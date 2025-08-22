RRB Section Controller Recruitment 2025: आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर पद के लिए शॉर्ट नोटिस, 368 पदों के लिए आवेदन

WBJEE 2025 Results Announced
RRB Section Controller Recruitment 2025: आरआरबी की ओर से सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। जिसके तहत कुल 368 रिक्त पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आगे लेख में जानें भर्ती से संबंधित अन्य डिटेल।

ByPriyanka Pal
Aug 22, 2025, 17:08 IST
RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से सेक्शन कंट्रोलर पद पर भर्ती के लिएशॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 368 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर शॉर्ट नोटिस पढ़ सकते हैं। 

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट उम्मीदवार सेक्शन कंट्रोलर पद के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं।

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से निकाले गए पद के लिए नीचे दिए गए शॉर्ट नोटिस की जांच कर सकते हैं:

नीचे टेबल में सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 से जुडा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच उम्मीदवार कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) 

पदों की संख्या 

368 

आवेदन करने की तिथि 

15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025

आयु सीमा 

20 से 33 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता 

ग्रेजुएट 

चयन प्रक्रिया 

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)

ऑफिशियल वेबसाइट 

http://bsf.nic.in/

वर्ग 

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC / EWS

500 रुपये 

OBC / EWS

250 रुपये 

सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए

250 रुपये

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित होगा:

  • कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)

  • स्किल टेस्ट ( अगर लागू है)

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)

  • मेडिकल टेस्ट

