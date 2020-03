UGC NET 2020 Apply Amidst COVID-19 Lockdown: Check 935 UGC Recognized Universities whose Master’s Degree will be valid

UGC NET 2020 Apply Amidst COVID-19 Lockdown-Check 935 UGC Recognized Universities: UGC NET June 2020 Registration has begun and eligible candidates can apply from 16th March to 16th April 2020 at National Testing Agency’s official website, i.e., ugcnet.nta.nic.in. UGC NET Exam are conducted every year twice determine the candidate’s eligibility for Assistant Professor and Junior Research Fellowship (JRF) or only Assistant Professor posts in Indian Universities and Colleges.

Check UGC NET June 2020 Exam Updates

Candidates must check the eligibility criteria like age limit & Educational Qualification, before applying for NTA UGC NET June 2020 Exam. If a candidate does not meet the eligibility criteria, then his/her candidature will not be considered during final selection stage. Here is the brief detail of all the eligibility criteria for applying to the UGC NET 2020 Exam:

NTA UGC NET June 2020 Application Direct Link

Age Limit

Posts Age Limit (As on 1st June 2020) Junior Research Fellowship (JRF) 30 years Assistant Professor No upper age limit

Check latest Exam Pattern and Syllabus of NTA UGC NET June 2020 Exam

Age Limit Relaxation

S. No. Category Age Limit Relaxation 1 Scheduled Caste / Scheduled Tribe 5 years (35 years) 2 Other Backward Classes (OBC) 3 Women 4 Persons with disabilities (PwD) 5 Transgender 6 Candidates having research experience Period spent on research – Maximum 5 years 7 Candidates possessing L.L.M. Degree 3 years 8 Candidates who have served in the armed forces 5 years

Check Frequently Asked Questions for NTA UGC NET June 2020 Exam

Educational Qualification

Category Percentage Criteria General/ EWS (Including candidates waiting for their PG Final Year result or going to be appeared in the exam) 55% aggregate in Master’s Degree or Equivalent Degree ST/ SC/ OBC/ PwD/ Transgender (Including candidates waiting for their PG Final Year result or going to be appeared in the exam) 50% aggregate in Master’s Degree or Equivalent Degree

Check Detailed Eligibility Criteria of UGC NET June 2020 Exam

General/Unreserved/General-EWS candidates who have secured at least 55% marks (without rounding off) in Master’s Degree or equivalent examination from universities/ institutions recognized by UGC in Humanities and Social Science (including languages), Computer Science and Applications, Electronic Science, etc. are eligible for this Test.

Candidates can check the list of Post Graduate Subjects from the link given below:

The Other Backward Classes (OBC) belonging to Non-Creamy Layer/ Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST)/ Persons with Disability (PwD)/ Transgender category candidates who have secured at least 50% marks (without rounding off) in Master’s degree or equivalent examination are eligible for this Test.

Click here to Download Previous Year Papers of UGC NET Exam

For the ease of the candidates, we are providing the list of total 935 universities recognized by UGC:

Total Number of Universities Recognized by UGC in India as on 1st February 2020 Type of Universities Number of Universities State Universities 409 Deemed to be Universities 127 Central Universities 50 Private Universities 349 Total 935

Check UGC NET DEC 2019 Result Analysis and Cutoff

List of 935 Universities Recognised by UGC:

Candidates who have Master’s Degree & Equivalent Degree from the below 935 Universities will be considered eligible to apply for the UGC NET June 2020 Exam:

S. No. ANDHRA PRADESH Date/Year of Notification/ Establishment 1. Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar-522510, Dt. Guntur, Andhra Pradesh. (State University) 1976 2. Adikavi Nannaya University, 25-7-9/1, Jayakrishnapuram, Rajahmundry – 533 105, East Godavari District, Andhra Pradesh.

(State University) 2006 3. Andhra University, Waltair, Visakhapatnam-530 003, Andhra Pradesh. (State University) 1926 4. Bharatiya Engineering Science and Technology Innovation University,

Gownivaripalli, Gorantla Mandal, Anantapur, Andhra Pradesh (Private University) 17.02.2019 5. Central University of Andhra Pradesh, IT Incubation Centre Building, JNTU Campus, Chinmaynagar, Anantapuramu, Andhra Pradesh-

515002 05.08.2019 6. Centurion University of Technology and Management, Gidijala Junction,

Anandapuram Mandal, Visakhapatnam – 531173, Andhra Pradesh. (Private University) 23.05.2017 7. Damodaram Sanjivayya National Law University, Plot No. 116, Sector

11 MVP Colony, Visakhapatnam – 530 017, Andhra Pradesh. (State University) 2008 8. Dr. Abdul Haq Urdu University, Kurnool- 518001, Andhra Pradesh (State University) 14.12.2018 9. Dr. B.R. Ambedkar University, Etcherla, Dt. Srikakulam-532410, Andhra Pradesh. (State University) 2008 10. Dravidian University, Srinivasanam, -517 425, Chittoor District, Andhra Pradesh. (State University) 1997 11. Dr. Y.S.R. Horticultural University, PO Box No. 7, Venkataramannagudem, West Godavari District – 536 101, Andhra

Pradesh. (State University) 2011 12. Dr. N.T.R. University of Health Sciences (Formerly Andhra Pradesh

University of Health Sciences), Vijayawada-520 008, Andhra Pradesh. (State University) 1986 13. Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Gandhi Nagar Campus, Rushikonda, Visakhapatman – 530 045, Andhra Pradesh. (Deemed University) 13.08.2007 14. Jawaharlal Nehru Technological University, Anantpur-515 002, Andhra Pradesh(State University) 2008 15. Jawaharlal Nehru Technological University, Pithapuram Road,

Kakinada-533003, East Godvari District, Andhra Pradesh (State University) 2008 16. Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Greenfields, Kunchanapalli

Post, Vaddeswaram, Guntur District-522002, Andhra Pradesh. (Deemed University) 20.02.2009 17. KREA University, 5655, Central, Expressway, Sri City-517646, Andhra Pradesh (Private University) 30.04.2018 18. Krishna University, Andhra Jateeya Kalasala, Campus, Rajupeta, Machllipatanam – 521 001, Krishna District, Andhra Pradesh. (State

University) 2008 19. Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies Andhra Pradesh,

V.R.Mansions, Kunchanapalli, Guntur District, Andhra Pradesh- 522501(State University) 01.06.2016 20. Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Tirupati-517 507, Chittoor District, Andhra Pradesh. (Deemed University) 16.11.1987 21. Rayalaseema University, Pasupula Village, Nandyal Road, Kurnool – 518 002, Andhra Pradesh. (State University) 2008 22. Saveetha Amaravati University, 3rd Floor, Vaishnavi Complex, Opposite Executive Club, Vijayawada- 520008, Andhra Pradesh(Private University) 30.04.2018 23. Sri Krishnadevaraya University, Anantapur-515 003, Andhra Pradesh. (State University) 1981 24. Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam, Tirupati-517 502, Andhra Pradesh. (State University) 1983 25. Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Prasanthinilayam, Anantapur-515 134, Andhra Pradesh. (Deemed University) 10.11.1981 26. Sri Venkateswara University, Tirupati-517 502, Andhra Pradesh. (State University) 1954 27. Sri Venkateswara Vedic University, Alipiri-Chandragiri Bypass Road, Tirupati-517502, Andhra Pradesh. (State University) 2006 28. Sri Venkateswara Veterinary University, Dr. YSR Bhavan, Tirupati – 517 502, Andhra Pradesh. (State University) 2005 29. Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, Alipuri Road, Tirupati – 517 507, Andhra Pradesh. (State University) 1993 30. SRM University, Neerukonda-Kuragallu Village, Mangalagiri Mandal, Guntur District-522502, Andhra Pradesh. (Private University) 23.05.2017 31. Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur District – 522213,, Andhra Pradesh.

(Deemed University) 19.12.2008 32. Vikrama Simhapuri University, Kakutur, Venkatachalam (M.D), Nellore, Andhra Pradesh- 524320. (State University) 2008 33. VIT-AP University, Amravati – 522237, Andhra Pradesh. (Private University) 23.05.2017 34. Yogi Vemana University, Vemanapuram, Kadapa – 516 003, Andhra Pradesh. (State University) 2006 ARUNACHAL PRADESH 35. Apex Professional University, Pasighat, District East Siang, Arunachal Pradesh - 791102. (Private University) 10.05.2013 36. Arunachal University of Studies, NH-52, Namsai, District Lohit – 792 103, Arunachal Pradesh. (Private University) 26.05.2012 37. Arunodaya University, E-Sector, Nirjuli, Itanagar, Distt. Papum Pare, Arunachal Pradesh-791109. 21.10.2014 38. Himalayan University, 401, Takar Complex, Naharlagun, Itanagar, Distt

– Papumpare – 791110, Arunachal Pradesh. (Private University) 03.05.2013 39. North East Frontier Technical University, Sibu-Puyi, Aalo (PO), West Siang (Distt.), Arunachal Pradesh –791001 (Private University) 03.09.2014 40. North Eastern Regional Institute of Science & Technology, Nirjuli, Itanagar-791109, Arunachal Pradesh. (Deemed University) 31.05.2005 41. Rajiv Gandhi University, Rono Hills, PO Doimukh, Itanagar-791 112, Arunachal Pradesh. (Central University) 1985 Central University

w.e.f. 2007 42. The Global University, Hollongi, Itanagar, Arunachal Pradesh. (Private University) 18.09.2017 43. The Indira Gandhi Technological & Medical Sciences University, Ziro, Arunachal Pradesh. (Private University) 26.05.2012 44. Venkateshwara Open University, Itanagar, Arunachal Pradesh. (Private University) 20.06.2012 ASSAM 45. Assam Agricultural University, Jorhat- 785 013, Assam. (State University) 1968 46. Assam Don Bosco University, Azara, Guwahati-781017, Assam. (Private University) 12.02.2009 47. Assam Down Town University, Sankar Madhab Path, Gandhi Nagar, Panikhaiti, Guwahati – 781 036. (Private University) 29.04.2010 48. Assam University, PO Assam University, Silchar -788 011, Assam. (Central University) 1994 49. Assam Rajiv Gandhi University of Co-operative Management, 2nd Floor,

Baruah Complex, Above SBI, Sivasagar-785040, Assam. (State University) 2010 50. Assam Science & Technology University, Kahilipara, Guwahati – 19, Assam. (State University) 2011 51. Assam Women’s University, Jorhat-785004, Assam. (State University) 2013 52. Bodoland University, Debragaon, PO Rangalikhata, kokrajhar – 783 370, BTC, Assam. (State University) 2009 53. Bhattadev University, Bajali, Pathsala- 781325, Barpeta, Assam (State University) 25.10.2017 54. Cotton College State University, Panbazar, Guwahati, Assam. (State University) 2011 55. Central Institute of Technology(CIT), Dist: Kokrajhar, Balagaon, BTAD, Assam (Deemed University) 13.12.2018 56. Dibrugarh University, Dibrugarh-786 004, Assam. (State University) 1965 57. Gauhati University, Gopinath Bardoloi Nagar, Guwahati- 781 014, Assam. (State University) 1948 58. Krishna Kanta Handique State Open University, Housefed Complex, Last Gate, Dispur, Guwahati – 781 006, Assam. (State University) 2007 59. Kumar Bhaskar Varma Sanskrit & Ancient Studies University, Village – Namati, PO – Hati Namati, Dist. - Nalbari – 781 337, Assam. (State University) 2011 60. Krishnaguru Adhyatmik Visvavidyalaya, Nasatra, Barpeta, Assam- 781307 (Private University) 11.04.2017 61. Madhabdev University, P.O-Dikrong-784164, Narayanpur, Lakhimpur, Assam (State University) 01.06.2018 62. Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya, Srimanta Sankaradeva Sangha Complex, Haladhar Bhuyan Path, Kalongpar,

Nagaon-782001, Assam. (Private University) 14.08.2013 63. National Law University and Judicial Academy, NEJOTI Building, B.K.

Kakati Road, Bholanath Mandir Path, Ulubari, Guwahati – 781 007, Assam. (State University) 2012 64. Rabindranath Tagore University, Hojai- 782435, Assam (State University) 25.10.2017 65. Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences, Narakasur Hilltop, Bhangagarh, Guwahati, Assam. (State University) 2007 66. Tezpur University, Napaam, Sonitpur, Assam- 784 028 (Central University) 1994 67. The Assam Kaziranga University, Jorhat, Assam. (Private University) 11.04.2012 68. The Assam Royal Global University, Betkuchi, Opp. Tirupati Balaji Temple, NH-37, Guwahati – 781035, Assam. (Private University). 23.08.2013 BIHAR 69. Amity University, Rupaspur, Bailey Road, Patna – 801503, Bihar. (Private University) 18.08.2017 70. Aryabhatta knowledge University, 8, Off Polo Road, Patna – 800 001, Bihar (State University) 2008 71. Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur-842 001, Bihar. (State University) 1952 72. Bhupendra Narayan Mandal University, Laloo Nagar, Madhepura –852 113, Bihar. (State University) 1993 73. Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur – 813210, Bihar. (State University) 2010 74. Bihar Animal Sciences University, Bihar Veterinary College Campus, Patna- 800014 (State University) 29.08.2016 75. Central University of South Bihar, BIT Campus, PO-B.V. College, Patna-800014. (Central University). 2009 76. Chanakya National Law University, Nyaya Nagar, Mithapur, Patna - 800 001, Bihar. (State University) 2006 77. Dr. C.V. Raman University, Block – Bhagwanpur, NH-77 (Patna- Muzaffarpur Highway), District-Vaishali – 844114, Bihar.

(Private University) 29.01.2018 78. Gopal Narayan Singh University, Jamuhar, Dist. - Rohtas – 821305, Bihar. (Private University) 15.06.2018 79. Jai Prakash Vishwavidyalaya, Rahul Sankrityan Nagar, Chhapra –841 301, Bihar. (State University) 1995 80. Kameshwara Singh Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya, Kameshwar Nagar, Darbhanga - 846008, Bihar. (State University) 1961 81. K.K. University, Berauti, Nepura, Biharsharif, Nalanda, Bihar – 803115. (Private University) 08.06.2017 82. Lalit Narayan Mithila University, Kameshwarnagar, Darbhanga- 846004, Bihar. (State University) 1972 83. Magadh University, Bodh Gaya.-824 234, Bihar. (State University) 1962 84. Mahatma Gandhi Central University, BIT Campus, PO-B.V. College, Patna-800014. (Central University). 2014 85. Mata Gujri University, Purabpali Road, Kishanganj- 855107, Bihar (Private University) 20.02.2019 86. Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, 34, Ali Imam

Path (Harding Road), Near Raj Bhawan, Patna-800 001, Bihar. (State University) 2004 87. Munger University, Munger, Bihar. (State University) 06.01.2017 88. Nalanda University, Rajgir, Dt. Nalanda, Bihar-803116. (Central University) 2010 89. Nalanda Open University, Patna.-800 001 (State University) 1995 90. Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda – 803 111. (Bihar) (Deemed University) 13.11.2006 91. Patna University, Patna–800 005, Bihar. (State University) 1917 92. Patliputra University, Kankarbagh Road, Near Rajendra Nagar Terminal, Patna- 800020, Bihar (State University) 17.08.2018 93. Purnea University, Purnea – 854301, Bihar. (State University) 17.08.2016 94. Rajendra Agricultural University, Pusa, Samastipur- 848 125, Bihar. Converted as Central University w.e.f. 28.05.2016

Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, Samastipur- 848 125, Bihar 1970 95. Sandip University, Village – Sijoul, Dist. – Madhubani – 847235, Bihar. (Private University) 08.06.2017 96. T.M. University, Bhagalpur- 812 007, Bihar. (State University) 1960 97. Veer Kunwar Singh University, Arrah- 802 301, Bihar. (State University) 1994 98. Al-Karim University, Near Kathiar-Purenea Road, Sirsa, Karim Bagh, Katihar – 854 106 ,Bihar (Private University) 15.06.2018 CHHATTISGARH 99. AAFT University of Media and Arts, Vill- Maath, Tehsil-Tilda, Dist- Raipur, Chhattisgarh (Private University) 17.04.2018 100. Amity University, Village-Manth, Tehsil-Tilda, Distt-Raipur, Chhattisgarh. (Private University) 21.08.2014 101. Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh, G.E. Road, Raipur-492 001, Chhattisgarh. (State University) 2008 102. Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur (Dharampura), Distt. – Bastar- 494005, Chhattisgarh. (State University) 2008 103. Atal Bihari Vajpai Vishwavidyalaya (Formerly Bilaspur Vishwavidyalaya), Old High Court Building, Gandhi Chowk, Bilaspur – 495 001, Chhattisgarh. (State University)

Name changed w.e.f. 12.09.2018 2011 104. Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Raipur College of Dairy Technology Campus, G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh.

