Haryana HSSC CET 2025: आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए hssc.gov.in पर करेक्शन विंडो खुली - यहां पूरी जानकारी देखें

HSSC CET 2025 Correction Window: हरियाणा न्यायालय ने 7 जुलाई को CWP नंबर 17581 ऑफ 2025, जिसका शीर्षक "शीतल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य" है, में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद HSSC ने CET ग्रुप-C 2025 परीक्षा के लिए करेक्शन पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। Candidates करेक्शन पोर्टल www.onemeregn.haryana.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आवेदन फॉर्म में सुधार 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 के बीच किया जा सकता है।
HSSC CET परीक्षा 26-27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और इस परीक्षा के Result का इंतजार है। यह परीक्षा पूरे राज्य में दो पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली सुबह 10:00 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 03:15 बजे से शाम 05:00 बजे तक थी।
HSSC CET 2025 की जरूरी तारीखें
Candidates को HSSC CET 2025 की जरूरी तारीखें याद रखनी चाहिए, ताकि वे कोई भी डेडलाइन न चूकें। HSSC ने Candidates के लिए करेक्शन विंडो पोर्टल शुरू किया है, जो 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। नीचे दी गई जानकारी देखें:
|
अधिसूचना जारी
|
27 मई 2025
|
पंजीकरण प्रारंभ
|
28 मई 2025 (रात 11:59 बजे)
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि (बढ़ाई गई)
|
14 जून 2025 (रात 11:59 बजे)
|
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि
|
16 जून 2025 (शाम 6:00 बजे)
|
परीक्षा तिथियां
|
26-27 जुलाई 2025
|
सुधार विंडो खोलना
|
17-24 अक्टूबर 2025
HSSC द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, HSSC CET करेक्शन पोर्टल 17 से 24 अक्टूबर 2025 के बीच खुला रहेगा।
HSSC CET करेक्शन पोर्टल का उपयोग कैसे करें
HSSC CET करेक्शन पोर्टल के माध्यम से HSSC CET 2025 आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए नीचे देखें:
* HSSC CET के आधिकारिक पोर्टल onetimeregn.haryana.gov.in पर जाएं।
* HSSC CET करेक्शन पोर्टल पेज खुल जाएगा।
* “Existing User Login for Category Updation” पर क्लिक करें।
* अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
* लॉग इन करने के बाद, अपना जमा किया हुआ आवेदन देखें और “Edit” या “Modify” पर क्लिक करें।
* संबंधित फील्ड में जो भी बदलाव करने की अनुमति है, वे करें।
* अपने बदलावों के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करें।
* अपने आवेदन को सही जानकारी के साथ सबमिट करें और भविष्य के लिए इसे सेव कर लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation