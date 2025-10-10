OICL Assistant Result 2025 OUT: ओआईसीएल असिस्टेंट रिजल्ट orientalinsurance.org.in पर जारी, डाउनलोड करें PDF

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टियर I प्रारंभिक परीक्षा के लिए OICL असिस्टेंट Result 2025 घोषित कर दिया है। Result PDF में फेज I परीक्षा में पास हुए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं। फेज I में चुने गए सभी Candidates फेज II राउंड में शामिल हो सकते हैं, जो 28 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा। जो Candidates असिस्टेंट क्लास III कैडर पद की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। OICL असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा 7 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं-
OICL Assistant Result 2025 PDF Download Link
OICL असिस्टेंट Result 2025 का लिंक आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर सक्रिय कर दिया गया है। हालांकि, आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे Result डाउनलोड कर सकते हैं-
|
OICL Assistant Result 2025 PDF
|
OICL Assistant Result 2025 PDF
OICL Assistant Result 2025 हाइलाइट्स
इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट के कुल 500 पद भरे जाएंगे। Candidates OICL असिस्टेंट Result 2025 की जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं-
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL)
|
पद का नाम
|
असिस्टेंट (क्लास III कैडर)
|
कुल पद
|
500+ (आधिकारिक सूचना के अनुसार)
|
Result जारी होने की तारीख
|
09 अक्टूबर 2025
|
मेन्स परीक्षा की तारीख
|
28 अक्टूबर, 2025
|
Result का प्रारूप
|
PDF फॉर्मेट
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
orientalinsurance.org.in
OICL असिस्टेंट रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?
Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके OICL असिस्टेंट Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। OICL असिस्टेंट Result 2025 डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।
1. आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाएं।
2. होमपेज पर, "करियर" सेक्शन में जाएं।
3. अब "OICL असिस्टेंट भर्ती 2025" के लिंक पर क्लिक करें।
4. "प्रीलिम्स Result डाउनलोड करें" चुनें।
5. PDF लिंक पर क्लिक करें और Result PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।
6. OICL Result पर छपी सभी जानकारी को जांच लें।
7. अपना रोल नंबर देखें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation