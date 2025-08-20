IGNOU December TEE Date Sheet 2025 OUT: इग्नू दिसंबर TEE परीक्षा डेटशीट ignou.ac.in पर जारी, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल PDF

IGNOU December TEE Date Sheet 2025 OUT: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने दिसंबर 2025 टर्म-एंड परीक्षा (TEE) के लिए डेट शीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जारी कर दी है। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, इग्नू दिसंबर 2025 TEE का आयोजन 1 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में होगी — सुबह की पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और शाम की पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक। छात्र इस लेख में दिए गए सीधे लिंक से इग्नू दिसंबर 2025 की डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

इग्नू दिसंबर 2025 TEE डेट शीट

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने दिसंबर 2025 TEE के लिए परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। यह परीक्षा 1 दिसंबर को शुरू होगी और 8 जनवरी, 2026 को समाप्त होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को अपना आईडी कार्ड और हॉल टिकट साथ लाना होगा।