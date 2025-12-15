DDA Admit Card 2025: डीडीए ने ग्रुप A, B और C के एडमिट कार्ड किये जारी, dda.gov.in से करें Download

DDA Admit Card 2025: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रुप A, B, और C परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, ये एडमिट कार्ड डीडीए की ऑफिसियल वेबसाइट dda.gov.in पर जारी किया गया है उम्मीदवार इस पेज पर नीचे दिए गए लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए उन्हें अपने लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे. डीडीए ग्रुप A, B, और C परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक किया जायेगा ।

DDA Admit Card 2025 डाउनलोड लिंक

डीडीए ने ग्रुप A, B, और C परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी आकर दिए हैं,उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन ID या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके DDA ग्रुप A, B, C एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

DDA Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.

स्टेप-1: डीडीए की ऑफिसियल वेबसाइट dda.gov.in पर जायें