Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक ने 20 अगस्त को देश भर में JMGS I में लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती के लिए एक सूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 750 खाली पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य Candidates 4 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले punjabandsindbank.co.in पर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन पदों के लिए चयन अक्टूबर, 2025 में होने वाली लिखित परीक्षा में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।यहां पंजाब एंड सिंध बैंक LBO भर्ती 2025 अभियान की पूरी जानकारी देखें, जिसमें योग्यता, खाली पद, सैलरी, आवेदन प्रक्रिया और अन्य विवरण शामिल हैं।

Punjab and Sind Bank LBO Recruitment 2025 Notification PDF

विस्तृत नोटिफिकेशन पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य सभी जरूरी जानकारी दी गई है। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं-