit Card 2025 PET, PST Download Link

BSF ट्रेड्समैन PET PST एडमिट कार्ड 2025 लिंक को आधिकारिक वेबसाइट-rectt.bsf.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।  PET/PST परीक्षा 26 दिसंबर, 2025 को शुरू होने वाली है। उम्मीदवार BSF ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

BSF Tradesman Admit Card 2025 [PET, PST] Link

यहां क्लिक करें

बीएसएफ ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स

BSF कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती के लिए PST और PET का आयोजन 26 दिसंबर 2025 से 20 मार्च 2026 तक होगा। उम्मीदवार की फिजिकल परीक्षा की सही तारीख एडमिट कार्ड पर दी होगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए BSF एडमिट कार्ड 2025 की हार्ड कॉपी और एक वैध फोटो ID जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा। BSF एडमिट कार्ड 2025 में परीक्षा केंद्र, फिजिकल तारीख और रिपोर्टिंग टाइम की जानकारी होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करना होगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

विवरणजानकारी
संगठन का नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF)
पद का नाम कांस्टेबल (ट्रेड्समैन)
कुल रिक्त पद 3636
BSF ट्रेड्समैन PET/PST तिथि 2025 26 दिसंबर 2025 से 20 मार्च 2026
आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in, rectt.bsf.gov.in

BSF ट्रेड्समैन PET, PST एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके BSF ट्रेड्समैन PET/PST एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

कैंडिडेट नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके BSF ट्रेड्समैन फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2.  होम पेज पर कैंडिडेट लॉगिन टैब पर क्लिक करें।

  3. फिर उम्मीदवार अपना ईमेल ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

  4. लॉगिन के बाद नए पेज पर: “Print Admit Card – Constable (Tradesman) (Male & Female) BSF 2024-25” लिखें हुए पर क्लिक करें

  5. आपका BSF एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन होगा।

  6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University.

