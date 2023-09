RPSC RAS Admit Card 2023: राजस्थान आरएएस एडमिट कार्ड 28 को आएगा,जारी हुआ नोटिस

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य सेवा परीक्षा 2023 में जो उम्मीदवार सम्मिलित होने जा रहें हैं वे नीचे दिए गए स्टेप्स से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैंI चरण 1: आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट - rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं चरण 2: Admit Card for Raj. State and Sub. Services Comb. Comp (Pre) Exam 2023' पर क्लिक करें। चरण 3: एप्लिकेशन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करें चरण 4: अब, 'प्रवेश पत्र प्राप्त करें' पर जाएं चरण 4: मांगे गए विवरण को दर्ज करें चरण 5: आरपीएससी आरएएस 2023 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें उम्मीदवारों को आरपीएससी आरएएस के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ और एक बॉलपॉइंट पेन के साथ एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाना नहीं भूलना चाहिए।