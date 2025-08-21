Indian Navy Civilian Admit Card 2025: इंडियन नेवी सिविलियन एडमिट कार्ड joinindiannavy.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

इंडियन नेवी सिविलियन एडमिट कार्ड 2025: इंडियन नेवी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर 21 अगस्त, 2025 को इंडियन नेवी सिविलियन एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। इंडियन नेवी सिविलियन परीक्षा 2025 सितंबर 2025 में होनी है। जिन Candidates ने इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट (INCET) के लिए आवेदन किया है, वे अब नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना परीक्षा हॉल टिकट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन नेवी सिविलियन एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को एक वैध आईडी प्रूफ के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा।
इंडियन नेवी सिविलियन एडमिट कार्ड 2025
इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट (INCET) परीक्षा 2205 के लिए इंडियन नेवी सिविलियन एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। Candidates अपना INCET हॉल टिकट सीधे आधिकारिक वेबसाइट – joinindiannavy.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा ग्रुप 'C' के कई सिविलियन पदों के लिए आयोजित की जाएगी, जिनमें ट्रेड्समैन मेट, चार्जमैन और सीनियर ड्राफ्ट्समैन शामिल हैं।
इंडियन नेवी सिविलियन एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव
इंडियन नेवी ने इंडियन नेवी एडमिट कार्ड 2025 PDF डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया है। Candidates अपनी Registration आईडी और पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग का समय, परीक्षा केंद्र का पता और कैंडिडेट की जानकारी जैसी जरूरी बातें शामिल हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है।
इंडियन नेवी सिविलियन एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक
इंडियन नेवी सिविलियन एडमिट कार्ड 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?
Candidates इंडियन नेवी सिविलियन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। या वे आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।
1. आधिकारिक वेबसाइट – joinindiannavy.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर, “INCET Admit Card 2025” पर क्लिक करें।
3. अपना Registration नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।
4. जानकारी जांचें और “Download Admit Card” पर क्लिक करें।
5. PDF को सेव करें और परीक्षा के दिन के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।
इंडियन नेवी INCET एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी
इंडियन नेवी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने से पहले, Candidates को हॉल टिकट पर दी गई जानकारी की जांच कर लेनी चाहिए। नीचे दी गई लिस्ट में देखें कि एडमिट कार्ड में कौन सी जानकारी होती है।
-
कैंडिडेट का नाम
-
रोल नंबर
-
Registration आईडी
-
परीक्षा की तारीख और समय
-
परीक्षा केंद्र का पता
-
फोटो और हस्ताक्षर
-
रिपोर्टिंग के लिए निर्देश
