Gujarat Police Recruitment 2025: गुजरात पुलिस के 13,591 पदों gprb.gujarat.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन आवेदन, योग्यता जानें

Gujarat Police Recruitment 2025: गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड (GPRB) ने गुजरात पुलिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आधिकारिक सूचना में पुलिस कांस्टेबल (लोकरक्षक), सब-इंस्पेक्टर (PSI), जेल सिपाही और जेलर ग्रुप-2 पदों के लिए 13,591 रिक्तियों का विवरण दिया गया है। इच्छुक Candidates 3 दिसंबर से 23 दिसंबर, 2025 के बीच OJAS गुजरात पुलिस भर्ती पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Gujarat Police Recruitment 2025: गुजरात पुलिस भर्ती
गुजरात पुलिस भर्ती 2025 को पुलिस कांस्टेबल (लोकरक्षक), सब-इंस्पेक्टर (PSI), जेल सिपाही और जेलर ग्रुप-2 जैसे पदों के लिए जारी किया गया है। Candidates को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद एक लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
Gujarat Police Recruitment 2025: PDF डाउनलोड करें
घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना होगा। आधिकारिक सूचना में योग्यता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क आदि का विस्तृत विवरण है। गुजरात पुलिस नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
|
गुजरात पुलिस अधिसूचना 2025
Gujarat Police Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
गुजरात पुलिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 13000 से ज्यादा रिक्तियों के लिए जारी किया गया है। इच्छुक Candidates 3 दिसंबर से 23 दिसंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गुजरात पुलिस भर्ती 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
भर्ती निकाय
|
गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड (जीपीआरबी)
|
कुल रिक्तियां
|
13,591
|
आवेदन तिथियां
|
3 दिसंबर – 23 दिसंबर 2025
|
आवेदन पोर्टल
|
ojas.gujarat.gov.in
|
पात्रता
|
पोस्ट के अनुसार भिन्न होता है
|
आयु सीमा
|
कांस्टेबल: 18-33 वर्ष; पीएसआई: 21-35 वर्ष
|
चयन प्रक्रिया
|
शारीरिक परीक्षण
लिखित परीक्षा
दस्तावेज सत्यापन
गुजरात पुलिस भर्ती 2025 के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?
गुजरात पुलिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा। जरूरी योग्यता मानदंड उस पद के अनुसार अलग-अलग हैं, जिसके लिए Candidate आवेदन कर रहे हैं। नीचे विवरण देखें:
कांस्टेबल (लोकरक्षक)
आयु सीमा: 18-33 वर्ष (SC/ST/OBC कैटेगरी के लिए छूट)।
शिक्षा:किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए।
शारीरिक मानक:
पुरुष: ऊंचाई 165 सेमी (न्यूनतम), छाती 79-84 सेमी।
महिला:ऊंचाई 155 सेमी (न्यूनतम)।
Gujarat Police Constable Eligibility 2025
सब-इंस्पेक्टर (PSI)
आयु सीमा: 21-35 वर्ष।
शिक्षा: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन।
Gujarat Police Recruitment 2025: रिक्त पदों का विवरण
गुजरात पुलिस ने 13,591 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कांस्टेबल (लोकरक्षक), सब-इंस्पेक्टर (PSI), जेल सिपाही और जेलर ग्रुप-2 जैसे पद शामिल हैं। पदों के अनुसार रिक्तियों का विवरण जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
विवरण
|
पोस्ट नाम
|
रिक्त पद
|
पीएसआई कैडर
|
निहत्थे पुलिस सब इंस्पेक्टर
|
659
|
|
सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक
|
129
|
|
जेलर समूह-2
|
70
|
कुल (पीएसआई कैडर)
|
|
858
|
लोकरक्षक संवर्ग
|
निहत्थे पुलिस कांस्टेबल
|
6,942
|
|
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल
|
2,458
|
|
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ)
|
3,002
|
|
जेल सिपाही (पुरुष)
|
300
|
|
जेल सिपाही (महिला / मैट्रन)
|
31
|
कुल (लोकरक्षक संवर्ग)
|
|
12,733
|
उप-योग (कुल योग)
|
|
13,591
गुजरात पुलिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
1. आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाएं।
2. गुजरात पुलिस भर्ती 2025 के 'ऑनलाइन आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें।
3. व्यक्तिगत जानकारी के साथ रजिस्टर करें और लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं।
4. स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट (फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
5. कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
6. फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation