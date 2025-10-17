Haryana HSSC CET 2025: आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए hssc.gov.in पर करेक्शन विंडो खुली - यहां पूरी जानकारी देखें

HSSC CET 2025 Correction Window: हरियाणा न्यायालय ने 7 जुलाई को CWP नंबर 17581 ऑफ 2025, जिसका शीर्षक "शीतल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य" है, में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद HSSC ने CET ग्रुप-C 2025 परीक्षा के लिए करेक्शन पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। Candidates करेक्शन पोर्टल www.onemeregn.haryana.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आवेदन फॉर्म में सुधार 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 के बीच किया जा सकता है।

HSSC CET परीक्षा 26-27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और इस परीक्षा के Result का इंतजार है। यह परीक्षा पूरे राज्य में दो पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली सुबह 10:00 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 03:15 बजे से शाम 05:00 बजे तक थी।

HSSC CET 2025 की जरूरी तारीखें

Candidates को HSSC CET 2025 की जरूरी तारीखें याद रखनी चाहिए, ताकि वे कोई भी डेडलाइन न चूकें। HSSC ने Candidates के लिए करेक्शन विंडो पोर्टल शुरू किया है, जो 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। नीचे दी गई जानकारी देखें: