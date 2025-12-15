RRB NTPC CBT 2 Result 2025 OUT!
RRB NTPC Graduate CBT 2 Result 2025 PDF Link: डाउनलोड करें Zone-wise ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 मेरिट लिस्ट, कट ऑफ और स्कोरकार्ड

Dec 15, 2025, 13:46 IST

RRB NTPC Graduate CBT 2 Result 2025 OUT: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 2 रिजल्ट 2025 आज, 15 दिसंबर 2025 को जारी कर दिए गए हैं। साथ ही मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ मार्क्स PDF भी उपलब्ध कराई गई है। जो उम्मीदवार CBT 2 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। Zone-wise RRB NTPC ग्रेजुएट CBT 2 रिजल्ट, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 स्कोर कार्ड 2025 लिंक लिंक नीचे दिए गए हैं, जहां से आप सीधे RRB NTPC CBT 2 क्वालिफाइड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB NTPC Graduate CBT 2 Result 2025 OUT
RRB NTPC Graduate CBT 2 Result 2025 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आज, 15 दिसंबर 2025, CEN 05/2024 के तहत NTPC (ग्रेजुएट) पदों के लिए CBT-2 (कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट 2) का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार RRB NTPC ग्रेजुएट CBT 2 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट, Zone-wise RRB NTPC CBT 2 क्वालिफाइड लिस्ट, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 स्कोर कार्ड 2025 और कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।

  • रिजल्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, वे प्रोविजनली क्वालिफाइड माने जाएंगे।

  • ये क्वालिफाइड उम्मीदवार अगले चरण CBAT/TST एग्जाम में शामिल होंगे, जो CEN 05/2024 के तहत आयोजित होगा।

  • उम्मीदवार अपने रोल नंबर सर्च करके आसानी से जान सकते हैं कि वे CBAT/TST परीक्षा देने के लिए योग्य हैं या नहीं।

  • मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ मार्क्स उम्मीदवारों को उनकी प्रदर्शन स्थिति समझने में मदद करेंगे।

इस रिजल्ट के माध्यम से उम्मीदवार अपने अगले चरण की तैयारी शुरू कर सकते हैं और परीक्षा प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

RRB NTPC CBT 2 Score Card 2025 Link

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC CBT 2 स्कोरकार्ड 2025 लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in और सभी रीजनल RRB वेबसाइटों पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आसानी से अपना RRB NTPC ग्रेजुएट CBT 2 स्कोरकार्ड 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने परीक्षा प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यहां क्लिक करें:- RRB NTPC CBT 2 Score Card 2025 Link

RRB NTPC Graduate Level CBT 2 Result 2025 PDF Link

स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क/कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और अन्य 8113 पदों के लिए CBT 2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने रीजन/ज़ोन के अनुसार RRB NTPC ग्रेजुएट रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं और क्वालिफाइड उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। नीचे हमने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए Zone-wise RRB NTPC CBT 2 रिजल्ट 2025 PDF लिंक भी प्रदान किया है।

RRB Mumbai Result 

यहां क्लिक करें

RRB Ranchi Result

यहां क्लिक करें

RRB Patna Result

यहां क्लिक करें

RRB Muzaffarpur Result

यहां क्लिक करें

RRB Ahmedabad Result

यहां क्लिक करें

RRB Allahabad Result

यहां क्लिक करें

RRB Gorakhpur Result

यहां क्लिक करें

RRB Bhopal Result

यहां क्लिक करें

RRB Ajmer Result

यहां क्लिक करें

RRB Chandigarh Result

यहां क्लिक करें

RRB Guwahati Result

यहां क्लिक करें

RRB Bilaspur Result

यहां क्लिक करें

RRB Jammu-Srinagar Result

यहां क्लिक करें

RRB Kolkata Result

यहां क्लिक करें

RRB Siliguri Result

यहां क्लिक करें

RRB Malda Result

यहां क्लिक करें

RRB Bhubneshwar Result

यहां क्लिक करें

RRB Thrivanthapuram Result

यहां क्लिक करें

RRB Secunderabad Result

यहां क्लिक करें

RRB Bangalore Result

यहां क्लिक करें

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 2 रिजल्ट 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार Zone-wise RRB NTPC ग्रेजुएट CBT 2 रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले अपने रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

  2. होमपेज पर “RRB NTPC Graduate CBT 2 Result and Cut Off Marks” लिंक पर क्लिक करें।

  3. रिजल्ट PDF फाइल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

  4. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट कर लें, ताकि क्वालिफाइड उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना रोल नंबर आसानी से चेक किया जा सके।

सभी रीजनल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट डायरेक्ट लिंक

RRB ज़ोन

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

RRB अहमदाबाद

www.rrbahmedabad.gov.in

RRB अजमेर

www.rrbajmer.gov.in

RRB प्रयागराज (इलाहाबाद)

www.rrbpryj.gov.in

RRB बेंगलुरु

www.rrbbnc.gov.in

RRB भोपाल

https://rrbbhopal.gov.in

RRB भुवनेश्वर

https://rrbbbs.gov.in/

RRB बिलासपुर

www.rrbbilaspur.gov.in

RRB चंडीगढ़

https://www.rrbcdg.gov.in

RRB चेन्नई

www.rrbchennai.gov.in

RRB गोरखपुर

www.rrbgkp.gov.in

RRB गुवाहाटी

www.rrbguwahati.gov.in

RRB जम्मू और श्रीनगर

www.rrbjammu.nic.in

RRB कोलकाता

www.rrbkolkata.gov.in

RRB मालदा

www.rrbmalda.gov.in

RRB मुंबई

www.rrbmumbai.gov.in

RRB मुजफ्फरपुर

www.rrbmuzaffarpur.gov.in

RRB पटना

www.rrbpatna.gov.in

RRB रांची

www.rrbranchi.gov.in

RRB सेकुंदराबाद

www.rrbsecunderabad.gov.in

RRB सिलीगुड़ी

www.rrbsiliguri.gov.in

RRB तिरुवनंतपुरम

https://rrbthiruvananthapuram.gov.in

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

