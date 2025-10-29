RRB JE Notification 2025
शिवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 unishivaji.ac.in पर घोषित, यहां करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Oct 29, 2025, 17:16 IST

शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट unishivaji.ac.in पर कई UG और PG Courses के Result घोषित कर दिए हैं। यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और SUK Result 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स देखें।

शिवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025
शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर ने हाल ही में BA, BCom, BSc, BBA, BCA, MA, MSc, और MCom जैसे कई Courses के Result जारी किए हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी Result 2025 आधिकारिक वेब पोर्टल sukapps.unishivaji.ac.in/online_portal पर ऑनलाइन जारी किए गए हैं। इन परीक्षाओं में शामिल हुए सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ उनिशिवाजी Result 2025 देखने के लिए, छात्रों को अपना PNR नंबर दर्ज करना होगा।

SUK Result 2025

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, शिवाजी यूनिवर्सिटी ने UG और PG प्रोग्राम के कई सेमेस्टर के Result जारी कर दिए हैं। छात्र अपना SUK Result यूनिवर्सिटी के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल- sukapps.unishivaji.ac.in/online_portal पर देख सकते हैं।

शिवाजी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे देखें

उम्मीदवारों कई UG और PG Courses के लिए अपने सेमेस्टर/वार्षिक Result यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। उनिशिवाजी Result 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

स्टेप 1: आधिकारिक ऑनलाइन वेब पोर्टल sukapps.unishivaji.ac.in/online_portal पर जाएं।

स्टेप 2: ‘Student Portal’ सेगमेंट पर क्लिक करें।

स्टेप 3: वहां दिए गए ‘Examination Portal’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: ‘Online Statement of Marks’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अपना PNR नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5: Result स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: भविष्य के संदर्भ के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें या उसका प्रिंटआउट ले लें।


