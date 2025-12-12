UGC NET पेपर 1 सिलेबस 2025: डाउनलोड करें परीक्षा पैटर्न के साथ विषयवार पाठ्यक्रम PDF

UGC NET Paper 1 Syllabus 2025: क्या आप UGC NET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि परीक्षा में कौन-कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। UGC NET पेपर 1 सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च स्किल्स, रीज़निंग, कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। यह सिलेबस न केवल आपको सभी जरूरी टॉपिक समझने में मदद करता है, बल्कि एक अच्छा स्टडी प्लान बनाने में भी मदद करता है। सही किताबें चुनने और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए सिलेबस का गहराई से अध्ययन करना चाहिए।

यूजीसी नेट परीक्षा में दो पेपर शामिल होते हैं—पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में कुल 50 मल्टीपल चॉइस प्रश्न आते हैं, जिनका कुल अंक 100 होता है। पेपर शिक्षण क्षमता से लेकर लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तक की क्षमताओं का आकलन करता है।

यूजीसी नेट सिलेबस 2025

नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) भारत में लेक्चरर बनने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) साल में दो बार UGC NET परीक्षा आयोजित करती है, जिसके ज़रिए उम्मीदवार की असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता को परखा जाता है। इसी के साथ, यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और सीनियर रिसर्च फेलोशिप (SRF) भी प्रदान करती है, जो भारत के विभिन्न संस्थानों में Ph.D. करने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं।