CBSE Class 10 German Sample Paper for Board Exam 2024 with Solutions

CBSE Sample Paper for Class 10 German 2023-24: CBSE has released the Class 10 German Sample Paper for Board Exam 2024. Get here the free PDF download of the CBSE Class 10 German Sample Paper and Making Scheme 2023-24.

CBSE Class 10 German Sample Question Paper 2024: CBSE sample papers are the most helpful resources for the board exam preparations as students get to know the question paper design and the expected difficulty level in advance. This information comes to be useful for creating the study plan and having an idea about the important stuff for the upcoming board exams. The Class 10 German Sample Paper has been released by the Central Board of Secondary Education (CBSE) along with its marking scheme. We have provided the PDFs of the sample paper and marking scheme below for students to download and use the same for practise before exams. The sample paper on the one hand reveals the format and number of questions that can be asked in CBSE exams, the CBSE marking scheme on the other hand mentions correct answers and criteria of marks allocation across various steps of an answer. Students with German as one of their subjects in CBSE Class 10, can check and download the CBSE Class 10 German Sample Paper 2024 and its marking scheme from this article and use them to prepare for their board exams in an effective manner.

CBSE Class 10 German (Code 020) Sample Question Paper 2023-24

General Instructions:

This paper is divided into 4 sections.

Read the instructions carefully and attempt only the required number of questions where internal choices are given.

Time: 3 Hours

Max. Marks: 80

SECTION A (Lesen)

I.Lies die zwei Texte A und B. Wähle einen Text aus. Löse die Aufgaben zu dem Text. [10]

(Attempt the questions for any ONE text)

Text A: Homeshopping

Zehn Millionen Deutsche haben es schon getan, fünf Millionen tun es immer wieder: Sie rufen einen Fernsehsender an und bestellen ein Produkt. Sie tun genau das, was der freundliche Herr im Fernsehen gesagt hat: „Rufen Sie uns an und bestellen Sie dieses wunderschöne Produkt!“ Richtig, wir reden über Einkaufen im Fernsehen, neudeutsch auch „Homeshopping“ genannt.

Früher hatte diese Art des Einkaufens kein gutes Image, aber die Zeiten haben sich geändert. Seit zehn Jahren ist der Wirtschaftszweig Homeshopping stark gewachsen – jedes Jahr um 50 Prozent. Im letzten Jahr hat das Tele-Geschäft zum ersten Mal einen Umsatz von einer Milliarde Euro gemacht. Täglich kann man auf diesen Fernsehkanälen 24 Stunden lang Kosmetik, Schmuck, Haushaltsgeräte oder Reisen kaufen, immer nett präsentiert von lächelnden Moderatoren.

Doch wer kauft im Fernsehen ein? Die meisten Käufer beim Homeshopping sind weiblich, verheiratet und nicht mehr ganz jung. Das Durchschnittsalter liegt bei 53 Jahren.

Gemütlich zu Hause im Sessel einkaufen – das kann man natürlich auch im Internet. Immer mehr junge Bundesbürger nutzen das Internet für einen Bummel durch Online-Kaufhäuser. Das beliebteste Produkt beim Online-Einkauf sind Bücher. 43 Prozent der Käufer haben in den letzten zwölf Monaten Bücher per Internet bestellt. Auf dem zweiten Platz folgen CDs mit 34 Prozent, auf dem dritten Platz Angebote von Auktionsfirmen wie eBay.

Beantworte die Fragen: (5x2=10)

1.Wie ist die Tendenz beim Homeshopping? Wie viele Deutsche kaufen im Fernsehen ein?

Es kaufen immer mehr Menschen ein. Zehn Millionen Deutsche haben es schon getan, fünf Millionen tun es immer wieder: Sie rufen einen Fernsehsender an und bestellen ein Produkt.

2.Was kann man im Fernsehen kaufen?

Man kann im Fernsehen Kosmetik, Schmuck, Haushaltsgeräte oder Reisen kaufen.

3.Welche Kunden kaufen im Fernsehen ein? Bei welchem Alter ist Homeshopping beliebt?

Die meisten Kunden der Homeshopping-Sender sind weiblich, verheiratet und nicht mehr ganz jung. Das Durchschnittsalter liegt bei 53 Jahren.

