RRB NTPC Graduate CBT 2 Result 2025 PDF Link: डाउनलोड करें Zone-wise ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 मेरिट लिस्ट, कट ऑफ और स्कोरकार्ड

RRB NTPC Graduate CBT 2 Result 2025 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आज, 15 दिसंबर 2025, CEN 05/2024 के तहत NTPC (ग्रेजुएट) पदों के लिए CBT-2 (कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट 2) का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार RRB NTPC ग्रेजुएट CBT 2 परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट, Zone-wise RRB NTPC CBT 2 क्वालिफाइड लिस्ट, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 स्कोर कार्ड 2025 और कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।
-
रिजल्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, वे प्रोविजनली क्वालिफाइड माने जाएंगे।
-
ये क्वालिफाइड उम्मीदवार अगले चरण CBAT/TST एग्जाम में शामिल होंगे, जो CEN 05/2024 के तहत आयोजित होगा।
-
उम्मीदवार अपने रोल नंबर सर्च करके आसानी से जान सकते हैं कि वे CBAT/TST परीक्षा देने के लिए योग्य हैं या नहीं।
-
मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ मार्क्स उम्मीदवारों को उनकी प्रदर्शन स्थिति समझने में मदद करेंगे।
इस रिजल्ट के माध्यम से उम्मीदवार अपने अगले चरण की तैयारी शुरू कर सकते हैं और परीक्षा प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।
RRB NTPC CBT 2 Score Card 2025 Link
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC CBT 2 स्कोरकार्ड 2025 लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in और सभी रीजनल RRB वेबसाइटों पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आसानी से अपना RRB NTPC ग्रेजुएट CBT 2 स्कोरकार्ड 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने परीक्षा प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यहां क्लिक करें:- RRB NTPC CBT 2 Score Card 2025 Link
RRB NTPC Graduate Level CBT 2 Result 2025 PDF Link
स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क/कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और अन्य 8113 पदों के लिए CBT 2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने रीजन/ज़ोन के अनुसार RRB NTPC ग्रेजुएट रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं और क्वालिफाइड उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। नीचे हमने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए Zone-wise RRB NTPC CBT 2 रिजल्ट 2025 PDF लिंक भी प्रदान किया है।
|
RRB Mumbai Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Ranchi Result
|
RRB Patna Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Muzaffarpur Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Ahmedabad Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Allahabad Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Gorakhpur Result
|
RRB Bhopal Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Ajmer Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Chandigarh Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Guwahati Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Bilaspur Result
|
RRB Jammu-Srinagar Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Kolkata Result
|
RRB Siliguri Result
|
RRB Malda Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Bhubneshwar Result
|
RRB Thrivanthapuram Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Secunderabad Result
|
यहां क्लिक करें
|
RRB Bangalore Result
|
यहां क्लिक करें
RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 2 रिजल्ट 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार Zone-wise RRB NTPC ग्रेजुएट CBT 2 रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करें:
-
सबसे पहले अपने रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
-
होमपेज पर “RRB NTPC Graduate CBT 2 Result and Cut Off Marks” लिंक पर क्लिक करें।
-
रिजल्ट PDF फाइल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
-
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट कर लें, ताकि क्वालिफाइड उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना रोल नंबर आसानी से चेक किया जा सके।
सभी रीजनल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट डायरेक्ट लिंक
|
RRB ज़ोन
|
आधिकारिक वेबसाइट लिंक
|
RRB अहमदाबाद
|
www.rrbahmedabad.gov.in
|
RRB अजमेर
|
www.rrbajmer.gov.in
|
RRB प्रयागराज (इलाहाबाद)
|
www.rrbpryj.gov.in
|
RRB बेंगलुरु
|
www.rrbbnc.gov.in
|
RRB भोपाल
|
https://rrbbhopal.gov.in
|
RRB भुवनेश्वर
|
https://rrbbbs.gov.in/
|
RRB बिलासपुर
|
www.rrbbilaspur.gov.in
|
RRB चंडीगढ़
|
https://www.rrbcdg.gov.in
|
RRB चेन्नई
|
www.rrbchennai.gov.in
|
RRB गोरखपुर
|
www.rrbgkp.gov.in
|
RRB गुवाहाटी
|
www.rrbguwahati.gov.in
|
RRB जम्मू और श्रीनगर
|
www.rrbjammu.nic.in
|
RRB कोलकाता
|
www.rrbkolkata.gov.in
|
RRB मालदा
|
www.rrbmalda.gov.in
|
RRB मुंबई
|
www.rrbmumbai.gov.in
|
RRB मुजफ्फरपुर
|
www.rrbmuzaffarpur.gov.in
|
RRB पटना
|
www.rrbpatna.gov.in
|
RRB रांची
|
www.rrbranchi.gov.in
|
RRB सेकुंदराबाद
|
www.rrbsecunderabad.gov.in
|
RRB सिलीगुड़ी
|
www.rrbsiliguri.gov.in
|
RRB तिरुवनंतपुरम
|
https://rrbthiruvananthapuram.gov.in
