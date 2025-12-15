DDA Admit Card 2025: डीडीए ने ग्रुप A, B और C के एडमिट कार्ड किये जारी, dda.gov.in से करें Download

DDA Admit Card 2025: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रुप A, B, और C परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, ये एडमिट कार्ड डीडीए की ऑफिसियल वेबसाइट dda.gov.in पर जारी किया गया है उम्मीदवार इस पेज पर नीचे दिए गए लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए उन्हें अपने लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे. डीडीए ग्रुप A, B, और C परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक किया जायेगा ।
DDA Admit Card 2025 डाउनलोड लिंक
डीडीए ने ग्रुप A, B, और C परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी आकर दिए हैं,उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन ID या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके DDA ग्रुप A, B, C एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
DDA Admit Card 2025 लिंक
DDA Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं.
स्टेप-1: डीडीए की ऑफिसियल वेबसाइट dda.gov.in पर जायें
स्टेप-2:करियर सेक्शन पर क्लिक करें
स्टेप-3: ग्रुप A, B, C एडमिट कार्ड पर क्लिक करें
स्टेप-4: ,मांगे गए विवरण को दर्ज करें
स्टेप-5: सबमिट बटन पर क्लिक करें
स्टेप-6: अब आपके सामने स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन होगा उसमें दी गई डिटेल्स को चेक करें
स्टेप-7: डाउनलोड बटन पर क्लिक करें
स्टेप-8: परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेलें
DDA Admit Card 2025: डिटेल्स
एडमिट कार्ड में ज़रूरी जानकारी होती है, जिसमें एग्जाम शहर की डिटेल्स, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम सेंटर के निर्देश शामिल हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में नीचे दी गई डिटेल्स चेक करनी जरुरी है-
-
उम्मीदवार का नाम
-
परीक्षा का नाम
-
परीक्षा का दिन
-
परीक्षा की तारीख
-
परीक्षा का शहर
-
माता/पिता का नाम
-
जन्म तिथि
-
उम्मीदवार की फोटो
-
उम्मीदवार के साइन
-
परीक्षा का समय
Comments
All Comments (0)
Join the conversation