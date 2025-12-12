RRB Section Controller Application Status 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा का एप्लीकेशन स्टेटस जारी, ये जानें किस दिन होगी आपकी परीक्षा

RRB Section Controller Application Status 2025: आरआरबी ने अपनी सभी जोनल वेबसाइट पर सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है. उम्मीदवार रेलवे की ऑफिसियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जा कर एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. इसके साथ ही उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में SMS और ईमेल भेज कर भी सूचित किया जाएगा.

RRB Section Controller Application Status 2025: हाईलाइट्स

आर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे रिक्ति का नाम सेक्शन कंट्रोलर रिक्तियों की संख्या 368 एप्लीकेशन स्टेटस जारी होने की तिथि 12 दिसम्बर 2025 परीक्षा की तिथि 16 दिसम्बर से 22 जनवरी तक ऑफिसियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in

RRB Section Controller Application Status 2025 आउट