(State University) 2011 105. Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, North Park Avenue, Sector-8, Bhilai, Dt. Durg-490009, Chhattisgarh. (State University). 2004 106. Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur-495113, Chhattisgarh. (Private University) 03.11.2006 107. Durg Vishwavidyalaya, Government Vasudev Vaman Patankar Girls’ PG College Campus, Raipur Naka, Durg, Chhattisgarh. (State University) 2015 108. Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Koni, Bilaspur- 495 009, Chhattisgarh. (Converted State University to Central University) (Central University) 1983 (Central University

w.e.f. 2009) 109. Hidayatullah National Law University, Uparwara Post, Abhanpur, Raipur- 493661, Chhattisgarh. (State University) 2003 110. ICFAI University, NH-6, Raipur-Bhilai Road (Km Stone 20), Gram-

Chorha, PO Kumhari, District Durg, Chhatttisgarh-490032. (Private University) 24.03.2011 111. International Institute of Information Technology, Plot No. 7, Sector 24, Near Purkhoti, Muktangan, Naya Raipur-493661, Chhattisgarh. (State

University) 28.01.2014 112. ISBM University, Village – Nawapara (Kosmi) Block, tehsil – Chhura, Dist – Gariyaband – 493996, Chhattisgarh. (Private University) 09.09.2016 113. Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Krishak Nagar, Raipur- 492 012, Chhattisgarh. (State University) 1987 114. Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh, Dt. Rajnandgaon- 491 881, Chhattisgarh. (State University) 1956 115. ITM University, PH No. 137, Uparwara, Naya Raipur, Dt. Raipur – 493661, Chhattisgarh. (Private University) 03.02.2012 116. K.K.Modi University, Khasra No. 72, 73, 75, 217 & 220 Village

Mahmara, Jalbandha (Rasmada) Road, District Durg, Chattisgarh (Private University) 08.08.2018 117. Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya, Kathadih, Post Office Sunder Nagar, Raipur – 492 013, Chhattisgarh. (State University). 2004 118. Kalinga University, Raipur- 492101,Chhattisgarh. (Private University) 24.03.2011 119. Maharishi University of Management and Technology, Post: Mangla, Bilaspur – 495 001, Chhattisgarh (Private University). 18.04.2002 120. MATS University, Arang Kharora Highway, Gram Panchayat: Gullu, Village: Gullu, Tehsil : Arang, District: Raipur-493441, Chhattisgarh

(Private University) 03.11.2006 121. O.P. Jindal University, Knowledge Park, Gharghoda Road, Punjipathra, Raigarh-496001, Chhattisgarh (Private University) 21.08.2014 122. Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur-492 010, Chhattisgarh. (State University) 1964 123. Pt. Sundarlal Sharma (Open) University, Village & PO Birkona, Koni- Birkona Road, Distt. Bilaspur-495009, Chhatisgarh. (State University) 2004 124. Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya (formerly Sarguja University), Darripara, Ambikapur, Sarguja-497001, Chhattisgarh (State University) 2008 125. Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur, Chhattisgarh. (Private University) 17.04.2018 GOA 126. Goa University, Sub Post Office Goa University, Taleigao Plateau, Goa- 403 206. (State University) 1985 GUJARAT 127. Ahmedabad University, AES Bungalow # 2, Near Commerce Six

Roads, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009, Gujarat. (Private University) 07.07.2009 128. Anand Agricultural Univerisity, Anand, Gujarat-388110. (State University) 2004 129. Anant National University, Sanskardham Campus, Bhopal-Ghuma- Sanand Road, Ahmedabad, Gujarat – 382115. (Private University) 09.05.2016 130. Atmiya University, Yogidham Gurukul, Kalawad Road, Rajkot – 360005, Gujarat. (Private University) 13.04.2018 131. AURO University of Hospitality and Management, Surat, Gujarat. (Private University) 12.10.2011 132. Bhaikaka University, Gokal Nagar, Karamsad- 388325, Gujarat (Private University) 25.09.2019 133. Bhakta Kavi Narsinh Mehta University, C/o Government Polytechnic College, Bilkha Road, Khadiya, Junagadh – 362640, Gujarat.

(State University) 28.09.2015 134. Birsa Munda Tribal University, Vocational Training Centre (VTC), Near

R.T.O Office, VAvdi Road, Vavdi- Rajpipla, Dist- Narmada, Gujarat- 393145 (State University) 25.07.2018 135. Calorx Teacher’s University, Ahmadabad. (Private University) 07.07.2009 136. Central University of Gujarat, Sector-30, Gandhinagar-382030, Gujarat (Central University). 2009 137. Centre for Environmental Planning and Technology University,

University Road, Narvrangpura Ahemdabad-380 009 (Gujarat) (Private University) 12.04.2005 138. Charotar University of Science & Technology, Akshar Dham, 12, Surya Valley, Bakrol Lambhavel Road, Bakrol, Anand – 388315, Gujarat.

(Private University) 04.11.2009 139. Children’s University, Subhash Chandra Bose Shikshan Sankul, Sector- 20, Gandhinagar - 382020, Gujarat. (State University) 2009 140. C.U. Shah University, Surendranagar-Ahmedabad State Highway, Near

Kothariya Village, Wadhwan City – 363030, Dt. Surendranagar, Gujarat. (Private University) 22.04.2013 141. Dharmsinh Desai University, Post Box No. 35, College Road, Nadiad-

387 001, Gujarat. (converted from Deemed University to State University) 2000 142. Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, Near Indroda Circle, Gandhinagar, Post Box No. 4, Gandhinagar-382 007, Gujarat. (Private University) 06.03.2003 143. Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, R.C. Technical Institute Campus, Opp. Gujarat High Court, Sarkhej-Gandhinagar Highway,

Sola, Ahmedabad – 380 060, Gujarat. (State University) 1995 144. Ganpat University, Ganpat Vidyanagar, Mehsana, Goazaria Highway, Tal & District Mehsana – 384012, Gujarat. (Private University) 23.03.2005 145. G.L.S. University, Gujarat Law Society Campus, Opp. Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006, Gujarat. (Private University) 15.04.2015 146. Gokul Global University, Gokul Educational Campus, Near GRSL, Sujanpur Patia, Sidhpur, Dist. Patan, Gujarat. (Private University) 23.03.2018 147. GSFC University, Vigyan Bhavan, PO Fertilizernagar – 391750, Dist. Vadodara, Gujarat. (Private University) 19.12.2014 148. Gujarat Ayurveda University, Chanakya Bhavan, Jamnagar-360 118, Gujarat. (State University) 1968 149. Gujarat Biotechnology University, C/o Gujarat State Biotechnology Mission, Block 11, 9th Floor, Udyog Bhawan, Gandhinagar- 382011, Gujarat (State University) 23.10.2018 150. Gujarat Maritime University, Gandhinagar, Gujarat (Private Unversity) 06.05.2017 151. Gujarat National Law University, Attalika Avenue, Knowledge Corridor, Koba, Gandhinagar, Gujarat – 382 007. (State University) 2003 152. Gujarat Technlogical University, Near Vishwakarma Government Engineering College, Near Visat Three Roads, Visat-Gandhinagar Highway, Chandkheda, Ahmedabad-382414, Gujarat.

(State University) 2007 153. Gujarat University, Post Box 4010, Navrangpura, Ahmedabad- 380 009, Gujarat. (State University) 1950 154. Gujarat University of Transplantation Sciences, IKDRC-ITS Premises, Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad – 380016, Gujarat. (State

University) 2015 155. Gujarat Vidyapith, PO Navjivan, Ashram Road, Ahmedabad-380 014, Gujarat. (Deemed University) 16.07.1963 156. Gujarat Forensic Sciences University, Sector – 18/A, Near Police Bhavan, Gandhinagar – 382 007 Gujarat. (State University) 2008 157. Hemchandracharya North Gujarat University, University Road, Patan- 384 265, Gujarat. (State University) 1986 158. Indian Institute of Public Health, Gandhinagar, Opposite Air Force Headquarters, Near Lekawada Bus Stop, Gandhinagar-Chiloda Road, CRPF. P.O- Lekawada, Gandhinagar- 382042, Gujarat. (Private

University) 02.05.2015 159. Indian Institute of Teacher Education, Government College Campus,

Near Mahatma Mandir, G-4, Sector-15, Gandhinagar – 382 016, Gujarat. (State University) 2010 160. Indrashil University, Ratanpur, Dhandhuka, Ahmedabad – 382465, Gujarat. (Private University) 31.03.2017 161. Indus University, Indus Campus, Rancharda, Via-Thaltej, Ahmedabad – 382115, Gujarat. (Private University) 02.05.2012 162. Institute of Infrastructure Technology Research and Management, Near Khokhra Circle, Maninagar (East), Ahmedabad-380026, Gujarat. (State University) 2013 163. Institute of Advanced Research, Institutional Area, Koba, Gandhinagar

– 382007, Gujarat. (Private University) 12.10.2011 164. ITM-Vocational University, Plot 6512, Ajwa Nimeta Road, Ravaal Taluka, Waghodia, Vadodara, Gujarat. (Private University) 08.05.2014 165. Junagarh Agricultural University, University Bhavan, Motibaug, Junagarh – 362001, Gujarat. (State University) 2004 166. Kadi Sarva Vishwavidyalaya, Sector-15, Gandhinagar-382015, Gujarat. (Private University) 16.05.2007 167. Kamdhenu University, “Krushibhavan”, Sector 10 A, Block B, Podium Level, Gandhinagar – 382010, Gujarat. (State University) 07.07.2009 168. Karnavati University, 907/A, Uvarsad – 382422, Dt. Gandhinagar, Gujarat. (Private University) 31.01.2017 169. Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University, Mundra Road, Bhuj, Kachchh-370001, Gujarat. (State University) 2004 170. Lakulish Yoga University, “Lotus View” Opp. Nirma University, S.G. Highway, Chharodi, Ahmedabad-382481, Gujarat. (Private University) 16.04.2013 171. Maharaja Krishnakumarsinji Bhavnagar University, S.V. Patel Campus,

Gaurishanker Lake Road, Bhavnagar- 364 001, Gujarat. (State University) 1978 172. Maharaja Sayajirao University of Baroda, Opp Foods & Drugs Laboratory, Fatehganj, Vadodara-390 002, Gujarat. (State University) 1949 173. Marwadi University, Rajkot-Morbi Highway, Rajkot – 360003, Gujarat. (Private University) 09.05.2016 174. National Rail and Transportation Institute (NRTI), NAIR Campus, Lalbaug, Vadodara – 390 004 Gujarat (Deemed to be university) 26.07.2018 175. Navsari Agricultural University, Navsari-396450, Gujarat. (State University) 29.04.2004 176. Nirma University, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Village-Chharodi, Ahmedabad-382481, Gujarat (Private University). 12.03.2003 177. Navrachana University, Vasna-Bhayli Road, Vadodara – 391410, Gujarat (Private University) 07.07.2009 178. Pandit Deendayal Petroleum University, Knowledge Corridor, Raisan, Dist. Gandhinagar – 382007, Gujarat.(Private University) 04.04.2007 179. Parul University, PO Limda, Tal – Waghodia, Dist. Vadodara-391760, Gujarat. (Private University) 21.04.2015 180. Plastindia International University, Dungra, GIDC, VAPI, Dist. Valsad – 396195, Gujarat. (Private University) 09.05.2016 181. P.P. Savani University, NH-8, GETCO, Near Biltech, Village – Dhamdod, Kosamba, Ta – Mangrol, Dist – Surat – 394125, Gujarat. (Private University) 31.03.2017 182. Raksha Shakti University, New Mental Corner, Meghaninagar, Ahmedabad – 380 016, Gujarat. (State University) 2011 183. R.K. University, Rajkot-Bhavnagar Highway, Kasturbadham, Rajkot, Gujarat. (Private University) 14.10.2011 184. Rai University, Ahmedabad, Gujarat. (Private University) 02.05.2012 185. Sankalchand Patel University, Sankalchand Patel Vidyadham, Visanagar-384315, Gujarat. (Private University) 09.05.2016 186. Sardar Krushinagar Dantiwada Agricultural University, Sardar Krushinagar – 385506, Dist. – Banaskantha, Gujarat.

(State University) 29.04.2004 187. Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, Dt. Anand – 388 120, Gujarat. (State University) 1955 188. Saurashtra University, University Road, Rajkot- 360 005, Gujarat. (State University) 1955 189. Shree Somnath Sanskrit University, Somnath-Veraval, District Junagarh-362265, Gujarat. (State University) 2005 190. Shreyarth University, C/o Gujarat Samachar Bhavan, Khanpur, Ahmedabad- 380001, Gujarat (Private University) 25.09.2019 191. Shri Govind Guru University, Government Polytechnic Campus, Gadukpur, Godhra, Dist. Panchmahals-389001, Gujarat.

(State University) 2015 192. Silver Oak University, S.G.Highway, Gota, Ahmedabad- 382481, Gujarat (Private University) 25.09.2019 193. Sumandeep Vidyapeeth, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Deemed University) 17.01.2007 194. Swarnim Gujarat Sports University, PTC Building, Near Inquiry Office,

Sector-19, Punit Van Road, Near – Suvidha Kendra, PTC Building Campus, Gandhinagar – 382 019, Gujarat. (State University) 2011 195. Swarnim Startup & Innovation University, Bhoyan Rathod Rathod, Opp. IFFCO, Adalaj-Sertha Road, Gandhinagar – 382420, Gujarat.

(Private University) 31.03.2017 196. Team Lease Skills University, Tarsali-Vadodara Road, Tarsali Bypass, Vadodara – 390009, Gujarat. (Private University) 22.04.2013 197. UKA Tarsadia University, Maliba Campus, Gopal vidyanagar, Baroli-

Mahuva Road, Tal. Mahuva, Dist. Surat-394350, Gujarat. (Private University) 14.10.2011 198. Veer Narmad South Gujarat University, University Campus, Udhna- Magdalla Road, Surat-395007, Gujarat. (State University) 1965 HARYANA 199. Al-Falah University, Faridabad, Haryana (Private University) 02.05.2014 200. Amity University, Amity Education Valley, Panchgaon, Manesar, Distt. – Gurgaon-122 413, Haryana. (Private University) 26.04.2010 201. Ansal University, Guraon, Haryana. (Private University) 10.02.2012 202. Apeejay Stya University, Sohna-Palwal Road, Sohna, Gurgaon – 122 103, Haryana. (Private University) 02.11.2010 203. Ashoka University, Plot No. 2, Rajiv Gandhi Education City, Kundli, NCR, Sonepat, Haryana. (Private University) 02.05.2014 204. Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat- 1313-5, Haryana. (State University) 2006 205. Baba Mast Nath University, Rohtak, Haryana. (Private University) 10.02.2012 206. BML Munjal University, 67th KM Stone, NH-8, Sidhrawali, Dist. Gurgaon – 123 413, Haryana. (Private University) 02.05.2014 207. Central University of Haryana, Jant-Pali Villages, Mahendergarh, Haryana-123029. (Central University) 2009 208. Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani – 127021, Haryana. (State University) 2014 209. Chaudhary Devi Lal University, Barnala Road, Sirsa-125055, Haryana. (State University) 2003 210. Chaudhary Ranbir Singh University, Jind, Haryana. (State University) 2014 211. Choudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar-125 004, Haryana. (State University) 1970 212. Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal, Sonepat-131039, Haryana. (State University) 2006 213. Dr. B.R. Ambedkar National Law University (Formarly National Law University Haryana), Rai, Sonipat, Haryana (State University) 23.06.2014 214. G.D. Goenka University, G.D. Goenka Education City, Gurgaon sohna Road, Gurgaon, Haryana – 122 103. (Private University) 03.05.2013 215. Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar,- 125 001, Haryana. (State University) 1995 216. Gurugram University, Rao Tula Ram College of Commerce & Science Sector- 51, Gurugram- 122018 (State University) 07.06.2018 217. Haryana Vishwakarma Skill University (Dudhola, Palwal), Sector-18, Gurugram, Haryana. (State University) 20.09.2016 218. IILM University, 1, Knowledge Centre, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram – 122003, Haryana. (Private University) 06.04.2018 219. Indira Gandhi University, Meerpur, Rewari – 122502, Haryana. (State University) 2013 220. Jagan Nath University, State Highway 22, Bahadurgarh-Jhajjar Road, Jhajjar – 124 507, Haryana. (Private University) 03.05.2013 221. K.R. Mangalam University, Sohna Road, Gurgaon, Haryana – 122 103. (Private University) 03.05.2013 222. Kurukshetra University, Kurukshetra- 136 119, Haryana. (State University) 1956 223. Lingaya’s Vidyapeeth, Nachaull, Old Faridabad, Jasana Road, Faridabad – 121 002, Haryana. (Deemed University) 05.01.2009 224. Lala Lajpat Rai University of Veterinary & Animal Sciences, Premises of CCS HAU, Hisar – 125 004 Haryana. (State University) 2010 225. Maharana Pratap Horticultural University, Karnal – 132001, Haryana. (State University) 28.11.2016 226. Maharishi Balmiki Sanskrit University, Mundri, Kaithal- 136027, Haryana (State University) 09.05.2018 227. Maharishi Dayanand University, Rohtak-124 001, Haryana. (State University) 1976 228. Maharishi Markandeshwar, Mullana, Ambala – 133003, Haryana. (Deemed University). 12.06.2007 229. Maharishi Markandeshwar University, Sadopur-Ambala, VPO Sadopur, Chandigarh Road, Ambala-134007, Haryana. (Private University) 29.10.2010 230. Manav Rachna Internationa Institute of Research & Studies, MRIU Aravali Campus, Sector 43, Surajkund-Delhi Road, Faridabad-121001,

