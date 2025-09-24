UTET Admit Card 2025: उत्तराखंड टीईटी एडमिट कार्ड जारी, ukutet.com से डाउनलोड करें हॉल टिकट

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UBSE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) के लिए UTET हॉल टिकट जारी किया है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उन उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो उत्तराखंड के सरकारी या निजी स्कूलों में शिक्षक के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। आने वाली UTET परीक्षा की तैयारी कर रहे Candidates अपने Registration नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। UTET 2025 परीक्षा 27 सितंबर 2025 को होनी है। यह परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक का समय शामिल है। उत्तराखंड TET एडमिट कार्ड 2023 का अवलोकन UTET एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए पात्रता और Registration का प्रमाण होता है। यह केवल उन Candidates को जारी किया जाता है, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन पत्र जमा किया है। UTET हॉल टिकट से संबंधित मुख्य जानकारी पर एक नजर डालें।

विवरण जानकारी संगठन का नाम उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) परीक्षा का प्रकार राज्य स्तरीय परीक्षा आवृत्ति सालाना UTET परीक्षा तिथि 2025 27 सितंबर 2025 पाली का समय सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दोपहर 02.00 बजे से शाम 04.30 बजे तक। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा (पेपर 1 और पेपर 2) आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in UTET एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? Candidates नीचे दिए गए चरणों का पालन करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं- चरण 1: UBSE की आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाएं या ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें। चरण 2: होमपेज पर दिए गए लॉगिन सेक्शन में जाएं। चरण 3: अपनी Registration आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। चरण 4: कैप्चा पिन दर्ज करें और सबमिट करें। चरण 5: लॉगिन विवरण सबमिट करने पर UTET एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा। चरण 6: UTET एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।