NABARD Grade A Admit Card OUT 2025: नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें Download

NABARD Grade A Admit Card OUT 2025: नाबार्ड ने ग्रेड A परीक्षा का आयोजन 20 दिसम्बर 2025 को किया जाना है. परीक्षा के जरिये ग्रेड A के 91 पदों पर भर्ती होनी है. नाबार्ड की तरफ से परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं ये एडमिट कार्ड नाबार्ड की ऑफिसियल वेबसाइट www.nabard.org पर जारी किये गए हैं. उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. नाबार्ड ग्रेड A प्रीलिम्स परीक्षा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जो कुल 200 अंकों का होता है और इसे 2 घंटे में पूरा करना होता है।



NABARD Grade A Admit Card 2025 लिंक

नाबार्ड ने ग्रेड A परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन ID या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके ग्रेड A परीक्षा के एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।