Haryana (Deemed University) 21.10.2008 231. Manav Rachna University, Sector – 43, Delhi-Surajkund Road, Faridabad, Haryana. (Private University) 06.08.2014 232. M.V.N. University, Palwal, Haryana. (Private University) 10.02.2012 233. National Brain Research Centre, Gurgaon-122 001. (Deemed University) 20.05.2002 234. National Dairy Research Institute, Karnal-132 001, Haryana. (Deemed University) 28.03.1989 235. National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management

(NIFTEM), Plot No 97, Sector 56, HSIIDC Industrial Estate, Kundli, Dt. Sonepat-131038, Haryana. (Deemed University) 08.05.2012 236. NIILM University, 9 KM Milestone, NH-65, Kaithal – 136 027, Haryana (Private University) 27.09.2011 237. Om Sterling Global University, NH-52, Hisar-Chandigarh Road, Hisar- 125001, Haryana (Private University) 15.03.2019 238. O.P. Jindal Global University, Sonepat-Narela Road, Near Jagdishpur Village, Sonipat-131001, Haryana.(Private University) 10.11.2006 239. PDM University, Post Box No. 15, Sector – 3A, Sarai Aurangabad, Bahadurgarh-124507, Haryana. (Private University) 14.01.2016 240. Pt. Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak, Haryana (State University) 2008 241. Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University, Farukh Nagar Road, Budhera, Distt. Gurgaon, Haryana. (Private University) 03.05.2013 242. SRM University, Plot No. 39, Rajiv Gandhi Education City, Delhi-NCR, Sonepat-Kundli Urban Complex, Haryana – 131 029. (Private

University) 03.05.2013 243. Starex University, NH-8, Village – Binola, PO – Bhorakalan, Gurugram, Haryana. (Private University) 25.08.2016 244. State University of Performing and Visual Arts, Integrated Campus, Sector-6, Rohtak, Haryana. (State University) 2014 245. The Northcap University, HUDA Sector 23 A, Gurgoan-122107, Haryana. (Private University) 21.10.2009 246. World University of Design, Plot No.1, Rajiv Gandhi Education City, Rai, Delhi-NCR, Sonipat – 131029, Haryana. (Private University) 07.02.2018 247. YMCA University of Science & Technology, Delhi-Mathura Road, Sector 6, Faridabad – 121 006, Haryana. (State University) 2009 HIMACHAL PRADESH 248. Abhilashi University, Chailchowk (Chachiot), Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Private University) 23.01.2015 249. Arni University, Kathgarh, Tehsil Indora, Distt. Kangra-176401, Himachal Pradesh. (Private University). 03.11.2009 250. A.P.G.(Alakh Prakash Goyal) University, Village – Pujarli, Shohgi Mehli

Bypass Road, Near Panthaghati, Shimla-171009, Himachal Pradesh. (Private University) 07.06.2012 251. Baddi University of Emerging Sciences & Technology, Makhnumajra, BADDI, District – Solan, (Private University) 15.10.2009 252. Bahra University, VPO – Waknaghat, Tehsil – Kandaghat, Distt.- Solan, Himachal Pradesh (Private University) 21.01.2011 253. Career Point University, Bhoranj (Tikker-Kharwarian), Hamirpur – 176 041, Himachal Pradesh. (Private University) 03.05.2012 254. Central University of Himachal Pradesh, PO Box No. 21, Dharamshala, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-176215. (Central University). 2009 255. Chitkara University, HIMUDA Education Hub, Kallujhanda (Barotiwala), Distt. Solan – 174 103, Himachal Pradesh (Private University). 21.01.2009 256. Dr. Y.S.Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni- 173 230, District Solan, Himachal Pradesh. (State University) 1986 257. Eternal University, Baru Sahib, Distt – Sirmour, Pin - 173101 Himachal. (Private University) 22.10.2009 258. Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur-176 062, District Kangra, Himachal Pradesh. (State

University). 1978 259. Himachal Pradesh National Law University, Ghandal, Shimla, PO

Shakrah, Sub-Tehsil Dhami, Dist – Shimla – 171011, Himachal Pradesh. (State University) 30.06.2016 260. Himachal Pradesh University, Summer Hills, Shimla-171 005, Himachal Pradesh.(State University) 1970 261. Himachal Pradesh Technical University, Gandhi Chowk, Hamirpur - 177001, Himachal Pradesh. (State University) 2010 262. ICFAI University, HIMUDA Education Hub, Kalujhinda, PO Mandhala, Via Barotiwala, Baddi, Solan Distt., Himachal Pradesh – 174 103. (Private University) 20.10.2011 263. I.E.C. (India Education Centre) University, Plot No. 7 & 10, Atal Shiksha Kunj, Baddi, Dt. Solan, Himachal Pradesh. (Private University) 11.05.2012 264. Indus International University, V.P.O. Bathu, Tehsil Haroli, Distt. – Una, Himachal Pradesh – 174 301.(Private University) 01.02.2010 265. Jaypee University of Information Technology, PO Waknaghat, Tehsil Kandaghat, District-Solan-173 234, Himachal Pradesh. (Private

University) 22.05.2002 266. Maharishi Markandeshwar University, Sultanpur Road, Kumarhatti, Solan – 173 229, Himachal Pradesh.(Private University) 19.09.2010 267. Maharaja Agrasen University, Atal Shiksha Kunj, Distt – Solan – 174 103, Himachal Pradesh. (Private University) 15.01.2013 268. Manav Bharti University, Laddo, Sultanpur, Kumarhatti, Solan-173 229, Himachal Pradesh. (Private University) 22.09.2009 269. Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences, Solan. H.P.(Private University) 15.10.2009 270. Sri Sai University, Palampur, Himachal Pradesh. (Private University) 27.01.2011 JAMMU & KASHMIR 271. Baba Ghulam Shah Badshah University, Dhanour, Rajouri-185131, Jammu & Kashmir. (State University). 2005 272. Central Institute of Buddhist Studies, Choglamsar, Leh (Ladakh), Jammu & Kashmir. (Deemed University) 15.01.2016 273. Central University of Kashmir, Transit Campus – Sonwar, Near GB Pant Hospital, Srinagar-190005, Jammu & Kashmir. (Central University). 2009 274. Central University of Jammu, 8/8, Trikuta Nagar, Jammu-180012, Jammu & Kashmir. (Central University) 2009 275. Cluster University of Jammu, Government College for Women, Gandhi Nagar, Jammu – 180004, Jammu & Kashmir. (State University) 08.07.2016 276. Cluster University of Srinagar, S.P. College, Srinagar, Jammu & Kashmir. (State University) 08.07.2016 277. Islamic University of Science & Technology University, 1, University Avenue, Awantipora, Pulwama – 192 122, Jammu & Kashmir. (State

University) 2005 278. Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science & Technology, Shalimar, Srinagar-191121, Jammu & Kashmir. (State University). 1982 279. Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science & Technology, Chatha, Jammu – 180009, Jammu & Kashmir.(State University). 1999 280. Shri Mata Vaishno Devi University, Sub-Post Office, Katra-182320, Jammu & Kashmir. (State University) 2004 281. University of Jammu, Babasaheb Ambedkar Road, Jammu -180 006, Jammu & Kashmir. (State University) 1968 282. University of Kashmir, Hazratbal, Srinagar-190 006, Jammu & Kashmir. (State University) 1949 JHARKHAND 283. AISECT University, Matwari Chowk, Infront of Gandhi Maidan, Hazaribagh, Jharkhand. (Private University) 13.05.2016 284. Amity University, Ranchi City Campus, Niwaranpur, Main Road, Ranchi, Jharkhand. (Private University) 13.05.2016 285. ARKA Jain University, Opp. Kerala Public School, Mohanpur,

Gamharia, Dist – Seraikela Kharsawan – 832108, Jharkhand. (Private University) 04.07.2017 286. Binod Bihar Mahto Koylanchal University, Dhanbad, Jharkhand. (State University) 23.03.2017 287. Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi-835 215, Jharkhand. (Deemed University) 28.08.1986 288. Birsa Agricultural University, Kanke, Ranchi-834 006, Jharkhand. (State University) 1980 289. Capital University, Ranchi-Patna Main Road, District- Koderma, Jharkhand- 825410 (Private University) 11.10.2018 290. Central University of Jharkhand, Ratu-Lohardaga Road, Brambe, Ranchi-835205, Jharkhand (Central University). 2009 291. Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi, Jharkhand. (State University) 23.03.2017 292. Jharkhand Rai University, Kamre, Ratu Road, Ranchi- 835222, Jharkhand. (Private University) 02.02.2012 293. Jharkhand Raksha Shakti University, Old Judicial Academy (Shri

Krishna Lok Prashashan Sansthan Parisar), Mayors Road, Ranchi – 834002, Jharkhand. (State University) 30.09.2016 294. Jharkhand University of Technology, Science & Technology, Campus Sirkha Toll, Namkum, Ranchi- 838010, Jharkhand (State University) 12.11.2015 295. Kolhan University, Chaibasa, West Singhbhum, Jharkhand – 833 201. (State University) 2007 296. Nilamber-Pitamber University, Administrative Block, Nawatoli, Madininagar, Palamu – 822 101, Jharkhand. (State University) 2007 297. National University of Study & Research in Law, Polytechnic campus, BIT Mesra, Ranchi – 835 217 Jharkhand. (State University) 2010 298. Netaji Subhas University, Pokhari, PO- Bhilai Pahari, PS- MGM, Dist- East Singhbhum, Jamshedpur-831012, Jharkhand (Private University) 19.09.2018 299. Pragyan International University, Bariatu Road, Booty More, PO – RMCH, Ranchi – 834009, Jharkhand (Private University) 16.05.2016 300. Radha Govind University, Radha Govind Nagar, Lalki Ghati, Ramgarh- 829122, Jharkhand (Private University) 11.10.2018 301. Ram Krishana Dharmarth Foundation University, 604, 5th Floor, Gopal

Marketing Complex, Near Argora Chouk, Ranchi- 834002, Jharkhand (Private Unversity) 06.12.2018 302. Ramchandra Chandravansi University, Nawadihkala, PO & PS Bishrampur, Palamu- 822132, Jharkhand (Private University) 19.09.2018 303. Ranchi University, Near Saheed Chowk, Ranchi-834 001, Jharkhand. (State University) 1960 304. Sai Nath University, Ranchi, Jharkhand. (Private University) 27.04.2012 305. Sarla Birla University, Birla Campus, Village – Ara, PO – Mahilong, Ranchi-Purulia Highway, Ranchi – 835103, Jharkhand. (Private University) 20.07.2017 306. Sido Kanhu Murmu University, Santa Pargana, Dumka-814 101, Jharkhand. (State University). 1992 307. The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Ashok Nagar, Between Road No. 1 & 2, Ranchi-834002, Jharkhand. (Private University) 17.06.2008 308. Usha Martin University, 12 Mile, Ranchi Khunti Road, NH-75, Ranchi – 835221, Jharkhand. (Private University) 16.07.2013 309. Vinoba Bhave University, PB No. 31, Hazaribagh-825 301, Jharkhand. (State University). 1993 310. YBN University, Panchwati South Railway Colony, Ranchi – 834001, Jharkhand. (Private University) 04.07.2017 KARNATAKA 311. Adichunchanagiri University, NH-75, Tq- Nagamangala, Dist- Mandya, B.G.Nagara- 571448, Karnataka (Private University) 22.01.2018 312. Alliance University, Bangalore (Karnataka) (Private University) 16.09.2010 313. Azim Premji University, 134, Doddakanneli, Next to Wipro Corporate Office, Sarjapur Road, Bangalore, Karnataka.(Private University) 13.10.2010 314. B.L.D.E. Bijapur, Karnataka (Deemed University) 29.02.2008 315. Bangalore University, Jnanabharathi, Bangalore-560 056, Karnataka. (State University). 1964 316. Bengaluru Central University, Central College Campus, Dr. Ambedkar Veedhi, Bengaluru – 560 001, Karnataka. (State University) 29.06.2017 317. Bengaluru Dr. B.R. Ambedkar School of Economics University, Rajaji

Hall, Central College Campus, Bangalore University, Bengaluru – 560 001 Karnataka (State University) 30.10.2019 318. Bengaluru North University, Devaraj Urs Extension, Tamaka, Kolar – 563103, Karnataka. (State University) 29.06.2017 319. Central University of Karnataka, Kadaganchi, Aland Road, Aland Taluk, Gulbarga-585311, Karnataka (Central University). 2009 320. Christ, Hosur Road, Bangalore – 560 029, Karnataka.(Deemed University) 22.07.2008 321. CMR University, 2,3rd, ‘C’, 6th Main Road, 2nd Block, BRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore – 560 043, Karnataka. (Private University) 16.05.2013 322. Davangere University, Shivagangothri, Davangere – 577 002, Karnataka. (State University) 2009 323. Dayanand Sagar University, Shavige Malleshwara Hills, Kumaraswamy Layout, Bangalore-560078, Karnataka. (Private

University) 16.05.2014 324. Garden City University, GCC House, 340, 5th Main, Indira nagar

Double Road, 1st Stage, Indiranagar, Bangalore – 560038, Karnataka. (Private University) 24.06.2013 325. Gulbarga University, Jnana Ganga, Gulbarga-585 106, Karnataka. (State University). 1980 326. Indian Institute of Science, Sir C.V. Raman Avenue, Bangalore-560 012, Karnataka. (Deemed University) 12.05.1958 327. International Institute of Information Technology, 26/c, Opp. Infosys (Gate - 1), Electronic City, Hosur Road, Bangalore – 560 100,

Karnataka (Deemed University) 28.02.2005 328. JSS Academy of Higher Education & Research, Sri Shivarathreeshwara Nagar, Mysore-570015, Karnataka. (Deemed University) 28.05.2008 329. Jain, Jain Global Campus, 45th Km, NH-209, Jakkasandra Post, Kanakapura Taluk, Ramanagara District-562112, Karnataka.

