NABARD Grade A Admit Card OUT 2025: नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहाँ से करें Download

NABARD Grade A Admit Card OUT 2025: नाबार्ड ने ग्रेड A परीक्षा का आयोजन 20 दिसम्बर 2025 को किया जाना है. परीक्षा के जरिये ग्रेड A के 91 पदों पर भर्ती होनी है. नाबार्ड की तरफ से परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं ये एडमिट कार्ड नाबार्ड की ऑफिसियल वेबसाइट www.nabard.org पर जारी किये गए हैं. उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. नाबार्ड ग्रेड A प्रीलिम्स परीक्षा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जो कुल 200 अंकों का होता है और इसे 2 घंटे में पूरा करना होता है।
NABARD Grade A Admit Card 2025 लिंक
नाबार्ड ने ग्रेड A परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन ID या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके ग्रेड A परीक्षा के एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
NABARD Grade A Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
स्टेप-1: नाबार्ड की ऑफिसियल वेबसाइट www.nabard.org पर जायें
स्टेप-2: करियर ऑप्शन पर क्लिक करें
स्टेप-3: नोटिस लिंक पर क्लिक करें
स्टेप-4: एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें
स्टेप-5: मांगे गए विवरण को दर्ज करें
स्टेप-6: सबमिट बटन पर क्लिक करें
स्टेप-7: अब स्क्रीन पर आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन होगा उसे अच्छे से चेक करें
स्टेप-8: डाउनलोड बटन पर क्लिक करें
स्टेप-9: परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट अपने साथ ले जायें
NABARD Grade A Admit Card 2025 डिटेल्स
एडमिट कार्ड में ज़रूरी जानकारी होती है, जिसमें एग्जाम शहर की डिटेल्स, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम सेंटर के निर्देश शामिल हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में नीचे दी गई डिटेल्स चेक करनी जरुरी है-
-
उम्मीदवार का नाम
-
परीक्षा का नाम
-
परीक्षा का दिन
-
परीक्षा की तारीख
-
परीक्षा का शहर
-
माता/पिता का नाम
-
जन्म तिथि
-
उम्मीदवार की फोटो
-
उम्मीदवार के साइन
-
परीक्षा का समय
