IOCL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने का मौका, देशभर में 475 अपरेंटिस पदों पर भर्ती

IOCL भर्ती 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत IOCL (मार्केटिंग डिवीजन), पश्चिमी क्षेत्र में ट्रेड/तकनीशियन/ग्रेजुएट अप्रेंटिस की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। IOCL भारत के कई राज्यों में अपने स्थानों पर तकनीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस (तकनीकी और गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती कर रहा है। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। जरूरी योग्यता रखने वाले Candidates 16 अगस्त, 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है। IOCL भर्ती 2025 से जुड़ी अधिक जानकारी, जैसे कि योग्यता, वेतन, पदों का विवरण और अन्य जानकारी नीचे दी गई है।

IOCL Jobs 2025 के लिए अधिसूचना PDF

IOCL (मार्केटिंग डिवीजन), पश्चिमी क्षेत्र में अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत ट्रेड/तकनीशियन/ग्रेजुएट अप्रेंटिस की भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना (विज्ञापन संख्या IOCL/MKTG/WR/APPR/2025-26) संख्या देखें.