ADRE Result 2025
Focus
Quick Links

OICL Assistant Result 2025 OUT: ओआईसीएल असिस्टेंट रिजल्ट orientalinsurance.org.in पर जारी, डाउनलोड करें PDF

By Vijay Pratap Singh
Oct 10, 2025, 09:36 IST

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टियर I प्रारंभिक परीक्षा के लिए OICL असिस्टेंट Result 2025 जारी कर दिया है। फेज I में चुने गए सभी Candidates फेज II राउंड में शामिल हो सकते हैं। यह परीक्षा 28 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। PDF डाउनलोड करने का लिंक और अन्य जानकारी यहां देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
OICL Assistant Result 2025 OUT
OICL Assistant Result 2025 OUT

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टियर I प्रारंभिक परीक्षा के लिए OICL असिस्टेंट Result 2025 घोषित कर दिया है। Result PDF में फेज I परीक्षा में पास हुए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं। फेज I में चुने गए सभी Candidates फेज II राउंड में शामिल हो सकते हैं, जो 28 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा। जो Candidates असिस्टेंट क्लास III कैडर पद की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। OICL असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा 7 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं-

OICL Assistant Result 2025 PDF Download Link

OICL असिस्टेंट Result 2025 का लिंक आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर सक्रिय कर दिया गया है। हालांकि, आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे Result डाउनलोड कर सकते हैं-

OICL Assistant Result 2025 PDF

यहां क्लिक करें

OICL Assistant Result 2025 PDF

यहां क्लिक करें

OICL Assistant Result 2025 हाइलाइट्स

इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट के कुल 500 पद भरे जाएंगे। Candidates OICL असिस्टेंट Result 2025 की जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं-

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL)

पद का नाम

असिस्टेंट (क्लास III कैडर)

कुल पद

500+ (आधिकारिक सूचना के अनुसार)

Result जारी होने की तारीख

09 अक्टूबर 2025

मेन्स परीक्षा की तारीख

28 अक्टूबर, 2025

Result का प्रारूप

PDF फॉर्मेट

आधिकारिक वेबसाइट

orientalinsurance.org.in

OICL असिस्टेंट रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके OICL असिस्टेंट Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। OICL असिस्टेंट Result 2025 डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

1.  आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर, "करियर" सेक्शन में जाएं।

3.  अब "OICL असिस्टेंट भर्ती 2025" के लिंक पर क्लिक करें।

4.  "प्रीलिम्स Result डाउनलोड करें" चुनें।

5.  PDF लिंक पर क्लिक करें और Result PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।

6.  OICL Result पर छपी सभी जानकारी को जांच लें।

7.  अपना रोल नंबर देखें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News