RRB Section Controller Recruitment 2025: आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर पद के लिए शॉर्ट नोटिस, 368 पदों के लिए आवेदन

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से सेक्शन कंट्रोलर पद पर भर्ती के लिएशॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 368 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर शॉर्ट नोटिस पढ़ सकते हैं।
मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट उम्मीदवार सेक्शन कंट्रोलर पद के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं।
RRB Section Controller Vacancy 2025: शॉर्ट नोटिस
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से निकाले गए पद के लिए नीचे दिए गए शॉर्ट नोटिस की जांच कर सकते हैं:
RRB Section Controller Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 से जुडा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच उम्मीदवार कर सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
|
पदों की संख्या
|
368
|
आवेदन करने की तिथि
|
15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025
|
आयु सीमा
|
20 से 33 वर्ष
|
शैक्षणिक योग्यता
|
ग्रेजुएट
|
चयन प्रक्रिया
|
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
http://bsf.nic.in/
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क कितना देना होगा?
नीचे टेबल में आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 आवेदन शुल्क की जांच कर सकते हैं:
|
वर्ग
|
आवेदन शुल्क
|
जनरल/OBC / EWS
|
500 रुपये
|
OBC / EWS
|
250 रुपये
|
सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए
|
250 रुपये
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित होगा:
-
कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)
-
स्किल टेस्ट ( अगर लागू है)
-
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)
-
मेडिकल टेस्ट