(Deemed University) 19.12.2008 330. JSS Science & Technology University, JSS Technical Institutions Campus, Mysuru – 570006. Karnataka. (Private University) 16.01.2016 331. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Jakkur Campus, Bangalore-560 064. (Deemed University) 17.08.2002 332. Karnataka Janapada Vishwavidyalaya, Gatagodi, NH-4, Taluk- Shiggaon, Dist-Haveri, Karnataka – 581197. (State University) 2012 333. Kannada University, Hampi, Vidyaranya, Hospet Taluk, Bellary District- 583 276, Karnataka. (State University). 1992 334. Karnataka State Law University, Navanagar, Hubli – 580 025, Karnataka. (State University) 2009 335. Karnataka State Open University, Muktha Gangotri, Mysore-570 006, Karnataka. (State University) 1996 336. Karnataka State Rural Developoment and Panchayat Raj University, Raitha Bhavana, Bhoomraddi Circle, Gadag – 582101, Karnataka. (State University) 26.07.2016 337. Karnataka State Women University, Jnana Shakti Campus, Athani Road, Bijapur-586 108, Karnataka. (State University). 2004 338. Karnataka University, Pavate Nagar, Dharwad-580 003, Karnataka. (State University). 1949 339. Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Science University, Nandinagar, PB No. 6, Bidar-585 401 (Karnataka) (State University). 2004 340. Karnataka Samskrit University, Pampa Mahakavi Road, Chamarijpet, Bangalore-560018, Karnataka (State University) 2011 341. Karnataka Folklore University, Gotagodi – 581197, Shiggaon Taluk, Haveri District, Karnataka. (State University) 2011 342. Khaja Bandanawaz University, Administrative Building, Khaja

Bandanawaz University Campus, Rauza-i Buzurg, Kalaburagi- 585104, Karnataka (Private University) 21.04.2018 343. KLE Academy of Higher Education and Research, JNMC Campus, Nehru Nagar, Belgaum – 590010, Karnataka. (Deemed University) 13.04.2006 344. KLE Technological University, B.V. Bhoomaraddi College Campus, Vidyanagar, Hubballi – 580031, Karnataka. (Private University) 04.04.2015 345. KSGH Music and Performing Arts University, LJB Road, Near Ashoka Circle, Lakshmipuram, Mysore – 570 004, Karnataka (State University) 2009 346. Kuvempu University, Jnana Sahyadri, Shankaraghatta-577 451, Shimoga District, Karnataka. (State University) 1987 347. Mandya University, M.C.Road, Mandya-571401, Karnataka (State University) 02.03.2019 348. Mangalore University, Mangalagangothri, Mangalore-574 199, Karnataka. (State University). 1980 349. Manipal Academy of Higher Education, University Building, Madhava Nagar, Manipal-576 104, Karnataka. (Deemed University) 01.06.1993 350. M.S. Ramaiah University of Applied Sciences, Administrative Block, New BEL Road, MSRIT Post, Bangalore – 560 054, Karnataka. (Private

University) 09.07.2013 351. National law School of India University, Nagarbhavi, PB No. 7201, Bangalore-560 072, Karnataka. (State University). 1992 352. NITTE, University Enclave, Medical Sciences Complex, Deralkatte, Mangalore 575018, Karnataka. (Deemed University) 04.06.2008 353. PES University, 100 Feet Ring Road , BSK III Stage, Bangalore – 560 085 (Karnataka) (Private University) 16.05.2013 354. Presidency University (Karnataka), Dibbur & Ittagalpura Village, Hesaraghatta Hobli, Bangalore (Karnataka). (Private University) 16.05.2013 355. Rai Technology University, Doddaballapur Nelmangala Road, SH-74,

Off Highway 207, Doddaballapur Taluk, Bangalore-561204 (Karnataka) (Private University) 17.09.2014 356. Rajiv Gandhi University of Health Sciences, 4th T Block, Jayanagar, Bangalore-560 041, Karnataka. (State University). 1994 357. Rani Channamma University, Vidyasangama, PB National Highway-04, Bhootramatti, Belagavi – 591 156, Karnataka. (State University) 2010 358. Reva University, Kattigenhalli, Yelhanka, Bangalore – 560 064.

(Private University) 16.05.2013 359. Sharnbasva University, Kalaburgi (Gulbagra) – 585103, Karnataka. (Private University) 29.07.2017 360. Shri Dharmasthala Manjunatheshwara University, 6th Floor, Manjushree

Building, SDM College of Medical Sciences & Hospital Campus, Sattur, Dharwad- 580009, Karnataka (Private University) 19.12.2018 361. Sri Devraj Urs Academy of Higher Education and Research, Tamaka, Kolar, Karnataka (Deemed University) 25.05.2007 362. Sri Sathya Sai University for Human Excellence, Sri Sathya Sai Vidyaniketanam Campus, Navanihala, Post- Okali, Taluk- Kamalapur,

Dist- Kalburagi- 585313, Karnataka (Private University) 08.03.2019 363. Sri Siddhartha Academy of Higher Education, Tumkur district – 572 102, Karnataka. (Deemed University) 30.05.2008 364. Srinivas University, Srinivas Group of Colleges Campus, Srinivas

Nagar, Mukka, Surathkal, Mangalore-574146, Karnataka. (Private University) 20.02.2015 365. Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Sansthana, Bangalore. (Deemed University) 08.05.2002 366. The University of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology, 74/2, Jarakabande Kaval, Yelahanka, Via Attur Post, Bangalore- 560064, Karnataka. (Private University) 26.06.2013 367. Tumkur University, B.H. Road, Tumkur-572 103, Karnataka. (State University). 2004 368. University of Agricultural Sciences, GKVK Campus, Bangalore-560 065. (State University). 1964 369. University of Agricultural Sciences, Yettinagudda Campus, Krishinagar, Dharwad –580 005, Karnataka. (State University). 1986 370. University of Agricultural Sciences, Lingasuguru Road, Raichur- 584104, Karnataka. (State University). 13.05.2010 371. University of Horticultural Sciences, Bagalkot, Udayanagiri, Near Seemikeri Cross, Bagalkot-587104, Karnataka. (State University) 2010 372. University of Mysore, Crawford Hall, Mysore-570 006, Karnataka. (State University). 1916 373. Visveswaraiah Technological University, “Jnana Sangama”, Belgaum- 590 018, Karnataka. (State University). 1999 374. Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Jnana Sagara Campus,

Vinayaka Nagar, Contonment, Bellary – 583 104 Karnataka. (State University) 2010 375. Yenepoya, Deralkatte, Mangalore-575018, Karnataka (Deemed University) 27.02.2008 KERALA 376. A.P.J. Abdul Kalam Technological University, CET Campus, Thiruvananthapuram – 695016, Kerala. (State University) 2015 377. Central University of Kerala, BKM Towers, Nayanmar Moola, Vidyanagar PO, Kasargod-671123, Kerala (Central University). 2009 378. Chinmaya Vishwavidyapeeth, Adi Sankara Nilayam, Veliyanad, Ernakulam - 692313, Kerala. (Deemed University) 16.01.2017 379. Cochin University of Science & Technology, Cochin University PO, Kochi-682 022, Kerala. (State University). 1971 380. Indian Institute of Space Science and Technology, Valiamala PO, Thiruvananthapuram – 695547, Kerala. (Deemed University). 03.07.2008 381. Kannur University, Thavakkara, Civil Station Post, Kannur-670 002, Kerala. (State University). 1997 382. Kerala Agricultural University, Vellanikkara, KAU Campus PO, Thrissur- 680 656, Kerala. (State University). 1972 383. Kerala Kalamandalam, Vallathol Nagar, Cheruthuruthy, Thrissur. (Deemed University). 14.03.2006 384. Kerala University of Fisheries & Ocean Studies, Panagad PO, Kochi- 682506, Kerala (State University) 2011 385. Kerala University of Health Sciences, Medical College PO, M.G. Kavu, Thrissur-680 596, Kerala. (State University) 2011 386. Kerala Veterinary & Animal Sciences University, Lakkidi Post, Pookode, Wayanad-673576, Kerala (State University) 2011 387. Mahatma Gandhi University, Priyadarshini Hills, Kottayam –686 560, Kerala. (State University). 1983 388. National University of Advanced Legal Studies (NUALS) NUALS

Campus, HMT Colony, PO Kalamassery, Ernakulam-683503, Kerala. (State University) 2009 389. Shree Sankaracharya University of Sanskrit, Sree Sankarapuram PO, Kalady-683 574, Dt. Ernakulam, Kerala. (State University). 1994 390. Thunchath Ezhuthachan Malayalam University, Mohan Vilas, Pukayil PO, Tirur, Malappuram Distt., Kerala – 676 107. (State University) 2013 391. University of Calicut, Calicut University PO, Thenhipalam, Malappuram District-673635, Kerala. (State University). 1968 392. University of Kerala, Thiruvananthapuram –695 034, Kerala. (State University). 1937 MADHYA PRADESH 393. A.K.S. University, Satna, Madhya Pradesh. (Private University) 31.12.2011 394. Atal Bihari Vajpai Hindi Vishwavidyalaya, M.P. Bhoj (Open) University

Campus, Kolar Road, Bhopal – 462016, Madhya Pradesh. (State University) 2011 395. Avantika University, Vishwanathpuram, Lekoda Village, Ujjai – 456 006, Madhy Pradesh. (Private University) 12.01.2017 396. Awadesh Pratap Singh University, Rewa-486 003, Madhya Pradesh. (State University). 1968 397. Amity University, Maharajpura Dang, Gwalior-474005, Madhya Pradesh. (Private University) 30.12.2010 398. Barkatullah University, Hoshangabad Road, Bhopal-462 026, Madhya Pradesh. (State University). 1970 399. Bhabha University, NH-12, Hoshangabad Road, Jatkhedi, Bhopal – 462026, Madhya Pradesh. (Private University) 11.01.2018 400. Devi Ahilya Vishwavidyalaya, “Nalanda Parisar”, 165, R.N. Tagore Marg, Indore.-452 001, Madhya Pradesh. (State University). 1964 401. Dharmashastra National Law University, Bharat Ratna Bhim Rao Ambedkar Institute of Telecom Training, Ridge Road, Civil Lines,

Jabalpur, Madhya Pradesh (State University) 28.07.2018 402. Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore-Devas Bypass Road, Village

– Arandia, Post – Jhalaria, Madhya Pradesh – 452016. (Private University) 04.01.2016 403. Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences, Dr. Ambedkar Nagar, Mhow – 453 441, Dist. – Indore, Madhya Pradesh. (State University) 2016 404. Dr. C.V. Raman University, Khandwa-Indore Road, Post – Chhaigaon Makhan, Khandwa – 450771 ,Madhya Pradesh (Private University) 28.07.2018 405. Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar-470 003, Madhya Pradesh. (Converted from State University to Central University) (Central Unviersity) 1946 (Central University

w.e.f. 2009) 406. G.H. Raisoni University, Village – Saikheda, Dhoda Borgaon, Tah – Saunsar, Dist – Chhindwara, Madhya Pradesh. (Private University) 27.08.2016 407. I.E.S University, IES Campus, Ratibad Main Road, Bhopal-462044 Madhya Pradesh (Private University) 14.08.2019 408. ITM University, ITM Campus, Opp. Sithouli Rly. Station, NH – 75, Jhansi Road, Gwalior-475 001, Madhya Pradesh. (Private University) 04.05.2011 409. Jagran Lakecity University, Gram Panchayat Mugaliya Chhap, Tehsil Huzur, Bhopal – 462 044, Madhya Pradesh. (Private University) 24.04.2013 410. Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur-482 004 (State University). 1964 411. Jaypee University of Engineering & Technology, AB Road, Raghogarh, Distt. Guna – 473 226 (M.P.) (Private University) 13.08.2010 412. Jiwaji University, Gwalior-474011 , Madhya Pradesh. (State University). 1964 413. Lakshmibai National Institute of Physical Education, Shakti Nagar, Mela Road, Gwalior-474002, Madhya Pradesh. (Deemed University) 21.09.1995 414. LNCT University, JK Town, Sarvadharam C Sector, Kolar Road, Bhopal

– 462042, Madhya Pradesh. (Private University) 08.01.2015 415. Madhya Pradesh Medical Science University, NSCB Medical College

Campus, Bhedaghat Road, Jabalpur, Madhya Pradesh. (State University) 2011 416. Madhyanchal Professional University, Patel Group of Institutions Campus, Ratibad, Bhopal – 462044, Madhya Pradesh. (Private University) 11.01.2018 417. Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya, Chhatarpur, Madhya Pradesh. (State University) 2014 418. Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramoday Vishwavidyalaya, Chitrakoot- 485 331, District Satna, Madhya Pradesh. (State University). 1993 419. M.P.Bhoj (open) University, Raja Bhoj Marg, Kolar Road, Damkheda, Chunabhatti, Bhopal- 462016, Madhya Pradesh. (State University). 1995 420. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, Jabalpur-482 001, Madhya Pradesh(Private University) 29.11.1995 421. Maharishi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya, B.M. Birla Shodha Sansthan Parisar, Dewas Road, Ujjain-456010, Madhya Pradesh. (State University) 2008 422. Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita National University of Journalism, B-38, Vikas Bhawan, M.P. Nagar, Zone- 1, Bhopal - 462

039, Madhya Pradesh. (State University) 1993 423. Malwanchal University, Index City, NH – 59 A, Nemawar Road, Near Khudel, District – Indore-452016, Madhya Pradesh. (Private University) 04.01.2016 424. Mandsaur University, Rewas Dewda Road, SH-31, Mandsaur – 458001, Madhya Pradesh. (Private University) 19.08.2015 425. Mangalayatan University, NH- 30, Mandla Road, Near Sharda Devi

Mandir, Richai-Barela, Jabalpur-483001, Madhya Pradesh(Private University) 14.08.2019 426. Mansarovar Global University, Village – Gadia and Ratnakhedi, Block – Bilkisganj, Sehore, Madhya Pradesh (Private University) 11.01.2018 427. Medi-Caps University, A.B. Road, Pigdamber, Rau, Indore-453331, Madhya Pradesh. (Private University) 22.07.2015 428. Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Civil Lines, Jabalpur – 482 001 Madhya Pradesh. (State University) 2009 429. National Law Institute University, Kerwa Dam Road, Bhopal – 462044. (State University). 1999 430. Oriental University, Opp. Rewati Range Gate No. 1, Sanwer Road, PO

Box No. 311, Vijay Nagar Post Office, Indore – 452 010, Madhya Pradesh. (Private University) 04.05.2011 431. Pandit S.N. Shukla University, Shahdol – 484001, Madhya Pradesh. (State University) 15.09.2016 432. People’s University, Bhanpur, Bhopal – 462 037, Madhya Pradesh. (Private University) 04.05.2011 433. P.K. University, Village – Thanara, Tehsil – Karera, NH – 27, Shivpuri, Madhya Pradesh-473551. (Private University) 19.08.2015 434. Raja Mansingh Tomar Music & Arts University, Needam Road, Chandravadni Naka Chouraha, Gwalior – 474 009, Madhya Pradesh.

(State University) 2009 435. Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal-462 033, Madhya Pradesh. (State University) 1998 436. Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Saraswati Vihar, Pachpedi, Jabalpur-482 001, Madhya Pradesh. (State University). 1957 437. RKDF University, By-Pass Road, Near RGPC Campus, Bhopal, Madhya Pradesh. (Private University) 19.07.2011 438. Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Opp. Mela Ground, Race Cource Road, Gwalior – 474 002, Madhya Pradesh. (State University) 2009 439. Rabindranath Tagore University (Formerly AISECT University) Village

– Mendua, Bhopal-Chiklod Road, Tehsil – Goharganj, Dist. – Raisen, Madhya Pradesh. (Private University) 30.12.2010 440. Renaissance University, Survey Number 34/2, 51/1/1, Gram Reoti,

Sanwer Road, Behind Aurobindo Hospital, Indore – 452015, Madhya Pradesh. (Private University) 24.08.2017 441. Sage University, Kailod Kartal, Indore-Dewas Bypass Road, Rau, Indore-452020, Madhya Pradesh. (Private University) 24.08.2017 442. Sanchi University of Buddhist-Indic Studies, 2nd Floor, Institute of Good Governance & Policy Analysys, Bhadbhada Square, Bhopal-462003,

Madhya Pradesh. (State University) 2013 443. Sardar Patel University, Sardar Patel Knowledge City, Waraseoni Road, Dongariya, Balaghat ,Madhya Pradesh. (Private University) 28.07.2018 444. Sarvepalli Radhakrishnan University, NH-12, Hoshangabad Road, Jatkhedi, Bhopal, Madhya Pradesh. (Private University) 08.01.2015 445. Shri Krishna University, NH- 86, Village Chowka, Sagar Road, Chhatarpur- 471001, Madhya Pradesh (Private University) 28.07.2018 446. Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Sanwer Road, Indore- 453111, Madhya Pradesh. (Private University) 08.01.2015 447. Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences, Bhopal- Indore Road, Opposite Pachama Oil Fed Plant, Pachama, Sehore –

466001, Madhya Pradesh. (Private University) 12.02.2014 448. Swami Vivekanand University, Sagar, Madhya Pradesh. (Private University) 31.12.2011 449. Symbiosis University of Applied Sciences, Bada Bangadda, Super Corridor, Indore – 452001, Madhya Pradesh. (Private University) 27.08.2016 450. Techno Global University, Lateri Road, Sironj (Near Gosala), Dist – Vidisha, Madhya Pradesh – 464 228. (Private University) 09.01.2013 451. The Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak - 484886, Madhya Pradesh (Central University) 2008 452. Vikram University, Kothi Road, Ujjain-456 010, Madhya Pradesh. (State University) 1957 453. VIT Bhopal University, Bhopal-Indore National Highway, Kothrikalan, Sehore-466114, Madhya Pradesh. (Private University) 24.08.2017 MAHARASHTRA 454. Ajeenkya D.Y. Patil University, Charholi Badruk, Via Lohegaon, Pune-412105, Maharashtra. (Private University) 25.02.2015 455. Amity University, Mumbai - Pune Expressway, Bhatan, Post – Somathne, Panvel, Mumbai, Maharashtra – 410206. (Private University) 25.07.2014 456. Bharati Vidyapeeth, Lal Bahadur Shastri Marg, Pune-411 030, Maharashtra. (Deemed University) 26.04.1996 457. Central Institute of Fisheries Education, Panch Marg, Off Yari Road, Versova, Andheri (West), Mumbai-400 061. (Deemed University) 27.03.1989 458. Chhatrapati Shivaji Maharaj University, Near Shedung Toll Plaza, Old

Mumbai Pune Highway, Panvel, Navi Mumbai, Maharashtra (Private University) 09.08.2018 459. Dr. Homi Bhabha State University, Mumbai, Institute of Science, 15 Madame Cama Road, Mumbai – 400 032, Maharashtra (State University) 15.02.2019 460. D.Y. Patil Educational Society, 869 E, D.Y. Patil Vidyanagar, Kolhapur- 416006. Maharashtra. (Deemed University) 31.05.2005 461. D.Y. Patil International University, Sector – 29, Pradhikaran, Akurdi, Pune – 411044, Maharashtra. (Private University) 14.03.2018 462. Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Sawangi (Meghe), Wardha

– 442004, Maharashtra. (Deemed University) 24.05.2005 463. Deccan College of Post-Graduate & Research Institute, Alandi Road, Yerwada, Pune-411 006, Maharashtra. (Deemed University) 05.03.1990 464. Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, University Campus, Near Soneri Mahal, Aurangabad-431 004, Maharashtra. (State

University). 1958 465. Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Vidyavihar, Lonere- 402 103, Dt. Raigad, Maharashtra. (State University) 1992 466. Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Sant Tukaram Nagar, Pimpri, Pune-411 018, Maharashtra. (Deemed University) 11.01.2003 467. Dr. Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Krishi Nagar, Akola-444 104, Maharashtra. (State University). 1969 468. Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University, S.No. 124, Paud Road, Kothrud, Pune – 411038, Maharashtra. (Private University) 05.06.2017 469. Flame University, GAT No. 1270, Village Lavale, Taluka Mulshi, Pune- 411042, Maharashtra. (Private University) 13.02.2015 470. G.H.Raisoni University, Badnera, Anjangaon, Bari Road, Amravati- 444701 Maharashtra (Private University) 20.07.2018 471. Gokhale Institute of Politics & Economics, 846, Shivajinagar, Deccan Gymkhana, BMC Road, Pune-411 004, Maharashtra. (Deemed University) 07.05.1993 472. Gondwana University, MIDC Road Complex, Gadhchiroli – 442 605, Maharashtra. (State University) 1994 473. Homi Bhabha National Institute, Regd. Office: Knowledge Management Group, Bhabha Atomic Research Centre, Central Complex, Mumbai-

400 085. (Deemed University) 03.06.2005 474. Indira Gandhi Institute of Development Research, Gen. A.K Vaidya

Marg, Santosh Nagar, Goregaon (E), Mumbai-400065. (Deemed University) 05.12.1995 475. Defence Institute of Advanced Technology, Pune-411 025. (Deemed University) 10.09.1999 476. Institute of Chemical Technology, Matunga, Mumbai, Maharashtra. (Deemed University) 12.09.2008 477. International Institute for Population Sciences, Govandi Station Road, Deonar, Mumbai-400088. (Deemed University) 31.07.1985 478. Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya, Prashaskiya Bhavan, Mouda Road, Ramtek Dist., Nagpur-441 106, Maharashtra. (State University) 1997 479. Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli-415712, District Ratnagiri, Maharashtra. (State University) 1972 480. Krishna Institute of Medical Sciences, Karad, Satara (M.S). (Deemed University) 24.05.2005 481. Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Futala Lake Road, Nagpur-440 001, Maharashtra. (State University) 2002 482. Maharashtra Natinoal Law University, Government B.Ed. College

Campus, Padampura, Aurangabad – 431005, Maharashtra. (State University) 23.02.2017 483. Maharashtra National Law University, Post Box No. 8338, Deonar, Mumbai – 400 088, Maharashtra. (State University) 2014 484. Maharashtra National Law University, Training Institute (JOTI), C.P. Club Road, Nagpur – 440001, Maharashtra. (State University) 15.05.2015 485. Maharashtra University of Health Sciences, Mhasrul, Vani-Dindori Road, Nashik-424004, Maharashtra. (State University) 2000 486. Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Post Box No. 16, Panchtila, Umri Village, Arvi Road, Wardha, Maharashtra.(Central University). 1997 487. Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri-413 722, Dt. Ahmednagar, Maharashtra. (State University). 1968 488. Marathwada Agricultural University, Parbhani-431 402, Maharashtra. (State University). 1983 489. MGM Institute of Health Sciences, MGM Campus, Sector – 18, Kamothe, Navi Mumbai (M.S.) – 410 209 (Deemed University). 30.08.2006 490. MIT Art Design & Technology University, Rajbaug, Next to Hadapsar, Loni Kalbhor, Pune – 412201, Maharashtra. (Private University) 13.10.2015 491. Narsee Monjee Institute of Management Studies, V.L. Mehta Road, Vile Parle (West), Mumbai-400056. (Deemed University) 13.01.2003 492. Kavayitri Bahinbai Chaudhari North Maharashtra University (Formarly North Maharashtra University) PB No. 80, Umavinagar, Jalgaon-425 001, Maharashtra. (State University).

Name changed w.e.f. 11.08.2018 1991 493. Padmashree Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Sector 7, Nerul, Navi Mumbai- 400706, Maharashtra. (Deemed University) 20.06.2002 494. Pravara Institute of Medical Sciences, Loni, Tal – Rahata, District Ahmednagar - 413 736, Maharashtra. (Deemed University) 29.09.2003 495. Sandip University, Trimbak Road, Mahiravani, Nashik, Maharashtra. (Private University) 09.10.2015 496. Sanjay Ghodawat University, A/P – Atigre – 416118, Hatkanangale, Dt. Kolhapur, Maharashtra. (Private University) 13.07.2017 497. Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune-411 007, Maharashtra. (State University). 1949 498. Sant Gadge Baba Amravati University, Tapovan Road, Amravati-444 602, Maharashtra. (State University). 1983 499. Shivaji University, Vidyanagar, Kolhapur-416 004, Maharashtra. (State University). 1962 500. Smt. Nathibai Damodar Thackersey Women’s University, 1, Nathibai Thackersey Road, New Marine Lines, Mumbai-400 020, Maharashtra.

(State University). 1951 501. Solapur University, Solapur, Solapur Pune National Highway, Kegaon, Solapur-413 255, Maharashtra. (State University). 2004 502. Somaiya Vidyavihar University, Somaiya Bhavan, 45-47, Mahatma Gandhi Road, Fort, Mumbai- 400001, Maharashtra (Private University) 26.08.2019 503. Spicer Adventist University, Aundh Road, Gandshkhind Post, Pune - 411067, Maharashtra. (Private University) 25.07.2014 504. Sri Balaji University, S.No. 55/2-7, Tathawade, Off Mumbai- Bangalore Bypass, Pune- 411033, Maharashtra (Private University) 20.08.2019 505. Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Dnayanteerth Vishnupuri, Nanded-431 606, Maharashtra. (State University). 1995 506. SYMBIOSIS International, Gram Lavale, Tal Mulshi, Dt. Pune-412115, Maharashtra. (Deemed University) 06.05.2002 507. Symbiosis Skills and Open University, Village – Kiwale, Adjoining Pune

Mumbai Expressway, Tal – Havely, Pune – 412101, Maharashtra. (Private University) 05.05.2017 508. Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai-400 005. (Deemed University) 07.05.2002 509. Tata Institute of Social Sciences, V.N. Purav Marg, Sion Trombay Road, Deonar, Mumbai-400088. (Deemed University) 29.04.1964 510. The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Ravindranath Tagore Marg, Nagpur-440001, Maharashtra. (State University) 1923 511. Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Vidyapeeth Bhavan, Mukundnagar, Pune-411 037, Maharashtra. (Deemed University) 28.04.1987 512. University of Mumbai, M.G. Road, Fort, Mumbai-400032. (State University). 1857 513. Vishwakarma University, Survey No. 2,3,4, Laxminagar, Kondhwa Budruk, Pune – 411048, Maharashtra. (Private University) 05.05.2017 514. Yashwant Rao Chavan Maharashtra Open University, Dnyangangotri, Near Gangapur Dam, Nashik-422 222, Maharashtra. (State University). 1990 MANIPUR 515. Central Agricultural University, PB No. 23, Iroisemba, PO Lamphelpat, Imphal-795 004, Manipur. (Central University) 1993 516. Dhanamanjuri University, Imphal- 795001, Manipur (State University) 06.04.2018 517. Manipur International University, MIU Palace, Ghari, Airport Road, Imphal- 795140, Manipur (Private University) 14.02.2019 518. Manipur University, Canchipur, Imphal-795 003, Manipur. (Central University) (Central University w.e.f. 2005) 1980 519. Manipur Technical University, Takyelpat, Imphal, Manipur. (State University) 29.10.2016 520. Manipur University of Culture, Palace Compound, Imphal East – 795001, Manipur. (State University) 25.08.2015 521. National Sports University, Manipur (Central University) 17.08.2018 522. Sangai International University, Churachandpur, Manipur. (Private University) 05.05.2015 MEGHALAYA 523. CMJ University, Shillong (Meghalaya) (Private University) 20.07.2009 524. Martin Luther Christian University, Dongktieh, Nongrah, Block-1, Shillong – 793006, Meghalaya. (Private University) 13.07.2005 525. Mahatma Gandhi University, 13th Mile, G.S.Road, Khanapara, Dist- Ri- Bhoi, Meghalaya- 793101 (Private University) 08.02.2011 526. North Eastern Hill University, NEHU Campus, Shilong-793 022, Meghalaya. (Central University) 1973 527. Techno Global University, Shillong Polytechnic Campus, Mawlai, Shillong – 793 022.(Private University) 02.12.2008 528. The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Dankagre (Near BSF Camp), PO araimile, Tura, West Garo Hills –

794101, Meghalaya. (Private University) 04.11.2009 529. University of Science & Technology, Meghalaya, Techno City, Kling

Road, Baridua, G.S. Road, 9th Mile, Dist – Ri-Bhoi, Meghalaya – 793101. (Private University) 02.12.2008 530. University of Technology & Management, Shillong, Meghalaya (Private University) 27.05.2011 531. William Carey University, Nongmensong, Umkdait, Shillong – 793 019, Meghalaya. (Private University) 13.07.2005 MIZORAM 532. Mizoram University, Post Box No. 190, Tanhril, Aizawal-796 012, Mizoram. (Central University) 2000 533. The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Durtlong North, Aizawal – 796025, Mizoram. (Private University) 21.03.2006 NAGALAND 534. Nagaland University, Lumami, Zunheboto, Nagaland-798627. (Central University) 1994 535. St. Joseph University, Virgin Town, Khekiho-zhimomi road, Ikishe

Model Village, PS-Diphyupar, Dimapur – 797115, Nagaland. (Private University) 19.12.2016 536. The Global Open University, Wokha – 797 111, Nagaland (Private University) 18.09.2006 537. ICFAI University, 6th Mile, Sovima Village, Kohima Road, Dimapur- 797112, Nagaland. (Private University) 04.11.2009 ODISHA 538. AIPH University, Pahala, On Bhubaneswar-Cuttack NH-5, Bhubaneswar- 752101, Odisha(Private University) 26.02.2018 539. ASBM University, Shiksha Vihar, PO- Bhola, Chandaka, Dist-Khurdha, Bhubaneswar- 754012, Odisha (Private University) 26.09.2019 540. Berhampur University, Bhanja Bihar, Berhampur-760 007, Dt. Ganjam, Odisha. (State University). 1967 541. Biju Patnaik University of Technology, UGIE Campus, Jail Road, Rourkela – 769004, Odisha. (State University) 2003 542. Birla Global University, IDCO Plot No. 2, Institutional Area, Village – Gothapatna, PS – Chandaka, Bhubaneswar – 751029, Odisha.

(Private University) 17.02.2016 543. Central University of Orissa, Central Silk Board Building, Landiguda, Koraput-764020, Odisha. (Central University). 2009 544. Centurion University of Technology and Management, Village Alluri Nagar, PO R. Sitapur, Via-Uppalada, Paralakhemundi – 761 211, Dt. Gajapati, Odisha. (Private University) 27.08.2010 545. Fakir Mohan University, Vyasa Vihar, North Campus, Nuapadhi, Balasore-756020, Odisha. (State University). 1999 546. Gandhi Institute of Engineering & Technology University, Gunupur- 765022, Dist Rayagada, Odisha (Private University) 27.12.2018 547. Gangadhar Meher University, Fatak, Budharaja, Sambalpur, Odisha – 768004. (State University) 30.05.2015 548. International Institute of Information Technology, Gothaparna, PO – Malipada, Bhubaneswar – 751003, Odisha. (State University) 20.01.2014 549. Kalinga Institute of Industrial Technology, Patia, Bhubaneshwar-751 024, Odisha. (Deemed University) 26.06.2002 550. Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubaneshwar, Odisha. (Deemed University) 25.08.2017 551. Khallikote University, Berhampur, Ganjam, Odisha. (State University) 30.05.2015 552. National law University, P.O. Box-28, Cuttack – 753 001, Orissa. (State University) 2008 553. North Orissa University, Sri Ram Chandra Vihar, Takatpur, Baripada, District Mayurbhanj-757003, Bhuabaneswar, Odisha. (State University). 1999 554. Odisha State Open University, G.M. University Campus, Budharaja, Sambalpur – 768004, Odisha. (State University) 21.02.2015 555. Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar-751 003, Odisha. (State University). 1962 556. Rama Devi Women’s University, Bhubaneswar, Odisha. (State University). 2015 557. Ravenshaw University, College Square, Cuttak – 753 003, Odisha. (State University). 2005 558. Sambalpur University, Jyoti Vihar, Sambalpur-768 019, Odisha. (State University). 1967 559. Shiksha ‘O’ Anusandhan, J-15, Khandagiri Square, Bhubaneswar- 751030, Odisha. (Deemed University) 17.07.2007 560. Shri Jagannath Sanskrit Vishwavidyalaya, Srivihar, Puri-752 003, Odisha. (State University). 1981 561. Sri Sri University, Bhubaneswar, Orissa. (Private University) 26.12.2009 562. Utkal University, Vani Vihar, Bhubaneswar-751 004, Odisha. (State University). 1943 563. Utkal University of Culture, Sardar Patel Hall Complex, Unit II, Bhubaneswar-751 009, Odisha. (State University) 1999 564. Veer Surendra Sai Institute of Medical Sciences and Research, Ayurvihar, Burla, Sambalpur – 768 017, Odisha. (State University) 20.06.2014 565. Veer Surendra Sai University of Technology, Burla-768018, Distt. Sambalpur, Odisha. (State University) 09.02.2009 566. Xavier University, Xavier Square, Bhubaneswar, Odisha. (Private University) 13.05.2013 PUNJAB 567. Adesh University, NH-7, Barnala Road, Bathinda, Punjab. (Private University) 10.07.2012 568. Akal University, Talwandi Sabo – 151302, District Bathinda, Punjab. (Private University) 04.06.2015 569. Baba Farid University of Health Sciences, Sadiq Road, Faridkot-151 203, Punjab. (State University). 2002 570. Central University of Punjab, City Campus, Mansa Road, Bathinda- 151001, Punjab. (Central University) 2009 571. Chandigarh University, Gharuan, The.-Kharar, Dt. Mohali – 140301, Punjab. (Private University) 10.07.2012 572. Chitkara University, Chandigarh-Patiala National Highway (NH-64),

Village Jhansla, Tehsil Rajpura,Distt – Patiala, Panjab – 140 401. (Private University) 07.12.2010 573. C.T. University, Ferozepur Road, Ludhiana-142024, Punjab. (Private University) 23.12.2016 574. D.A.V. University, Jalandhar-Pathankot National Highway-44, Village- Sarmastpur, Jalandhar, Punjab. (Private University) 18.02.2013 575. Desh Bhagat University, Amloh Road, Mandi Gobindgarh, Punjab. (Private University) 18.02.2013 576. GNA University, Village-Sri Hargobindgrh, Phagwara, Distt Kapurthala-144401, Punjab. (Private University) 21.08.2014 577. Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences University, Ferozepur Road, Ludhiana – 141 004, Punjab. (State University) 2005 578. Guru Kashi University, Talwandi Sabo, Dt. Bhatinda, Punjab. (Private University) 26.12.2011 579. Guru Nanak Dev University, G.T. Road, Amritsar-143 601, Punjab. (State University). 1969 580. Guru Ravidas Ayurved University, Jodhamal Road, Hoshiarpur-146001, Punjab. (State University) 2010 581. Lovely Professional University, Jalandhar-Delhi GT Road (NH-1), Near Chehru Railway Bridge, Phagwara-144411, Punjab. (Private University) 26.12.2005 582. Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University, Dabwali Road, Bathinda-151001, Punjab. (State University) 2015 583. Punjab Agricultural University, Ferozepur, Road, Ludhiana-141 004, Punjab. (State University). 1962 584. Punjabi University, Rajpura Road, Patiala-147 002, Punjab. (State University). 1962 585. Rayat Bahra University, VPO – Sahauran, Tehsil – Kharar, Distt. – Mohali, Punjab – 140105. (Private University) 13.08.2014 586. RIMT University, Opposite Floating Restaurant, Sirhind Side, Mandi Gobindgarh-147301, Punjab. (Private University) 08.12.2015 587. Sant Baba Bhag Singh University, Village-Khiala, PO-Padhiana, Dist- Jalandhar-144030, Punjab. (Private University) 12.02.2015 588. Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (SLIET), Village Longowal, District Sangrur-148106, Punjab. (Deemed University) 10.04.2007 589. Sri Guru Granth Sahib World University, Fatehgarh Sahib, Chandigarh ( Private University) 15.05.2008 590. Sri Guru Ram Das University of Health Sciences, Mehta Road, Vallah, Sri Amritsar – 143001, Punjab. (Private University) 17.11.2016 591. Thapar Institute of Engineering & Technology, Thapar Technology Campus, Bhadson Road, Patiala-147 004, Punjab. (Deemed University) 30.12.1985 592. The I.K. Gujaral Punjab Technical University, (Formerly Punjab Technical University) Jalandhar Kapurthala Highway, Kapurthala-

144603. (State University) 1998 593. The Maharaja Bhupinder Singh Punjab Sports University, Mohindra Kothi, Near Fountain Chowk, Patiala- 147001, Punjab(State University) 29.08.2019 594. The Rajiv Gandhi National University of Law, Sidhuwal, Bhadson Road, Patiala – 147 001, Punjab. (State University). 2006 RAJASTHAN 595. Amity University, Rajasthan NH-11C, Kant Kalwar, Jaipur – 303 002, Rajasthan.(Private University) 29.03.2008 596. Apex University, Jaipur- 303002, Rajasthan.(Private University) 05.10.2018 597. Banasthali Vidyapith, PO Banasthali Vidyapith-304 022, Dt. Tonk, Rajasthan. (Deemed University) 25.10.1983 598. Bhagwant University, Post Box No. 87, Sikar Road, Ajmer – 305 004, Rajasthan (Private University) 16.04.2008 599. Bhartiya Skill Development University, Plot No. SI/INST/001, Social

Infrastructure Zone, Mahindra World City, Off Ajmer Road, Jaipur – 302037, Rajasthan. (Private University) 30.03.2017 600. Bhupal Nobles University, Maharana Pratap Station Road, Sevashram Circle, Udaipur – 313001, Rajasthan. (Private University) 05.10.2015 601. Bikaner Technical University, University College of Engineering & Technology, Bikaner Campus, Karni Industrial Area, Pugal Road,

Bikaner- 334004 (State Unviersity) 18.05.2017 602. Birla Institute of Technology & Science, Vidya Vihar, Pilani-333 031, Rajasthan. (Deemed University) 27.06.1964 603. Career Point University, Kota, Rajasthan. (Private University) 02.05.2012 604. Central University of Rajasthan, NH-8, Bandar Sindri, Dist – Ajmer- 305801, Rajasthan. (Central University). 2009 605. Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, 89, Royal House, Khwasji Ka

Bagh, Durgapura, Tonk Road, Jaipur – 302018, Rajasthan. (State University) 2012 606. Dr. K.N. Modi University, INS-1, RIICO Industrial Area Ph-II, PO Newai, Distt. Tonk , Rajasthan – 304 021.(Private University) 22.04.2010 607. Geetanjali University, Udaipur, Rajasthan. (Private University) 25.01.2011 608. Govind Guru Tribal University, Shri Govind Guru Government College Campus, Banswara – 327 001, Rajasthan. (State University) 17.10.2012 609. Haridev Joshi University of Journalism & Mass Communication,

Information Centre Complex, Sawai Ram Singh Road, Jaipur – 302 004, Rajasthan. (State University) 2012 610. Homoeopathy University, Saipura, Sanganer, Jaipur – 302 029, Rajasthan. (Private University) 03.04.2010 611. ICFAI University, Khasra No. 505/1, Village-Jamdoli, Agra Road, Jaipur – 302 031, Rajasthan. (Private University) 23.08.2011 612. IIHMR University, 1, Prabhu Dayal Marg, Near Sanganer Airport, Jaipur -302 029, Rajasthan. 26.02.2014 613. IIS, Gurukul Marg, SFS, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan. (Deemed University) 02.02.2009 614. Institute of Advanced Studies in Education, Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahr-331 403, Dt. Churu, Rajasthan. (Deemed University) 25.06.2002 615. Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University, Village – Madau, Post – Bhankrota, Jaipur - 302026, Rajasthan. (State University) 1998 616. Jagan Nath University, NH-12, Chaksu Bypass, Tonk Road, Jaipur- 303901, Rajasthan (Private University) 16.04.2008 617. Jai Narain Vyas University, Jodhpur-342 011, Rajasthan. (State University). 1962 618. Jain Vishva Bharati Institute, Tulsi Gram, PO Box No. 6, Ladnun-341 306, Nagaur, Rajasthan. (Deemed University) 20.03.1991 619. Jaipur National University, Near RTO Office, Jagatpura, Jaipur-302017, Rajasthan (Private University) 21.10.2007 620. Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth, Airport Road, Pratapnagar, Udaipur-313 001, Rajasthan. (Deemed University) 12.01.1987 621. Jodhpur National University, Jhanwar Road, Narnadi (Boranada), Jodhpur – 342 001, Rajasthan. (Private University) 11.08.2008 622. Jayoti Vidyapeeth Women’s University, Vedant Gyan Valley, Village- Jharna, Mahala- Jabner, Link Road, Jaipur-Ajmer Expressway (NH-8),

Jaipur-303007, Rajasthan (Private University) 21.04.2008 623. J.K. Lakshmipat University, Laliya Ka Vas, PO Mahapura, Ajmer Road, Jaipur – 302 026, Rajasthan. (Private University) 15.09.2011 624. J.E.C.R.C. University, Jaipur, Rajasthan. (Private University) 02.05.2012 625. The LNM Institute of Information Technology, LNM Institute of Information Technology, Gram - Rupa ki Nagal, Post – Sumel, Via Kanata,

Dist. – Jaipur – 303 012 (Rajasthan). (Deemed University) 03.02.2006 626. Lords University, Alwar-Tijara-Delhi Highway, Chikani, Alwar, Rajasthan (Private University) 05.10.2018 627. Madhav University, Madhav University, “Madhav Hills”, Opp. Banas Bridge Toll, NH-14, Village-Wada/Bhujela, Panchayat Samiti –

Bharja, Tehsil – Pindwara, Abu Road, District-Sirohi, Rajasthan – 307026. (Private University) 04.03.2014 628. Maharaja Ganga Singh University, National Highway No. – 15, Jaisalmer Road, Bikaner- 334003, Rajasthan. (Formerly - University of

Bikaner, 23, Civil Lines, Bikaner ) (State University) 2003 629. Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, University Campus, Udaipur - 313 001, Rajasthan. (State University) 2000 630. Maharishi Dayanand Saraswati University, Kayad Road, Pushkar Bye Pass, Ajmer-305 009, Rajasthan. (State University). 1987 631. Mahatma Jyoti Rao Phule University, SP-2 &3, Kant Kalwar, RIICO Industrial Area, Tala Mod, NH-I, Achrol, Jaipur (Private University) 03.02.2009 632. Mahatma Gandhi University of Medical Sciences & Technology, RIICO

Institutional Area, Sitapur, Tonk Road, Jaipur–302 022, (Private University) 15.09.2011 633. Maharaj Vinayak Global University, Jaipur, Rajasthan. (Private University) 21.03.2012 634. Maharaja Surajmal Brij University, M.S.J. College Premises, Bharatpur- 321001 (Rajasthan) (State University) 2012 635. Maharishi Arvind University, Mundiaramsar, Near Bindayaka Industrial Area, Jaipur-302012, Rajasthan. (Private University) 05.10.2015 636. Manipal University, Vatika Infotech City, Near GVK Toll Plaza, Jaipur ajmer Experss Way, Post – Thikaria, Jaipur – 302 026, Rajasthan. (Private University) 15.09.2011 637. Maulana Azad University, Village-Buzawad, Tehsil – Luni, Jodhpur – 342802, Rajasthan. (Private University) 16.09.2013 638. Mewar University, NH 79, Gangrar, Chittorgarh-312901, Rajasthan (Private University) 22.09.2008 639. Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh, District Sikar Rajasthan.(Private University) 16.09.2013 640. Mohan Lal Sukhadia University, Pratapnagar, Udaipur-313 001, Rajasthan. (State University). 1962 641. National Law University, NH65, Nagaur Road, Mandore, Jodhpur-342 304, Rajasthan. (State University) 2004 642. Nims University Rajasthan, Shobha Nagar, Jaipur-Delhi Highway, Jaipur – 303 121, Rajasthan (Private University) 29.03.2008 643. NIIT University, Neemrana, Rajasthan. (Private University) 03.04.2010 644. OPJS University, Rawatsar, Kunjila, Tehsil-Rajgarh, Distt. – Churu, Rajasthan. (Private University) 16.09.2013 645. Pacific Academy of Higher Education & Research University, (PAHER), Pacific Hills, Airport Road, Pratap Nagar Extension, Debari, Udaipur –

313 024, Rajasthan. (Private University). 29.04.2010 646. Pacific Medical University, Bhilo Ka Bedla, Bye Pass, National Highway 27, Udaipur, Rajasthan. (Private University) 04.03.2014 647. Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Formerly Shekhawati University), Girls Hostel Building, Behind Shri Kalyan

Government College, Sikar – 332001, Rajasthan. (State University) 2012 648. Poornima University, Ramchandrapura, Sitapura Extension, Jaipur, Rajasthan. (Private University) 16.05.2012 649. Pratap University, Sunderpura (Chandwaji), Amer, Delhi-Mumbai Highway, Jaipur, Rajasthan (Private University) 15.09.2011 650. Raffles University, Japanese Zone, National Highway 8, Neemrana-201 705, Rajasthan. (Private University) 27.03.2011 651. Rajasthan Agricultural University, Beechwal, Srinagangar Road, Bikaner-334 006, Rajasthan. (State University). 1987 652. Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur (State University) 2004 653. Rajasthan Technical University, Akelgarh, Rawat bhata Road, Kota – 324 010, Rajasthan. (State University) 2006 654. Rajasthan University of Health Sciences, B – 1, Swai Man Singh Road (Opp SMS Hospital), Jaipur (State University) 2005 655. Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner, Rajasthan. (State University) 2010 656. Rajasthan ILD Skills University (RISU), Hotel Khasa Kothi Campus, M.I.Road, Jaipur- 302001, Rajasthan. (State University) 30.03.2017 657. Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Girls Hostel Building, Babu Shobharam Government Arts College Campus, Alwar, Rajasthan. (State University) 2012 658. R.N.B. Global University, RNB Global City, Ganganagar Road, Bikaner- 334601, Rajasthan. (Private University) 27.04.2015 659. Sai Tirupati University, Ambua Road, Village – Umarda, Girwa, Udaipur – 313015, Rajasthan. (Private University) 21.04.2016 660. Sangam University, Bhilwara, Rajasthan. (Private University) 02.05.2012 661. Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice, Jodhpur, Rajasthan. (State University) 2012 662. Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Vidya Nagari, Jhunjhunu-Churu Road, Chudela, District Jhunjhunu-333001,

Rajasthan. (Private University) 03.02.2009 663. Shridhar University, Pilani Chirawa Road, Pilani Rajasthan - 333 031. (Private University) 03.04.2010 664. Shri Kallaji Vedic Vishvavidyalaya, Kamdhaj Nagar, Nimbahera (Chittorgarh), Rajasthan (Private University) 28.03.2018 665. Shri Khushal Das University, Suratgarh Road, Near Toll Plaza, Dablirathan, Hanumangarh- 335801, Rajasthan (Private University) 05.10.2018 666. Shyam University, Lalsot, Dist- Dausa, Rajasthan- 303511 (Private University) 05.10.2018 667. Singhania University, Pacheribari, Dt. Jhunjunu - 333515, Rajasthan. (Private University) 29.03.2008 668. Sir Padmapat Singhania University, Bhatewar Udaipur– 313 601, Rajasthan (Private University) 29.03.2008 669. Suresh Gyan Vihar University, Mahal, Jagatpura, Jaipur-302017, Rajasthan. (Private University) 21.04.2008 670. Sunrise University, Bagad Rajput, Tech. Ramgarh, Alwar, Rajasthan (Private University) 22.09.2011 671. Tantia University, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar – 335 002, Rajasthan (Private University) 16.09.2013 672. University of Kota, Near Kabir Circle, MBS Marg, Kota-324005, Rajasthan. (Rajasthan) (State University) 2003 673. University of Engineering & Management, Jaipur, Rajasthan. (Private University) 21.03.2012 674. University of Rajasthan, JLN Marg, Jaipur-302 004, Rajasthan. (State University). 1947 675. University of Technology, Vatika, Tehsil – Sanganer, Jaipur, Rajasthan. (Private University) 18.05.2017 676. Vardhman Mahaveer Open University, Rawat Bhata Road, Kota-324 010, Rajasthan. (State University) 1987 677. Vivekananda Global University, Sector-36, NRI Road, Sisyawas, Jagatpura, Jaipur – 303012, Rajasthan. (Private University) 02.05.2012 SIKKIM 678. Sikkim Manipal University, 5th mile, PO Tadong, Gangtok-737 102, Sikkim. (Private University) 11.10.1995 679. Sikkim State University, Gangtok East Sikkim, Tadong-737102, Sikkim (State University) 19.04.2017 680. Sikkim University, 6th Mile, Samdur, PO Tadong, Gangtok, Sikkim – 737102 (Central University) 2007 681. Shri Ramasamy Memorial University, 5th Mile, Tadong, Ranipool PO, Gangtok, Sikkim – 737 102. (Private University) 16.01.2014 682. The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, (ICFAI)

Ranka Road, Lower Sichey, Gangtok-737101, Sikkim. (Private University) 04.10.2004 683. Vinayaka Missions Sikkim University, Plot No. 438, N-312 Sang Phatak Road, Middle Tadong, PO Daragaorn, Tadong, East Sikkim – 237 102. (Private University) 30.07.2008 TAMILNADU 684. Academy of Maritime Education and Training, 135, East Coast Road, Kanathur, Chennai-603112, Tamil Nadu. (Deemed University) 21.08.2007 685. Alagappa University, Alagappapuram, Karaikudi-630003, Sivaganga District, Taml Nadu. (State University) 1985 686. Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amritanagar, Ettimadai, Coimbatore-641 112, Tamil Nadu. (Deemed University) 13.01.2003 687. Anna University, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai-600 025, Tamil Nadu. (State University)# 1978 688. Annamalai University, Annamalainagar-608 002, Chidambaram Tk, Tamil Nadu. (State University) 1929 689. Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women, Coimbatore-641 043, Tamil Nadu. (Deemed University) 08.06.1988 690. B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology, Seethakathi Estate, GST Road, Vandalur, Chennai – 600 048, Tamil Nadu. (Deemed University) 16.12.2008 691. Bharath Institute of Higher Education & Research, 173, Agharam Road, Selaiyur, Chennai-600073, Tamil Nadu. (Deemed University) 04.07.2002 692. Bharathiar University, Maruthamalai Main Road, Coimbatore-641 046, Tamil Nadu. (State University). 1982 693. Bharathidasan University, Palkalaiperur, Tiruchirappalli-620 024, Tamil Nadu. (State University). 1982 694. Central University of Tamil Nadu, C/o Collectorate Annexe, Tiruvarur – 610 001, Tamil Nadu (Central University) 2009 695. Chennai Mathematical Institute, Plot Nos. D-19 & D-20, SIPCOT IT Park, Padur Post, Siruseri – 603 103, Tamil Nadu.(Deemed University) 15.12.2006 696. Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Rajiv Gandhi Salai, Padur, Kelambakkam, Kancheepuram District, Tamil Nadu.

