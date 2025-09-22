CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिणाम जारी, ccsuniversity.ac.in से करें चेक

Chaudhary Charan Singh University Result 2025: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) मेरठ ने परिणाम 2025 आदिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in घोषित कर दिए हैं। M.Ed, MBBS, B.Com, B.A, B.Sc, M.A, B.L.Ed, B.P.E.S, Ph.D., M.Phil, MSW, M.P.Ed, BPT, B.L.ib, और BFA जैसे पाठ्यक्रमों के छात्र अब अपना परिणाम देख सकते हैं। छात्र नीचे दिए गए सीधे लिंक से CCSU मेरठ परिणाम 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
CCS University Result 2025: CCSU मेरठ परिणाम हाइलाइट्स
सीसीएसयू विश्वविद्यालय में साल में दो बार सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं। सम सेमेस्टर की परीक्षाएं मई-जून में और विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर-जनवरी में आयोजित होती हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने CCSU परिणाम 2025 के लिए सभी विषयों की अनंतिम मार्कशीट ऑनलाइन जारी कर दी है। मूल मार्कशीट कुछ ही दिनों में संकाय के माध्यम से छात्रों को सीधे दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
आयोजन संस्था
|
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU)
|
परीक्षा का नाम
|
CCSU सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा (UG, PG)
|
रिजल्ट मोड
|
ऑनलाइन
|
लॉगिन विवरण
|
रोल नंबर
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ccsuniversity.ac.in
|
राज्य
|
उत्तर प्रदेश (UP)
CCSU Result 2025 Marksheet PDF Download Link
CCSU परिणाम 2025 का मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया गया है। छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर जा सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्र को अपना रोल नंबर दर्ज करना होता है, जिसके बाद वे अपनी मार्कशीट को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिये गए लिंक से सीधे परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।
|
CCS University Result 2025 Link
ccsuniversity.ac.in result: चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?
-
सबसे पहले ब्राउज़र में आधिकारिक वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in खोलें।
-
होमपेज पर मौजूद "Student Corner" या "Examination" सेक्शन में जाएं।
-
वहां "Result" या "Examination Results" लिंक पर क्लिक करें।
-
अपने कोर्स और सेमेस्टर का चयन करें, जैसे बीबीए, बीसीए, यूजी या पीजी से संबंधित।
-
दिए गए बॉक्स में अपना रोल नंबर सही-सही भरें।
-
"Submit" या "Result View" बटन पर क्लिक करें।
-
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सुरक्षित रख सकते हैं।
इस प्रक्रिया के जरिए छात्र आसानी से अपना CCSU रिजल्ट 2025 देख सकते हैं और भविष्य के लिए मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
