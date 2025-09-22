CCS University Result 2025 OUT: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिणाम जारी, ccsuniversity.ac.in से करें चेक

Chaudhary Charan Singh University Result 2025: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) मेरठ ने परिणाम 2025 आदिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in घोषित कर दिए हैं। M.Ed, MBBS, B.Com, B.A, B.Sc, M.A, B.L.Ed, B.P.E.S, Ph.D., M.Phil, MSW, M.P.Ed, BPT, B.L.ib, और BFA जैसे पाठ्यक्रमों के छात्र अब अपना परिणाम देख सकते हैं। छात्र नीचे दिए गए सीधे लिंक से CCSU मेरठ परिणाम 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

CCS University Result 2025: CCSU मेरठ परिणाम हाइलाइट्स

सीसीएसयू विश्वविद्यालय में साल में दो बार सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं। सम सेमेस्टर की परीक्षाएं मई-जून में और विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर-जनवरी में आयोजित होती हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने CCSU परिणाम 2025 के लिए सभी विषयों की अनंतिम मार्कशीट ऑनलाइन जारी कर दी है। मूल मार्कशीट कुछ ही दिनों में संकाय के माध्यम से छात्रों को सीधे दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।