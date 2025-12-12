UGC NET पेपर 1 सिलेबस 2025: डाउनलोड करें परीक्षा पैटर्न के साथ विषयवार पाठ्यक्रम PDF

UGC NET Paper 1 Syllabus 2025: क्या आप UGC NET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि परीक्षा में कौन-कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। UGC NET पेपर 1 सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च स्किल्स, रीज़निंग, कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। यह सिलेबस न केवल आपको सभी जरूरी टॉपिक समझने में मदद करता है, बल्कि एक अच्छा स्टडी प्लान बनाने में भी मदद करता है। सही किताबें चुनने और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए सिलेबस का गहराई से अध्ययन करना चाहिए।
यूजीसी नेट परीक्षा में दो पेपर शामिल होते हैं—पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में कुल 50 मल्टीपल चॉइस प्रश्न आते हैं, जिनका कुल अंक 100 होता है। पेपर शिक्षण क्षमता से लेकर लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तक की क्षमताओं का आकलन करता है।
यूजीसी नेट सिलेबस 2025
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) भारत में लेक्चरर बनने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) साल में दो बार UGC NET परीक्षा आयोजित करती है, जिसके ज़रिए उम्मीदवार की असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता को परखा जाता है। इसी के साथ, यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और सीनियर रिसर्च फेलोशिप (SRF) भी प्रदान करती है, जो भारत के विभिन्न संस्थानों में Ph.D. करने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं।
यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस का वेटेज क्या है?
कैंडिडेट्स को UGC NET पेपर 1 का पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम ज़रूर देखनी चाहिए। इससे परीक्षा का लेवल, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और स्कोरिंग सिस्टम को समझने में आसानी होती है। नीचे UGC NET पेपर 1 सिलेबस का वेटेज और पेपर पैटर्न दिया गया है:
-
UGC NET परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होती है।
-
पेपर 1 में कुल 50 ऑब्जेक्टिव-टाइप प्रश्न होते हैं, जो 100 अंक के होते हैं।
-
परीक्षा का माध्यम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश होगा।
-
मार्किंग स्कीम में उम्मीदवारों के प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक मिलते हैं।
-
खास बात यह है कि—गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
यूजीसी पेपर 1 पैटर्न को अच्छी तरह समझने और परीक्षा में अच्छा स्कोर लाने के लिए UGC NET के पिछले साल के प्रश्न पत्र को जरूर हल करें।
टॉपिक-वाइज यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस 2025
UGC NET पेपर 1 सिलेबस में कुल 10 यूनिट होते हैं, जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और कई अन्य ज़रूरी टॉपिक्स शामिल हैं। इन सभी यूनिट की अच्छी तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी परीक्षा तैयारी मजबूत होगी और अच्छे स्कोर करने की संभावना बढ़ेगी। नीचे यूनिट-वाइज UGC NET पेपर 1 सिलेबस दिया गया है:
|
यूनिट / विषय
|
मुख्य टॉपिक
|
Unit 1: Teaching Aptitude (शिक्षण अभिक्षमता)
|
•टीचिंग: कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग के लेवल्स (मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव)
• लर्नर्स की विशेषताएं: एडोलसेंट्स और एडल्ट्स (एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव)
• लर्निंग पर असर डालने वाले फैक्टर्स: टीचर्स, स्टूडेंट्स, मटीरियल्स, एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशंस
• टीचिंग मेथड्स: टीचर-सेंटर्ड, लर्नर-सेंटर्ड, ऑफलाइन/ऑनलाइन (SWAYAM, MOOCs)
• टीचिंग सपोर्ट सिस्टम: पारंपरिक, आधुनिक, ICT आधारित
• इवैल्यूएशन सिस्टम: प्रकार, तत्व, CBCS, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, इनोवेशन्स
|
Unit 2: Research Aptitude (अनुसंधान अभिक्षमता)
|
• रिसर्च: अर्थ, प्रकार, विशेषताएं
• रिसर्च मेथड: एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव
• अनुसंधान के चरण
• थीसिस/आर्टिकल राइटिंग: फॉर्मेट, रेफरेंसिंग स्टाइल
• रिसर्च में ICT का उपयोग
• अनुसंधान नैतिकता
|
Unit 3: Comprehension (गद्यांश आधारित प्रश्न)
|
• दिया गया पैरा पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना
|
Unit 4: Communication (संचार)
|
• संचार: अर्थ, प्रकार और विशेषताएं
• प्रभावी संचार: वर्बल, नॉन-वर्बल, इंटरकल्चरल, क्लासरूम कम्युनिकेशन
• संचार में बाधाएं
• मास मीडिया और समाज
|
Unit 5: Mathematical Reasoning & Aptitude (गणितीय तर्क एवं अभिक्षमता)
|
• तर्क के प्रकार
• नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग-डिकोडिंग, रिलेशनशिप
• मैथमेटिकल एप्टीट्यूड: फ्रैक्शन, टाइम और डिस्टेंस, रेश्यो, परसेंटेज, प्रॉफिट-लॉस, इंटरेस्ट आदि
|
Unit 6: Logical Reasoning (तार्किक तर्क)
|
•आर्गुमेंट स्ट्रक्चर, कैटेगोरिकल प्रपोज़िशन, मूड और फिगर
• फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉलसीज़
• डिडक्टिव बनाम इंडक्टिव रीज़निंग
• एनालॉजी • वेन डायग्राम
• भारतीय तर्कशास्त्र (Pramanas, Anumana, Hetvabhasas)
|
Unit 7: Data Interpretation (डेटा व्याख्या)
|
• डेटा सोर्स, कलेक्शन और क्लासिफिकेशन
• क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा
• ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन: बार, पाई, लाइन, टेबल, हिस्टोग्राम
• डेटा इंटरप्रिटेशन
• डेटा और गवर्नेंस
|
Unit 8: ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी)
|
• ICT शब्दावली, संक्षिप्त रूप
• इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
• उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें
• ई-गवर्नेंस
|
Unit 9: People, Development & Environment (लोग, विकास और पर्यावरण)
|
• विकास व पर्यावरण, SDGs
• मानव-पर्यावरण संबंध
• पर्यावरणीय समस्याएं: वायु, जल, ध्वनि, मिट्टी, कचरा, जलवायु परिवर्तन
• पॉल्यूटेंट का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
• ऊर्जा संसाधन • प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन
• महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते
|
Unit 10: Higher Education System (उच्च शिक्षा प्रणाली)
|
• प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली
• स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा का विकास
• परंपरागत और अप्रचलित कोर्स
• कौशल आधारित शिक्षा
• मूल्य और पर्यावरण शिक्षा
• शिक्षा नीतियां, प्रशासन
नोट: UGC NET पेपर 1 सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक अधिसूचना को अवश्य देखें।