(Deemed University) 04.08.2008 697. Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, Periyar, EVR High

Road, (NH-4 Chennai Bangalore Highway), Maduravoyal, Chennai-600 095, Tamil Nadu. (Deemed University) 21.01.2003 698. Gandhigram Rural Institute, Gandhigram-624 302, Dindigul District, Tamil Nadu. (Deemed University) 03.08.1976 699. Hindustan Institute of Technology and Science (HITS), No. 1, Gandhi Salai (Old Mahabalipuram Road), Padur, Kelamballam, Chennai- 603103, Tamil Nadu. (Deemed University) 05.05.2008 700. Indian Maritime University, East Coast Road, Uthandi, Chennai – 600 119, Tamil Nadu. (Central University) 2008 701. Kalasalingam Academy of Research and Higher Education, Anand

Nagar, Krishnankoil, Virudhunagar – 626 190, via Srivilliputhrur, Tamilnadu. (Deemed University) 20.10.2006 702. Karpagam Academy of Higher Education, Pollachi Main Road, Coimbatore, (Deemed University) 25.08.2008 703. Karunya Institute of Technology and Sciences, Karunya Nagar, Coimbatore-641 114, Tamil Nadu. (Deemed University) 23.06.2004 704. Madurai Kamraj University, Palkalai Nagar, -625 021, Tamil Nadu. (State University). 1965 705. Manonmaniam Sundarnar University, Abishekapatti, Thirunelveli-627 012, Tamil Nadu. (State University) 1992 706. Meenakshi Academy of Higher Education and Research, No. 12,

Vebuliammal Koil Street, West KK Nagar, Chennai-600078, Tamil Nadu. (Deemed University) 31.03.2004 707. Mother Teresa Women’s University, Anandhagiri IV Street, Kodaikanal, Dindigul Dt.-624 102, Tamil Nadu. (State University). 1984 708. Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Thuckalay, Kanyakumari District, Tamil Nadu – 629 175. (Deemed University). 08.12.2008 709. Periyar Maniammai Institute of Science & Technology (PMIST), Periyar Nagar, Vallam, Thanjavur -613 403, Tamil Nadu (Deemed University) 17.08.2007 710. Periyar University, Periyar Palkalai Nagar, Salem-636 011, Tamil Nadu. (State University). 1998 711. Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST),

Yagappa Chavadi, Thanjavur – 614 904, Tamilnadu. (Deemed University) 04.01.2008 712. S.R.M. Institute of Sciences and Technology, SRM Nagar, Kattankulathur-603203, Kancheepuram District, Tamil Nadu. (Deemed

University) 02.08.2002 713. Sathyabama Institute of Science and Technology, Jeppiaar Nagar,

Rajiv Gandhi Salai, Chennai-600 119, Tamil Nadu. (Deemed University) 16.07.2001 714. Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, No. 162, Poonamalle High Road, Velappanchavadi, Chennai-600 077, Tamil Nadu. (Deemed University) 18.03.2005 715. Shanmugha Arts, Science, Technology and Research Academy (SASTRA), Thirumalaisamudram, Thanjavur-613 401, Tamil Nadu.

(Deemed University) 26.04.2001 716. Sri Chandrasekharandra Saraswati Vishwa Mahavidyalaya, Enathur, Kancheepuram-631 561, Tamil Nadu. (Deemed University) 26.05.1993 717. Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, 1,

Ramachandra Nagar, Porur, Chennai-600 116, Tamil Nadu. (Deemed University) 29.09.1994 718. St. Peter’s Institute of Higher Education and Research, Chennai. (Deemed University) 26.05.2008 719. Tamil Nadu Teacher Education University, Lady Willingdon College Campus, Kamarajar Salai, Chennai – 600 005, Tamil Nadu. (State

University). 2008 720. Tamil University, Thanjavur-613 010, Tamil Nadu. (State University). 1981 721. Tamilnadu Agricultural University, Coimbatore-641 003 (State University). 1971 722. Tamilnadu Dr. Ambedkar Law University, “Poompozhil, #5, Dr. D.G.S. Dhinakaran Salai, Chennai-600 028, Tamil Nadu. (State University). 1998 723. Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69, Anna Salai, Guindy, Chennai-600 032, Tamil Nadu. (State University). 1989 724. Tamilnadu Fisheries University, First Linebeach Road, Nagapattinam – 611001, Tamilnadu. (State University) 2012 725. Tamilnadu Music and Fine Arts University, Dr. D.G.S. Dinakaran Salai, Chennai – 600028. (State University) 2013 726. Tamilnadu National Law School, Navalur Kuttapattu, Srirangam Taluk, Tiruchirapalli – 620 009, Tamilnadu. (State University) 2012 727. Tamilnadu Open University, No. 577, Anna Salai, Saidapet, Chennai- 600 015, Tamil Nadu. (State University). 2004 728. Tamilnadu Physical Education and Sports University, 8th Floor, EVA

Sampat Maaligai, College Road, Chennai, Tamil Nadu. (State University) 2005 729. Tamilnadu Veterinary & Animal Sciences University, Madhavaram Milk Colony, Chennai-600051, Tamil Nadu. (State University). 1990 730. Thiruvalluvar University, Serkkadu, Vellore-632 115, Tamil Nadu. (State University) 2003 731. University of Madras, Chepauk, Chennai-600 005, Tamil Nadu. (State University). 1857 732. Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, 42, Avade-Vel Tech Road, Avadi, Chennai-600062, Tamilnadu. (Deemed University) 15.10.2008 733. Vel’s Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS), Velan Nagar, P.V. Vaithiyalingam Road, Pallavaram, Chennai-600117,

Tamilnadu. (Deemed University) 04.06.2008 734. Vellore Institute of Technology, Katpadi Thiruvalam Road, Vellore-632 014, Tamil Nadu. (Deemed University) 19.06.2001 735. Vinayaka Mission’s Research Foundation, Sankari Main Road, NH 47, Ariyanoor, Salem-636308, Tamil Nadu. (Deemed University) 01.03.2001 TELANGANA 736. Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Rajendranagar, Hyderabad-500 030, Telangana. (State University)

Address Changed to:

Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Lam, Guntur – 522 034 (Andhra Pradesh) 1964 737. Chaitanya Institute of Science & Technology, hanamkunda, Telangana (Deemed to be University) 29.11.2019 738. Dr. B.R. Ambedkar Open University, Prof. G. Ram Reddy Marg, Road No. 46, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033, Telangana. (State University) 1982 739. ICFAI Foundation for Higher Education, Dontanapalli, Shankarapally Road, Hyderabad-501203, Telangana. (Deemed University) 16.12.2008 740. International Institute of Information Technology, Prof. C.R. Road, Gachibowli, Hyderabad-500032, Telangana. (Deemed University) 21.08.2001 741. Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University, Mahaveer

Marg, Masab Tank, Hyderabad – 500 028, Telangana. (State University) 2008 742. Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally, Hyderabad-500 085, Telangana. (State University) 1972 743. Kakatiya University, Vidyaranyapuri, Hanamkonda, Warangal-506 009, Telangana. (State University) 1976 744. Kaloji Narayan Rao University of Health Sciences, Kakatia Medical Campus, Rangampet, Warangal-506007, Telangana. (State University) 26.09.2017 745. Mahatma Gandhi University, Yellareddyugudem, Nalgonda – 508254, Andhra Pradesh. (State University) 2008 746. Maulana Azad National Urdu University, Gachibowli, Hyderabad- 500032. (Central University) 1998 747. NALSAR University of Law, ‘Justice’, Shameerpet, R.R. Dist., Hyderabad-500101, Telangana. (State University) 1999 748. Nizam’s Institute of Medical Sciences, Punjagutta, Hyderabad – 500082, Telangana. (State University) 1989 749. Osmania University, Administratiave Building, Hyderabad-500 007, Telangana. (State University) 1918 750. Palamuru University, Ayyappa Complex, Opp. Police Head Quarters, Mahabubnagar – 509 001, Telangana. (State University) 2008 751. Potti Sreeramulu Telugu University, Lalitha Kala Kshetram, Public Gardens, Nampally, Hyderabad-500 004, Telangana. (State University). 1985 752. Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University, Rajendranagar, Hyderabad – 500030, Telangana. (State University) 2014 753. Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, Basar (Vill & Mdl.) Distt. Nirmal, Hyderabad, Telangana- 504107. (State University) 2011 754. Satavahana University, Malkapur X Road, Chinthakunta, Karimnagar – 505 001, Telangana. (State University) 2008 755. Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural University, Rajendranagar, Hyderabad-500030, Telangana. (State University) 2014 756. Sri P.V. Narsimha Rao Telangana Veterinary University, Rajendranagar, Hyderabad – 500030. (State University) 21.11.2014 757. Telangana University, Dichpally, Nizamabad – 503 322, Telangana. (State University) 2006 758. The English and Foreign Languages University, Osmania University Campus, Hyderabad- 50ERA 0007. (Central University) 1973

(Central University

w.e.f. 2007) 759. University of Hyderabad, Hyderabad-500 046. (Central University) 1974 TRIPURA 760. Institute of Chartered Financial Analysts of India, (ICFAI), PO Kamalghat, Agartala-Simna Road, Mohanpur-799210, Tripura. (Private University) 31.03.2004 761. Maharaja Bir Bikram University, Agartala, Tripura. (State University) 2015 762. Tripura University, Suryamaninagar, Agartala-799 130, Tripura. (Central University) 1987 UTTAR PRADESH 763. Aligarh Muslim University, Aligarh-202 002. (Central University) 1920 764. Allahabad State University, CPI Parisar, Civil Lines, Allahabad, Uttar Pradesh. (State University) 17.06.2016 765. Amity University, Sector – 125, Noida- 201313, Uttar Pradesh (Private University 24.03.2005 766. Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Vidya Vihar, Raebareilly Road, Lucknow-226 025, Uttar Pradesh. (Central University) 1996 767. Banaras Hindu University, Varanasi-221 005, Uttar Pradesh. (Central University) 1916 768. Banda University of Agriculture & Technology, Banda – 210001, Uttar Pradesh. (State University) 02.03.2010 769. Bareilly International University, Rohilkhand Medical College Campus, Pilibhit Bypass Road, Bareilly – 243006, Uttar Pradesh. (Private University) 16.09.2016 770. Bennett University, Plot No. 8-11, Tech Zone II, Greater Noida – 201301,

Uttar Pradesh. (Private University) 16.09.2016 771. Bhatkhande Music Institute, Kaiserbag, Lucknow-226 001 (Deemed University) 24.10.2000 772. Bundelkhand University, Kanpur Road, Jhansi-284 128, Uttar Pradesh. (State University) 1975 773. Babu Banarasi Das University, 55, Babu Banarasi Das Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.(Private University) 12.10.2010 774. Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi-221 007. (Deemed University) 05.04.1988 775. Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Nawab Ganj, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh. (State University). 1974 776. Chatrapati Shahuji Maharaj Kanpur University, Kalynpur, Kanpur-208 024, Uttar Pradesh. (State University). 1965 777. Choudhary Charan Singh University, Meerut-250 004, Uttar Pradesh. (State University). 1965 778. Dayalbagh Educational Institute, Dayalbagh, Agra-282 005, Uttar Pradesh. (Deemed University) 16.05.1981 779. Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur-273 009, Uttar Pradesh. (State University). 1957 780. Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Sector-11, Jankipuram Extension Yojna, Lucknow-226031, Uttar Pradesh. 2001 781. Dr Ram Manohar Lohia Awadh University, Allahabad Road, Faizabad- 224 001, Uttar Pradesh. (State University). 1975 782. Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010, Uttar Pradesh (State University) 12.09.2018 783. Dr. B.R. Ambedkar University, Paliwal Park, Agra-282 002, Uttar Pradesh. (State University). 1927 784. Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Sector –D-1, L.D.’A’, Kanpur Road Scheme, Lucknow-226012, Uttar Pradesh. (State

University) 2005 785. Era University, Sarfarazganj, Hardoi road, Lucknow-226003, Uttar Pradesh. (Private University) 16.09.2016 786. G.L.A. University, 17 Km Stone, NH-2, Delhi-Mathura Road, PO Chaumuhan, Mathura-281406, Uttar Pradesh.(Private University). 01.09.2010 787. Galgotias University, Plot No. 2, Sector 17 A, Yamuna Expressway,

Greater Noida-201203, Dt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. (Private University) 07.04.2011 788. Gautam Buddha University, Greater Noida, District-Gautam Budh Nagar,

Uttar Pradesh – 201 308. (State University) 2002 789. Harcourt Butler Technical University, Kanpur – 208002, Uttar Pradesh. (State University) 07.04.2016 790. IIMT University, O Pocket, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut – 250001, Uttar Pradesh. (Private University) 16.09.2016 791. Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar-243 122, Uttar Pradesh. (Deemed University) 16.11.1983 792. IFTM University, Lodhipur Rajput, Delhi Road, Moradabad – 244 102, Uttar Pradesh. (Private University) 12.10.2010 793. Integral University, Dasauli, PO Bas-ha, Kursi Road, Lucknow-226 026, Uttar Pradesh. (Private University). 26.02.2004 794. Invertis University, Invertis Village, Bareilly-Lucknow National Highway- 24, Bareilly-243123, Uttar Pradesh. ( Private University) 01.09.2010 795. Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University, Chitrakoot-210 204, Uttar Pradesh. (Private University) 06.10.2001 796. Jannayak Chandrashekhar University, Ballia, Uttar Pradesh. (State University) 16.09.2016 797. Jaypee Institute of Information Technology, A-10, Sector 62, Nodia-201 307, Uttar Pradesh. (Deemed University). 01.11.2004 798. Jaypee University, Aligarh Road, Anoopshahar, Dist. Bulandshahar – 203 390, Uttar Pradesh. (Private University) 04.03.2014 799. J.S. University, Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh. (Private University) 24.06.2015 800. Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi~Farsi University, Sitapur-Hardoi

Bypass Road, Near IIM, Lucknow, Uttar Pradesh-226013. (State University) 2010 801. King George Medical University, Lucknow-226 003 (State University) 2004 802. Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur – 273010, Uttar Pradesh. (State University) 2013 803. M.J.P.Rohilkhand University, Dori Lal Agarwal Marg, Pilibhit Byepass Road, Bareilly-243 006 , Uttar Pradesh. (State University). 1975 804. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi-221 002, Uttar Pradesh. (State University). 1974 805. Maharishi University of Information Technology, Maharishi Bal Vidya Mandir & University Campus, Sitapur Road, Post-Diburia, Lucknow – 226 020, Uttar Pradesh. (Private University) 24.09.2013 806. Mangalayatan University, 33rd Milestone, Aligarh-Mathura Highway, PO Beaswan, Aligarh-202145, Uttar Pradesh. (Private University) 30.10.2006 807. Mohammad Ali Jauhar University, Rampur, UP. (Private University) 19.06.2006 808. Monad University, Kastla, PO Pilkhua, Kasmabad, Dt. Hapur-245101, Uttar Pradesh. (Private University) 12.10.2010 809. Narendra Deo University of Agriculture & Technology, Narendra Nagar, Faizabad-224 229, Uttar Pradesh. (State University). 1974 810. Nehru Gram Bharati, Kotwa – Jamunipur, Dubwali Distt., Allahabad – 221505,, Uttar Pradesh (Deemed University) 27.06.2008 811. Noida International University, Plot No.1, Sector 17-A, Yamuna Expressway, Gautam Budh Nagar-201301, Uttar Pradesh. (Private University) 12.10.2010 812. Rajiv Gandhi National Aviation University, Fursatganj, Dt. Raebareli, Uttar Pradesh. (Central University) 2013 813. Rama University, Rama City, G.T. Road, Mandhana, Kanpur – 209217, Uttar Pradesh. (Private University) 10.01.2014 814. Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, NH-75, Near Pahuj Dam, Gwalier Road, Jhansi (Utter Pradesh) – 284 003. (Central

University) 2014 815. Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Sciences

(Formerly Allahabad Agricultural Institute), P.O. Agricultural Institute, Rewa Road, Allahabad – 211 007, Uttar Pradesh. (Deemed University) 15.03.2000 816. Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi-221 002, Uttar Pradesh. (State University). 1958 817. Sanskriti University, 28 KM Stone, Mathura-Delhi Highway, Chhata, Mathura, Uttar Pradesh. (Private University) 16.09.2016 818. Santosh, Santosh Nagar, Ghaziabad, U.P. (Deemed University) 13.06.2007 819. Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut-250 110 (State University) 2004 820. Sharda University, Plot No. 32-34, Knowledge Park 3, Greater Noida- 201306, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh (Private University) 24.03.2009 821. Shiv Nadar University, Dadri, Gautham Budh Nagar, Uttar Pradesh (Private University) 06.04.2011 822. Shobhit Institute of Engineering & Technology, Dulhera Marg,

Roorkee Road, Meerut – 250010 Uttar Pradesh (Deemed University). 08.11.2006 823. Shobhit University, Adarsh Institutional Area, Babu Vijendra Marg, Gangoh, Distt. – Saharanpur – 247 341, (Uttar Pradesh) (Private

University) 05.07.2012 824. Shri Ramswaroop Memorial University, Hadauri, Deva-Lucknow Road, Dt. Barabanki, Uttar Pradesh. (Private University) 04.07.2012 825. Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar – 272202, Uttar Pradesh. (State University) 16.06.2015 826. Swami Vivekanand Subharti University, Subhartipuram, NH-58, Delhi- Haridwar Meerut By Pass Road, Meerut-250005, Uttar Pradesh.

