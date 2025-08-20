IGNOU December TEE Date Sheet 2025 OUT: इग्नू दिसंबर TEE परीक्षा डेटशीट ignou.ac.in पर जारी, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल PDF

IGNOU December TEE Date Sheet 2025 OUT: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने दिसंबर 2025 टर्म-एंड परीक्षा (TEE) के लिए डेट शीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जारी कर दी है। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, इग्नू दिसंबर 2025 TEE का आयोजन 1 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में होगी — सुबह की पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और शाम की पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक। छात्र इस लेख में दिए गए सीधे लिंक से इग्नू दिसंबर 2025 की डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं।
इग्नू दिसंबर 2025 TEE डेट शीट
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने दिसंबर 2025 TEE के लिए परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। यह परीक्षा 1 दिसंबर को शुरू होगी और 8 जनवरी, 2026 को समाप्त होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को अपना आईडी कार्ड और हॉल टिकट साथ लाना होगा।
फिलहाल, अधिकारी 11 अगस्त से 12 सितंबर तक GOAL छात्रों के लिए इग्नू जून TEE 2025 आयोजित कर रहे हैं। वहीं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जुलाई को शुरू हुईं और 8 सितंबर को समाप्त होंगी।
इग्नू दिसंबर 2025 TEE एग्जाम शेड्यूल PDF
छात्र इग्नू दिसंबर 2025 TEE डेट शीट PDF डाउनलोड करने के लिए या तो इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
IGNOU December 2025 TEE Exam Schedule PDF
इग्नू दिसंबर 2025 TEE की तारीखें
छात्र नीचे दी गई तालिका में इग्नू TEE दिसंबर 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखें देख सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
इग्नू TEE 2025 परीक्षा फॉर्म जारी होगा
|
सितंबर
|
इग्नू परीक्षा फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख
|
अक्टूबर
|
इग्नू दिसंबर 2025 हॉल टिकट जारी होने की तारीख
|
नवंबर
|
इग्नू 2025 टर्म-एंड परीक्षा शुरू होगी
|
1 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026
|
इग्नू Result जारी होने की तारीख 2025
|
जनवरी 2026
इग्नू TEE दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में कौन शामिल हो सकता है?
छात्रों को इग्नू दिसंबर 2025 TEE में तभी बैठने की अनुमति दी जाएगी, जब वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों।
* उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने संबंधित Courses के लिए निर्धारित असाइनमेंट जमा करने होंगे।
* इसके अलावा, उन्हें कोर्स दिशानिर्देशों में बताए अनुसार, प्रोग्राम को करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि भी पूरी करनी होगी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation