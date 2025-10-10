OICL Assistant Result 2025 OUT: ओआईसीएल असिस्टेंट रिजल्ट orientalinsurance.org.in पर जारी, डाउनलोड करें PDF

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टियर I प्रारंभिक परीक्षा के लिए OICL असिस्टेंट Result 2025 घोषित कर दिया है। Result PDF में फेज I परीक्षा में पास हुए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं। फेज I में चुने गए सभी Candidates फेज II राउंड में शामिल हो सकते हैं, जो 28 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा। जो Candidates असिस्टेंट क्लास III कैडर पद की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। OICL असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा 7 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं-

OICL Assistant Result 2025 PDF Download Link

OICL असिस्टेंट Result 2025 का लिंक आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर सक्रिय कर दिया गया है। हालांकि, आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे Result डाउनलोड कर सकते हैं-