(Private University) 05.09.2008 827. Shri Venkateshwara University, NH-24, Rajabpur, Gajraula, J.P. Nagar, Uttar Pradesh (Private University) 12.10.2010 828. Teerthanker Mahaveer University, NH-24, Delhi Road, Moradabad- 244001, Uttar Pradesh. (Private University). 05.09.2008 829. The Glocal University, Delhi-Yamunautri Marg, Akbarpur, Mizapur Pole,

Tehsil – Behat, Saharanpur – 247001, Uttar Pradesh. (Private University) 05.07.2012 830. University of Lucknow, Lucknow-226 007, Uttar Pradesh. (State University). 1921 831. U.P. King George’s University of Dental Science, Lucknow-226 003, Uttar Pradesh (State University). 2004 832. Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan, Mathura, Uttar

Pradesh. (State University) 2001 833. U.P. Rajarshi Tandon Open University, University Campus,

Shantipuram (Sector F), Phaphamau, Allahabad-211 013, Uttar Pradesh. (State University). 2004 834. Uttar Pradesh Viklang Uddhar Dr. Shakuntala Misra University, Mohan Road, Lucknow-226017, Uttar Pradesh. (State University) 2008 835. Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah – 206130, Uttar Pradesh. (State University) 17.05.2016 836. University of Allahabad, Allahabad-211 002, Uttar Pradesh. (Central University). 1887 837. Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur-222 002, Uttar Pradesh. (State University). 1987 UTTARAKHAND 838. Bhagwant Global University, Village & Post – Uttari Jhandi Chaur, Tehsil – Kotdwar, Dist. – Pauri Garhwal, Uttarakhand – 246149. (Private University) 19.12.2016 839. Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Gayatrikunj, Shantikunj, Hardwar-249 411, Uttarakhand. (Private University) 22.01.2002 840. DIT University, Mussoorie Diversion Road, Dehradun – 248 009, Uttarakhand. (Private University) 15.02.2013 841. Doon University, Mothrowala Road, Kedarpur, PO Ajabpur, Dehradun - 248001.(State University) 2005 842. Forest Research Institute, PO IPE, Kaulagarh Road, Dehradun-248 195, Uttarakhand. (Deemed University) 28.11.1991 843. G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar-263 145, District Udham Singh Nagar, Uttarakhand. (State University). 1960 844. Graphic Era, 566/6 Bell Road, Clement Town, Dehradun-248 002, Uttarakhand. (Deemed University) 14.08.2008 845. Graphic Era Hill University (Formerly Graphic Era Parvatiya

Vishwavidyalaya), 600, Bell Road, Clement Town, Dehradun – 248 002, Uttarakhand. (Private University) 28.04.2011 846. Gurukul Kangri Vishvidayala, PO Gurukul Kangri, Hardwar-249 404, Uttarakhand. (Deemed University) 19.06.1962 847. Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar-246 174, Dt. Garhwal, Uttarakhand.(Converted from State University to Central University) (Central University) 1973

(Central University

w.e.f. 2009) 848. Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University, 124, Ganga

Vihar, Opposite Roadways Workshop, Haridwar Road, Dehradun – 248 001, Uttarakhand. (State University) 2014 849. Himalayan Garhwal University, Dhaid Gaon, Pokhra, Pauri Garhwal, Uttarakhand. (Private University) 07.12.2016 850. Himgiri Zee University, Sheeshambada, PO-Sherpur, Chakrata Road, Via-Sahaspur, Dehradun-248197, Uttarakhand. (Private University) 11.07.2003 851. IMS Unison University, Makkawala Greens, Mussoorie Diversion Road, Dehradun – 248 009, Uttarakhand. (Private University) 15.02.2013 852. Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI), Rajawala

Road, Central Hope Town, Selaqui, Dehradun-248197, Uttarakhand. (Private University) 10.07.2003 853. Kumaun University, Mallital, Nainital-263 001, Uttarakhand. (State University). 1973 854. Motherhood University, Village – Karondi, Post – Bhagwanpur, Roorkee, Distt. Hardwar, Uttarakhand. (Private University) 19.01.2015 855. Quantum University, Mandawar (22km Milestone), Roorkee-Dehrdun Highway (NH-73), Roorkee – 247167, Uttarakhand. (Private Univerity) 07.04.2017 856. Ras Bihari Bose Subharti University, Subhartipuram Kotda Santaur,

Aamwala Road, PO – Chandanwadi, Nanda Ki Chowki, Prem Nagar, Dehradun-248007, Uttarakhand. (Private University) 08.12.2016 857. Sardar Bhagwan Singh University, Balawala, Dehradun- 248161, Uttarakhand (Private University) 03.08.2018 858. Shri Guru Ram Rai University, Patel Nagar, Dehradun, Uttarakhand. (Private University) 07.04.2017 859. Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidyalay, Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand-249199. (State University) 2011 860. Swami Rama Himalayan University, Swami Ram Nagar, Jolly Grant, PO – Doiwala, Dehradun, Uttarakhand. (Private University) 12.03.2013 861. University of Patanjali, Patanjali Yogpeeth, Haridwar (Private University) 05.04.2006 862. University of Petroleum and Energy Studies, Bidholi Campus, Energy Acres, P.O Bidholi (Via Prem Nagar) Dehradun – 248 006, Uttarakhand. (Private University). 10.07.2003 863. Uttarakhand Ayurved University, Railway Station Road, Harrawala, Dehradun – 248 009, Uttarakhand. (State University) 2009 864. Uttarakhand Open University, Teenpani Bypass Road, Behind Transport Nagar, PO Industrial Estate, Haldwani, District Nainital-

263139, Uttarakhand. (State University) 2005 865. Uttarakhand Sanskrit University, Delhi-Haridwar National Highway, PO Bahadrabad, Haridwar-249 402, Uttrakhand (State University). 2005 866. Uttrakhand Technical University, Post Office Chandavari, Suddhowala, Dehradun-248007, Uttrakhand (State University) 2008 867. Uttarakhand Aawasiya Vishwavidyalaya, Jagat Singh Bist Rajkiya Hotel

Management and Catering Sansthan Parisar, Chilkapita, Khatyadi, Almora – 263601, Uttarakhand. (State University) 06.09.2016 868. Uttaranchal University, Arcadia Grant, PO Chandanwari, Premnagar, Dehradun – 248 007, Uttarakhand. (Private University) 15.02.2013 869. Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar, Dt. Pauri Garhwal-246123, Uttarakhand. (State University) 2011 WEST BENGAL 870. Adamas University, Barasat, Barrackpore Road, Barberia, PO Jagannathpur, PS Barasat, Kolkata – 700126, West Bengal. (Private

University) 11.04.2014 871. Aliah University, Salte Campus, DN-41, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091, West Bengal. (State University) 2007 872. Amity University, Rajarhat, New Town, Dist. North 24 Parganas, West Bengal. (Private University) 21.01.2015 873. Bankura University, Puabagan Camp Office, PO Bhagabandh, Dist. Bankura-722146, West Bengal. (State University) 2014 874. Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, PO Krishi Vishwavidyalaya, Mohanpur, District Nadia-741 252, West Bengal. (State University). 1974 875. Brainware University, 398, Ramkrishnapur Road, Barasat, Kolkata – 700 125, North 24 Pgs., West Bengal. (Private University) 24.02.2016 876. Cooch Behar Panchanan Barma University, Vibekananda Road, Cooch Behar – 736101, West Bengal. (State University) 2012 877. Diamond Harbour Women’s University, Sarisha, Diamond Harbour

Road, Distt. South 24 Parganas, West Bengal – 743368. (State University) 2013 878. Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), 2A & 2B, Raja

S.C. Mullick Road, Jadavpur, Kolkata, West Bengal – 700032. (Deemed to be University) 08.05.2018 879. Jadavpur University, 188, Raja S.C. Mallik Road, PO Jadavpur, Kolkata-700 032. (State University). 1955 880. JIS University, Agarpara, District North 24 Parganas, West Bengal. (Private University) 03.02.2015 881. Kazi Nazrul University, Kalla Bypass More, P.O. – Kalla (C.H.), Asansol, District – Burdwan, West Bengal – 713 340. (State University).

(State University) 2012 882. Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, BF-142, Salt Lake,

Sector 1, Bidhannagar, Kolkata-700064, West Bengal. (State University). 2001 883. Netaji Subhash Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700 064. (State University) 1997 884. Presidency University, 86/1 College Street, Kolkata – 700 073, West Bengal (State University) 2010 885. Rabindra Bharati University, Emerald Bower Campus, 56-A, BT Road, Kolkata-700 050. (State University). 1962 886. Raiganj University, PO-Raiganj, Dist. Uttar Dinajpur-733134, West Bengal. (State University) 2015 887. Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Belur Math, Howrah, West Bengal (Deemed University) 05.01.2005 888. Seacom Skills University, Village – Kendradanga, PO – Sattore, PS – Panrui, Dist. – Birbhum-731236, West Bengal. (Private University) 11.04.2014 889. Sidho-Kanho-Birsha University, Administrative Building, Purulia Zilla

Parishad, Jubilee Compound, Purulia – 723101, West Bengal. (State University) 2010 890. Sister Nivedita University, DG-1/2, New Town, Rajarhat, Kolkata – 700 156, West Bengal. (Private University) 22.02.2018 891. St. Xavier’s University, Premises No. IIIB-1, Plot No. IIIB/1, Action Area IIIB, PS New Town, Kolkata – 700156. (Private University) 16.01.2017 892. Techno India University, EM – 4, Sector-V, Salt Lake, Kolkata – 700 091,

West Bengal. (Private University) 16.08.2012 893. The Neotia University, Jhinga, Sarisa, D.H. Road, 24 Parganas (S), West Bengal-743368. (Private University) 03.02.2015 894. The Sanskrit College and University, Bankim Chaterjee Street, Kolkata

– 700073. (State University) 19.02.2016 895. The West Bengal National University of Juridical Science, NUJS Bhava, 12 LB Block, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata (State University). 2004 896. The West Bengal University of Health Sciences, DD-36, Secotor-1, Salt Lake, Kolkata-700 064 (State University). 2002 897. The West Bengal University of Teachers’ Training, Education Planning

and Administration, 25/2 & 25/3, Ballygunge Circular Road, Kolkata – 700019, West Bengal. (State University) 2015 898. University of Burdwan, Rajbati, Burdwan-713 104, West Bengal. (State University). 1960 899. University of Calcutta, 87/1, College Street, Kolkata-700 073. (State University). 1857 900. University of Engineering and Management, University Area, Plot No. III-B/5, Main Arterial Road (East-West), New Town, Action Area-III, Kolkata-700156, West Bengal. (Private University) 03.02.2015 901. University of Gour Banga, Rabindra Avenue, Malda College Campus,

P.O. & Dist- Malda – 732 101, (State University) 2007 902. University of Kalyani, Kalyani-741 235, Nadia, West Bengal. (State University). 1960 903. University of North Bengal, Raja Ram Mohanpur, PO North Bengal University-734013, District Darjeeling, West Bengal. (State University). 1962 904. Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya, District-Cooch Behar-736 165 (State University) 2001 905. Vidyasagar University, West Midnapore-721 102, West Bengal. (State University). 1981 906. Vishwa Bharati University, Shantiniketan-731 235, West Bengal. (Central University) 1951 907. West Bengal State University, Berunanpukuria, Malikapur Barasat, 24 Parganas (North), Kolkata – 700126, West Bengal.(State University) 2007 908. West Bengal University of Animal and Fishery Sciences, 68, Khudiram Bose Sarani, Kolkata-700037, West Bengal. (State University). 1995 NCT OF DELHI 909. Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar University, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi – 110 006. (State University) 2007 910. Delhi Pharmaceutical Sciences & Research University, DIPSAR Campus, Sector-III, Pushp Vihar, New Delhi. (State University) 2010 911. Delhi Technological University, Shahbad Daultapur, Bawana Road, Delhi -110042. (State University) 2009 912. Guru Gobind Singh Indraprastha Vishwavidyalaya, Sector 16 C, Dwarka, Delhi-110 078. (State University). 1998 913. Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi-110 012. (Deemed University) 22.08.1958 914. Indian Institute of Foreign Trade, IIFT Bhawan, Qutab Industrial Area, New Delhi-110 016. (Deemed University) 20.05.2002 915. Indian Law Institute, Bhagwandas Road, New Delhi-110 001 (Deemed University). 29.10.2004 916. Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi-110

068. (Central University). 1985 917. Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Kashmere Gate, Delhi – 110 006. (State University). 2013 918. Indraprastha Institute of Information Technology, Near Govindpuri Metro Station, Okhla Industrial Estate, Phase –III, New Delhi-110020.

(State University) 2008 919. Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS), D-1 Vasant Kunj, New Delhi-110 070. (Deemed University) 10.07.2009 920. Jamia Hamdard, Hamdard Nagar, New Delhi-110 062. (Deemed University) 10.05.1989 921. Jamia Mallia Islamia University, Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110 025. (Central University) 1988 922. Jawaharlal Nehru University, New Mehrauli Road, New Delhi-110 067. (Central University) 1969 923. National Institute of Educational Planning and Administration, 17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi – 110 016.(Deemed University). 11.08.2006 924. National Law University, Sector, 14, Dwarka, New Delhi-110078. (State University) 2008 925. National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, Janpath, New Delhi-110 011. (Deemed University) 28.04.1989 926. Netaji Subhas University of Technology, Azad Hind Fauj Marg, Sector- 3, Dwarka, New Delhi- 110078 (State University) 26.09.2018 927. Rashtriya Sanskrit Sansthana, 56-57, Institutional Area, Janak Puri, New Delhi-110 058. (Deemed University) 07.05.2002 928. Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapith, B-4, Qutub Institutiona Area, Katwaria Sarai, New Mehrauli Road, New Delhi-110

016. (Deemed University) 16.11.1987 929. South Asian University, Akbar Bhawan Campus, Chanakyapuri, New Delhi – 110 021. (Established under Central Act) 2010 930. TERI School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070. (Deemed University) 05.10.1999 931. University of Delhi, Delhi-110007. (Central University) 1922 CHANDIGARH 932. Panjab University, Sector 14, Chandigarh-160 014. (State University) 1947 933. Punjab Engineering College, Chandigarh-160 009. (Deemed University) 16.10.2003 PUDUCHERRY 934. Pondicherry University, R. Venkataraman Nagar, Kalapet, Puducherry - 605 014. (Central University) 1985 935. Sri Balaji Vidyapeeth, Mahatma Gandhi Medical College Campus, Pondy-Cuddalore Main Road, Pillaiyarkuppam, Puducherry – 607 402 ( Deemed University) 04.08.2008

Also check the list of Fake Universities Unrecognized by UGC:

UGC Released Fake Universities List: 23 Universities in 8 States declared Unrecognized Institutions