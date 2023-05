UPSC Prelims Answer Key 2023 By Vision, Drishti,Vajiram and others : यहाँ देखें विभिन्न कोचिंग संस्थानों की आंसर की, और जानें कितने आ रहे हैं आपके मार्क्स ?

UPSC Prelims Answer Key 2023 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आज देश भर में सम्पन्न हो गई है. परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के अनुसार, जीएस का पेपर-1 बहुत ही कठिन था और इसने उम्मीदवारों को बहुत उलझाया है वहीं दूसरे पेपर यानी CSAT में जहाँ रीजनिंग सरल तो वहीं मैथ्स कठिन आई थी, साथ ही कॉम्प्रिहेंशन के अधिकांश प्रश्न पर्यावरण पर आधारित थे दूसरा पेपर बहुत ही लम्बा पूंछा गया था. इस बार के पेपर-1 में प्रश्न एलिमिनेशन मैथोड से हट के पूछे गए थे अधिकाशं प्रश्न कर्रेंट अफेयर्स और पोलिटी से पूंछें गए थे जिन्होंने उमीदवारों को खूब परेशान किया हिस्ट्री के क्वेश्चन सरल थे इस बार परीक्षा में हिस्ट्री से लगभग 10 प्रश्न आये थे. भूगोल और इकनोमिक के प्रश्न इस बार कम संख्या में पूछें गए थे. विभिन्न कोचिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार भी इस बार का पेपर कठिन माना गया है. और इस बार की मेरिट सूची भी सामान्य वर्ग के लिए 85 से 90 के बीच जा सकती है.

इसके साथ ही परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवार अब अपने प्रश्नों के सही उत्तर को चेक करने का प्रयास कर रहें हैं ताकि वे अपने अंकों को जान सकें. यहाँ हम आपके लिए जागरण जोश के UPSC Experts द्वारा बने गई उत्तर कुंजी लेकर आये हैं साथ ही उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हम यहाँ विभिन्न कोचिंग संस्थानों की आंसर की और कट ऑफ लेकर आयें हैं. जिससे आप परीक्षा संबधित सारी समस्याओं को एक ही प्लेटफार्म पर जान सकें.

UPSC Prelims Answer Key 2023 By Jagran Josh

यहाँ हम जागरण जोश के एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाये गई UPSC Answer Key 2023 लेकर आये हैं जिससे आपको अपने उत्तरों को मैच करने में सुविधा होगी और आप अपने अंकों की सही कैलकुलेशन कर पायेंगे. नीचे दी गई टेबल में आप सामान्य अध्य्यन पेपर-1 के सेट-A के आंसर मैच कर सकते हैं. इस टेबल में 1 से 50 तक के प्रश्न दिए गयें हैं.

Set A, GS-1 1 B 11 * 21 D 31 C 41 A 2 A 12 * 22 A 32 A 42 B 3 B 13 A 23 A 33 C 43 B 4 A 14 B 24 C 34 A 44 D 5 D 15 C 25 A 35 * 45 D 6 D 16 D 26 B 36 * 46 * 7 C 17 A* 27 C 37 C 47 B 8 A 18 C 28 C 38 C 48 A 9 D 19 B 29 B 39 B 49 C 10 D 20 B 30 C 40 C 50 D

नीचे दी गई टेबल में आप सामान्य अध्य्यन पेपर-1 के सेट-A के आंसर मैच कर सकते हैं. इस टेबल में 51 से 51 तक के प्रश्न दिए गयें हैं.

Set A, GS-1 51 * 61 A 71 B 81 A 91 C 52 D 62 C 72 A 82 B 92 C 53 C 63 D 73 D 83 A 93 D 54 C 64 D 74 B 84 D 94 C 55 B 65 C 75 B 85 C 95 B 56 A 66 D 76 C 86 C 96 B 57 D 67 A 77 B 87 C 97 A 58 D 68 C 78 D 88 C 98 D 59 C 69 A 79 C 89 A 99 C 60 C 70 A 80 B 90 A 100 C

*Doubtful Question

Disclaimer: The above answer key for the questions are indicative. The answer may vary from the official documents. A detailed solution with correct answers will be provided soon with the expert's inputs and explanations.

GS-2 Answer Key 2023 : उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल से सामान्य अध्ययन पेपर-2 के आंसर मैच करें और जानें कितने आ रहें हैं आपके मार्क्स?

इस बार पेपर में जहाँ रीजनिंग सरल आई थी तो वहीं मैथ्स के प्रश्न कठिन आये थे दूसरी तरफ कॉम्प्रिहेंशन अधिकांश पर्यावरण आधारित थे आइये जानें कितने आ रहे हैं आपके मार्क्स?

Set A, GS-2 1 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 23 33 43 4 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 46 7 17 27 37 47 8 18 28 38 48 9 19 29 39 49 10 20 30 40 50

नीचे दी गई टेबल में आप सामान्य अध्य्यन पेपर-2 के सेट-A के आंसर मैच कर सकते हैं. इस टेबल में 51 से 51 तक के प्रश्न दिए गयें हैं.

Set -X, GS-2 51 61 71 52 62 72 53 63 73 54 64 74 55 65 75 56 66 76 57 67 77 58 68 78 59 69 79 60 70 80

UPSC CSE Prelims Answer Key 2023 By Coaching Institutes

उम्मीदवार यूपीएससी विभिन्न कोचिंग संस्थानों की अनौपचारिक उत्तर कुंजी 2023 डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं.

UPSC CSE Prelims Question Paper 1, 2 2023

UPSC 2023 पूछें गए महत्वपूर्ण प्रश्न

वोलबाचिया विधि,

धान्यकाटक,

कांगो बेसिन,

कानून की उचित प्रक्रिया,

इल्मेनाइट,

उपग्रह नेविगेशन प्रणाली,

हथकरघा दिवस,

वैगल नृत्य,

पूम्पुहार,

यूक्रेन सीमावर्ती देश,

मालाबार सिवेट,

वित्त में बीटा,

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस,

लायन टेल्ड मकाक

UPSC IAS 2023 पूंछे गए टॉपिक के आधार पर प्रश्नों की संख्या

Subject Number of Question Difficulty Level Geography and Environment 27 - 31 History 13 -15 Economics 14 - 16 Science and Technology 3 - 5 Polity 10 - 12 Current Affairs 7 -10 Schemes 2 - 3 Organizsations 4 - 5 Sports 2 - 3

UPSC CSE Prelims Answer Key 2023: Score Calculation & Marking Scheme

उम्मीदवार अपने अनुमानित स्कोर जानने के लिए इस उत्तर कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीदवार निम्नलिखित अंकन मानदंडों का उपयोग करके यूपीएससी सीएसई 2023 प्रारंभिक परीक्षा के अंकों का कैलकुलेशन कर सकते हैं:- पेपर I में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, जबकि प्रत्येक सही उत्तर के लिए पेपर II में 2.5 अंक आवंटित किए जाते हैं । हालांकि, गलत उत्तर के लिए एक प्रश्न के लिए आवंटित अंक का 1/3 काटा जाता है।