Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक ने 20 अगस्त को देश भर में JMGS I में लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती के लिए एक सूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 750 खाली पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य Candidates 4 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले punjabandsindbank.co.in पर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इन पदों के लिए चयन अक्टूबर, 2025 में होने वाली लिखित परीक्षा में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।यहां पंजाब एंड सिंध बैंक LBO भर्ती 2025 अभियान की पूरी जानकारी देखें, जिसमें योग्यता, खाली पद, सैलरी, आवेदन प्रक्रिया और अन्य विवरण शामिल हैं।
Punjab and Sind Bank LBO Recruitment 2025 Notification PDF
विस्तृत नोटिफिकेशन पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य सभी जरूरी जानकारी दी गई है। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं-
पंजाब एंड सिंध बैंक LBO भर्ती 2025 नोटिफिकेशन PDF
पंजाब एंड सिंध बैंक LBO के खाली पदों का विवरण
इस भर्ती अभियान के जरिए देश भर में कुल 750 खाली पद भरे जाएंगे। राज्य के अनुसार खाली पदों का विवरण नीचे दिया गया है-
|
राज्य
|
पदों की संख्या
|
आंध्र प्रदेश
|
80
|
छत्तीसगढ़
|
40
|
गुजरात
|
100
|
हिमाचल प्रदेश
|
30
|
झारखंड
|
35
|
कर्नाटक
|
65
|
महाराष्ट्र
|
100
|
ओडिशा
|
85
|
पुडुचेरी
|
5
|
पंजाब
|
60
|
तमिलनाडु
|
85
|
तेलंगाना
|
50
|
असम
|
15
|
कुल
|
750
पंजाब एंड सिंध बैंक LBO 2025 के लिए योग्यता क्या है?
Candidates के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री (ग्रेजुएशन) होनी चाहिए। या उनके पास केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन लिंक देखें।
पंजाब एंड सिंध बैंक LBO 2025 के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?
चयन प्रक्रिया के तहत, Candidates को कई दौर से गुजरना होगा, जिसमें अक्टूबर 2025 में होने वाली लिखित परीक्षा भी शामिल है। चयन प्रक्रिया के विभिन्न दौर का विवरण नीचे दिया गया है-
* लिखित परीक्षा
* स्क्रीनिंग
* व्यक्तिगत साक्षात्कार
* अंतिम मेरिट लिस्ट
* स्थानीय भाषा में निपुणता
* अंतिम चयन
पंजाब एंड सिंध बैंक LBO भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
योग्य और इच्छुक उम्मीद https://punjabandsindbank.co.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
