UP Board 12th Sociology Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड समाज शास्त्र कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के समाजशास्त्र विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को समाज की संरचना, विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं और मानव व्यवहार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। इसमें भारतीय समाज की विशिष्टताओं, सामाजिक परिवर्तन, संस्कृति, परिवार और विवाह जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में अवलोकन, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे कौशल विकसित करना है, ताकि वे अपने आसपास के सामाजिक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें। यह नया पाठ्यक्रम छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, साथ ही उन्हें एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है।