4.Wer kauft im Internet ein? Welchen Vorteil bringt der Online-Einkauf dem Kunden?

Immer mehr junge Bundesbürger kaufen im Internet ein. Beim Online-Einkauf kann man gemütlich zu Hause im Sessel einkaufen.

5.Welche Produkte sind beim Online-Einkauf beliebt? Nenne zwei Produkte.

Das beliebteste Produkt beim Online-Einkauf sind Bücher. 43 Prozent der Käufer haben in den letzten zwölf Monaten Bücher per Internet bestellt. Auf dem zweiten Platz folgen CDs mit 34 Prozent.

oder

Text B: Traumberuf Lehrer

Am Wochenende findet in unserer Stadt das 12. Schultreffen statt. Wichtigstes Thema: Wie kann man mehr Studenten und Studentinnen für den Lehrberuf interessieren? Der Beruf gilt oft als sehr anstrengend. Wir fragten Mathematiklehrer Manfred Bode, der seit 24 Jahren nach seinen Erfahrungen unterrichtet. Der Beruf ist anstrengend, aber er ist auch nie langweilig. Es gibt so viele verschiedene Aufgaben. Natürlich unterrichte ich, aber ich mache auch Elternabende, nehme an Konferenzen teil, organisiere Klassenfahrten. In diesem Jahr unterrichte ich die Fächer Mathematik und Erdkunde in zwei zehnten und einer siebten Klasse. Insgesamt habe ich 65 Schüler und Schülerinnen. Alle sind verschieden und ich muss alle gut kennen, damit ich auch gerechte Zensuren geben kann. Für meine Arbeit brauche ich gute Ideen, klare Regeln und Spaß am Unterricht. Abends bereite ich meine Studien vor oder ich korrigiere Hausaufgaben oder Klassenarbeiten. Ich weiß nie, ob der Tag gut wird oder einfach nur anstrengend. Denn jede Klasse ist anders. Das gefällt mir.

In den zehnten Klassen ist die Situation am schwierigsten. Für die Schüler und Schülerinnen sind gute Zensuren jetzt besonders wichtig, denn es geht um den Schulabschluss. Viele wissen auch noch nicht, was sie später werden wollen, ob sie in eine höhere Schule gehen oder eine Lehre machen sollen. Viele Eltern wollen unbedingt, dass ihr Kind Abitur macht und studiert. Aber das ist vielleicht nicht immer das Richtige. Die Gespräche mit den Eltern sind sehr wichtig. Manchmal treffe ich einen Schüler ein paar Jahre nach seiner Schulzeit wieder. Wenn er oder sie erzählt, dass die Lösung, die wir damals gefunden haben, genau die richtige war, bin ich sehr stolz. Dann denke ich: "Ja, ich habe einen Traumberuf.”

Beantworte die Fragen: (5x2=10)

1.Wann findet das Schultreffen statt? Was ist das Thema des Treffens?

Am Wochenende findet in der Stadt das 12. Schultreffen statt. Wichtigstes Thema des Treffens ist, wie man mehr Studenten und Studentinnen für den Lehrberuf interessieren kann.

2.Was unterrichtet Manfred Bode? Was braucht er für seine Arbeit?

Manfred Bode unterrichtet Mathematik und Erdkunde. Er braucht gute Ideen, klare Regeln und Spaß am Unterricht.

3.Welche Aufgaben umfasst der Beruf eines Lehrers? Was muss Manfred Bode machen?

Der Beruf eines Lehrers ist anstrengend, aber er ist auch nie langweilig. Es gibt viele verschiedene Aufgaben. Man unterrichtet, macht Elternabende, organisiert Klassenfahrten und nimmt an Konferenzen teil.

4.Was ist besonders wichtig für die Schüler der zehnten Klasse und warum?

Gute Zensuren sind besonders wichtig für die Schüler der zehnten Klasse, denn es geht um den Schulabschluss.

5.Was wollen die meisten Eltern unbedingt?

Die meisten Eltern wollen unbedingt, dass ihr Kind Abitur macht und studiert.

To check all questions, download the full sample paper along with its marking scheme (solutions) from the respective links mentioned in the table below:

