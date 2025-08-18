IOCL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने का मौका, देशभर में 475 अपरेंटिस पदों पर भर्ती

IOCL भर्ती 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत IOCL (मार्केटिंग डिवीजन), पश्चिमी क्षेत्र में ट्रेड/तकनीशियन/ग्रेजुएट अप्रेंटिस की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। IOCL भारत के कई राज्यों में अपने स्थानों पर तकनीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस (तकनीकी और गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती कर रहा है। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। जरूरी योग्यता रखने वाले Candidates 16 अगस्त, 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है। IOCL भर्ती 2025 से जुड़ी अधिक जानकारी, जैसे कि योग्यता, वेतन, पदों का विवरण और अन्य जानकारी नीचे दी गई है।
IOCL Jobs 2025 के लिए अधिसूचना PDF
IOCL (मार्केटिंग डिवीजन), पश्चिमी क्षेत्र में अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत ट्रेड/तकनीशियन/ग्रेजुएट अप्रेंटिस की भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना (विज्ञापन संख्या IOCL/MKTG/WR/APPR/2025-26) संख्या देखें.
IOCL Apprentice 2025 Notification PDF
IOCL अप्रेंटिस 2025 की महत्वपूर्ण तारीखें
आप नीचे देश भर में शुरू की गई इस भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत समय-सारणी देख सकते हैं-
|
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख
|
16 अगस्त, 2025
|
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख
|
15 सितंबर, 2025
|
दस्तावेज सत्यापन का विवरण
|
पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा
IOCL भर्ती 2025 के लिए पात्रता मानदंड
आवेदन करने वाले Candidates के पास पदों के अनुसार नीचे दी गई पात्रता/शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए-
|
पद
|
योग्यता
|
ट्रेड अप्रेंटिस
|
NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त संबंधित ट्रेड में 2 साल के नियमित आईटीआई कोर्स के साथ मैट्रिक।
|
तकनीशियन अप्रेंटिस
|
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग में 3 साल का नियमित डिप्लोमा। सामान्य, EWS और OBC-NCL वर्ग के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित पदों के लिए SC/ST/PwBD Candidates के लिए 45% अंक जरूरी हैं।
|
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (BA/B. Com/B.Sc/BBA.)
|
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में नियमित ग्रेजुएशन। सामान्य, EWS और OBC-NCL वर्ग के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित पदों के लिए SC/ST/PwBD Candidates के लिए 45% अंक जरूरी हैं।
|
ट्रेड अप्रेंटिस - डेटा एंट्री ऑपरेटर (स्किल सर्टिफिकेट धारक)
|
12वीं पास (लेकिन ग्रेजुएट नहीं)। इसके अलावा, Candidates के पास एक साल से कम के प्रशिक्षण के लिए 'डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर' का स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह सर्टिफिकेट नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।
IOCL अप्रेंटिस 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
Candidates को सलाह दी जाती है कि वे अपने ट्रेड के अनुसार, संबंधित राज्य के तहत निम्नलिखित पोर्टलों पर तकनीशियन/ट्रेड/ग्रेजुएट अप्रेंटिस के रूप में ऑनलाइन Registration करें:
क) ट्रेड अप्रेंटिस – ITI/डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ पर
ख) तकनीशियन अप्रेंटिस – डिप्लोमा के लिए https://nats.education.gov.in/student_register.php पर
ग) ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए: https://nats.education.gov.in/student_register.php पर
Candidates को अपनी यूजर आईडी/ईमेल आईडी का उपयोग करके संबंधित NATS/NAPS पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद, उन्हें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मार्केटिंग डिवीजन)-पश्चिमी क्षेत्र की एस्टेब्लिशमेंट आईडी का उपयोग करके अप्रेंटिसशिप के अवसरों के लिए आवेदन करना होगा:
• NATS - WMHMCC000053
• NAPS - E01172700332
