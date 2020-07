NEET 2020 & JEE Main 2020: ये हैं इन परीक्षाओं की नई तिथियां

HRD Minister Ramesh Pokhriyal ने JEE Main 2020 और NEET 2020 की नई तिथियों की घोषणा कर दी है। NEET 2020 अब 13.09.2020 को आयोजित होगी वही दूसरी ओर JEE Main 2020 अब September 1 से लेकर September 6, 2020 तक आयोजित होगी।

NEET & JEE Main 2020 New Exam Dates:

Keeping in mind the safety of students and to ensure quality education we have decided to postpone #JEE & #NEET examinations. JEE Main examination will be held between 1st-6th Sept, JEE advanced exam will be held on 27th Sept & NEET examination will be held on 13th Sept. pic.twitter.com/klTjtBxvuw