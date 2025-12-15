SSC Delhi Police Driver Admit Card 2025 Link: दिल्ली पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

SSC Delhi Police Driver Admit Card 2025 OUT: दिल्ली पुलिस की ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया गया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, परीक्षा 16 और 17 दिसंबर 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके अब हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

Delhi Police Admit Card 2025 Download Link

दिल्ली पुलिस एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर सक्रिय है। उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का उपयोग करके सीधे लॉगिन कर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे दिल्ली पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है।