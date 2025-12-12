RRB Section Controller Application Status 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा का एप्लीकेशन स्टेटस जारी, ये जानें किस दिन होगी आपकी परीक्षा

RRB Section Controller Application Status 2025: आरआरबी ने अपनी सभी जोनल वेबसाइट पर सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है. उम्मीदवार रेलवे की ऑफिसियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जा कर एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. इसके साथ ही उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में SMS और ईमेल भेज कर भी सूचित किया जाएगा.
RRB Section Controller Application Status 2025: हाईलाइट्स
|
आर्गेनाइजेशन
|
भारतीय रेलवे
|
रिक्ति का नाम
|
सेक्शन कंट्रोलर
|
रिक्तियों की संख्या
|
368
|
एप्लीकेशन स्टेटस जारी होने की तिथि
|
12 दिसम्बर 2025
|
परीक्षा की तिथि
|
16 दिसम्बर से 22 जनवरी तक
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
www.rrbapply.gov.in
RRB Section Controller Application Status 2025 आउट
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर स्टेटस लिंक 2025
RRB सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक आज 12 दिसंबर 2025 को एक्टिव हो गया है उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-
-
RRB Section Controller Application Status 2025 कैसे चेक करें ?
-
ऑफिशियल www.rrbapply.gov.in वेबसाइट पर जायें
-
होमपेज/लॉगिन पेज पर “CEN 04/2025 सेक्शन कंट्रोलर – एप्लीकेशन स्टेटस” के लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना यूजर ID / रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड / जन्मतिथि डालें।
-
कैप्चा/सिक्योरिटी कोडदर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
-
लॉगिन के बाद, स्क्रीन पर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें
