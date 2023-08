स्कूल के बच्चो के लिए स्वतंत्रता दिवस भाषण 2023 हिंदी में

Independence Day Speech 2023 in Hindi for School Students: भारत 15 अगस्त, 2023 को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मानाने की तैयारी में है। इस गौरव के मौके पर आप भी भाषण देकर अगर अपने विचार साझा करने चाहते हैं तो यहाँ दिए गए इंडिपेंडेंस डे स्पीच की मदद ले सकतें हैं। आप इस आसान भाषण को अपने स्कूल असेंबली, भाषण प्रतियोगिता, स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, असाइनमेंट आदि के लिए इस्तमाल कर सकते हैं।

Independence Day Speech in Hindi for School Students (स्वतंत्रता दिवस भाषण 2023 हिंदी में)

Independence Day Speech in Hindi for School Students (स्वतंत्रता दिवस भाषण 2023 हिंदी में): 15 अगस्त 2023 को भारत देश ब्रिटिश शासन से आजादी पाने की 76वीं वर्षगाँठ मनाएगा. हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करते हुए सभी भारतीय 77वां स्वतंत्रता दिवस मानाने की तैय्यारुई जोरों शोरों से कर रहे हैं. इस राष्ट्रीय गौरव को प्रदर्शित करने के लिए भारत में 15 अगस्त को स्कूलों, कार्यालयों और सरकारी एजेंसियों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और अपने पूर्वजों का बलिदान याद करते हुए, देश के भविष्य को उज्जवल करने का प्रण लिया जाता है. देश की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए स्कूलों और कार्यस्थलों पर भाषण प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं. स्वतंत्रता दिवस समारोह सभी देशवासियों के अपार उत्साह और देशभक्ति को दर्शाता है, जो भावी पीढ़ियों के लिए एक समावेशी और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत के समर्पण की पुष्टि करता है। अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देना गर्व की बात है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए एकता, विविधता और प्रगति के महत्व पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इस लेख में हम सभी स्कूली छात्रों के लिए हिंदी में आसान स्वतंत्रता दिवस पर भाषण लेकर आए हैं। इन भाषणों का उपयोग स्कूल असेंबली, प्रतियोगिताओं इत्यादि में किया जा सकता है।

15 अगस्त Independence Day Speech 2023 in हिंदी आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ख़ास है क्यूंकि आज ही के दिन भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी. आज जब हम भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो हमारा दिल हमारे निःस्वार्थ पूर्वजों के लिए कृतज्ञता, गर्व और दृढ़ संकल्प की भावनाओं से भर गया है। इस ऐतिहासिक दिन पर, हम उन बहादुर आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर बहादुरी से लड़ाई लड़ी ताकि आज हम खुले आसमान के नीचे आज़ादी की सांसें ले सकते हैं. इस गौरवशाली उत्सव को मनाने के लिए यहां एकत्र हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए बहुत महत्व रखता है, चाहे वह भारत में रह रहा हो या अपनी मातृभूमि से दूर कही विदेश में। इस दिन हमारा दिल गर्व और देशभक्ति की भावनाओ से भर आता है. आज़ादी का जश्न हर वर्ष सरकारी और निजी कार्यालयों एवं स्कूलों में धूमधाम से मनाया जाता है. सभी लोग नीले आकाश में ऊँचे लहराते तिरंगे को सलामी देते हैं और राष्ट्रीय गीत गाते हैं. देश की राजधानी दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय व अन्य आदरणीय नेता एवं अथिति स्वतंत्रता दिवस की परेड एवं झांकी देखने शामिल होते हैं. आज इस ऊँचे लहराते तिरंगे को देखते हुए आइए हम उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना सर्वस्वा बलिदान कर दिया। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अनेकता में एकता का सफल उत्सव है, यह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता का समागम है. लेकिन यह आज़ादी हमें लाखों करोड़ों लोगों के बलिदानों के बाद नसीब हुई है. भारत देश की एकता को तोड़ने के लिए हिन्दुस्तानियों के बीच ”फूट डालो और शासन करो” यानि की divide and rule की नीति इस्तेमाल की गयी थी. देशवासियों को अपने ही लोगों के खून का प्यासा कर दिया गया था. हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत से देशवासियों की आँखों से नफरत का पर्दा हटाया और उन्हें एकजुट किया. आज, मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने लाखों भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए हमारे राष्ट्र की वृद्धि, शांति और समृद्धि में योगदान दिया है। भारत की 77वीं स्वतंत्रता पर, आइए हम अपने देश की प्रगति में योगदान देने, इसकी गरिमा बनाए रखने और इसके मूल्यों की रक्षा करने का वादा स्वयं और भारत माँ से करें। आइए हम स्वतंत्रता सेनानियों के मार्ग पर चलना सुनिश्चित करें और जिम्मेदार बने रहें, ज्ञान प्राप्त करें और किसी भी चुनौती के खिलाफ अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित नागरिक बनें। आज़ादी का अर्थ आराम नहीं बल्कि आज़ाद देश को विकास की सीढ़ियों से सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाना है. हमें मिलकर महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू और अन्य नेताओं का सपना पूरा करना है. देश के निर्माण और विकास के लिए हमें कार्यरत रहना चाहिए, जिससे भारत को दुनिया में सबसे महान बनाया जा सके। आइए हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का प्रण लें. आइए हम राष्ट्रीय गौरव के इस अवसर को संजोएं और एक उज्जवल और समृद्ध भारत की दिशा में दृढ़ संकल्प और एकता के साथ आगे बढ़ें। जय हिन्द! जय भारत!

