RRB Section Controller Recruitment 2025: आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर पद के लिए शॉर्ट नोटिस, 368 पदों के लिए आवेदन

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से सेक्शन कंट्रोलर पद पर भर्ती के लिएशॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 368 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर शॉर्ट नोटिस पढ़ सकते हैं।

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट उम्मीदवार सेक्शन कंट्रोलर पद के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं।

RRB Section Controller Vacancy 2025: शॉर्ट नोटिस

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से निकाले गए पद के लिए नीचे दिए गए शॉर्ट नोटिस की जांच कर सकते हैं: