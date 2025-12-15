RRB NTPC CBT 2 Result 2025 OUT!
Focus
Quick Links
Breaking News

SSC Delhi Police Driver Admit Card 2025 Link: दिल्ली पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 15, 2025, 11:13 IST

SSC Delhi Police Driver Admit Card 2025 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 737 कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

Add as a preferred source on Google
Join us
SSC Delhi Police Driver Admit Card 2025 OUT
SSC Delhi Police Driver Admit Card 2025 OUT

SSC Delhi Police Driver Admit Card 2025 OUT: दिल्ली पुलिस की ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया गया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, परीक्षा 16 और 17 दिसंबर 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके अब हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

Delhi Police Admit Card 2025 Download Link

दिल्ली पुलिस एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक अब SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर सक्रिय है। उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का उपयोग करके सीधे लॉगिन कर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे दिल्ली पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है।

Delhi Police Admit Card 2025 For Driver (Active)

यहां क्लिक करें

दिल्ली पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें?

दिल्ली पुलिस ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट -ssc.gov.in पर जाएं।

  2. फिर कैंडिडेट पोर्टल में अपना विवरण डाल कर लॉगिन करें।

  3. वहां उन सभी एग्ज़ामों की लिस्ट दिखेगी जिनके लिए आपने आवेदन किया है।

  4. इसके बाद दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

  5. अपना रजिस्ट्रेशन ID/रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करें।

  6. फिर कैप्चा कोड डाले।

  7. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  8. इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

दिल्ली पुलिस एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी करें चेक

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार को उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से चेक करनी चाहिए। अगर कोई गलती मिले, तो तुरंत विभाग या आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत करें। एडमिट कार्ड पर निम्नलिखित जानकारियों को विशेष रूप से देखें:

  • उम्मीदवार का नाम

  • रोल नंबर

  • रजिस्ट्रेशन ID

  • परीक्षा तिथि

  • परीक्षा का शहर और पता

  • रिपोर्टिंग टाइम और गेट बंद होने का समय

  • परीक्षा केंद्र का कोड

  • जन्म तिथि

  • लिंग (जेंडर)

  • फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर

  • परीक्षा के दिन पालन करने के लिए जरूरी निर्देश

Delhi Police Driver Exam Pattern 2025: दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा पैटर्न 

दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 में 100 प्रश्न शामिल होंगे, हर प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा का कुल समय 90 मिनट है। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 नंबर या 0.25 नंबर काटे जाएंगे। उम्मीदवार दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा पैटर्न नीचे तालिका में देख सकते हैं।

सेक्शनप्रश्नों की संख्याअंकसमय अवधि
सामान्य जागरूकता 50 50 90 मिनट
तर्कशक्ति (Reasoning) 25 25 90 मिनट
संख्यात्मक क्षमता (Numerical Ability) 15 15 90 मिनट
रोड सेंस, ट्रैफिक नियम, सिग्नल, वाहन रखरखाव 10 10 90 मिनट
कुल 100 100 90 मिनट

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News