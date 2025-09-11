Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
AIBE 20 Syllabus 2025: AIBE Exam Subject Wise Topic Details, Marks Distribution & Pattern

The Bar Council of India is all set to conduct the AIBE 20 exam 2025 this year. The AIBE 20 syllabus remains the same as the AIBE exam syllabus for the previous session. No changes have been notified so far regarding the syllabus. The syllabus mainly consists of 19 topics/ subjects from which the questions will be asked. All the Bar Exam aspirants must go through this post to know about the detailed AIBE syllabus.

AIBE 20 Syllabus 2025 

The Bar Council of India (BCI) prescribes the AIBE 20 syllabus along with the notification. The syllabus usually remains the same with no changes whatsoever. The candidates who are aiming to qualify the AIBE 20 exam should check out the detailed syllabus as it will let them know of the laws, topics, etc that will be asked in the exam. The syllabus namely consists of a total of 19 topics/subjects based on law for 100 marks.

In 2024, AIBE had introduced three new topics namely Bhartiya Nyay Sanhita, Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, and Bhartiya Sakshya Adhiniyam. Candidates who qualify the Bar exam will be awarded a Certificate of Practice that will allow them to practice as advocated in a court. Read on to know the detailed AIBE 20 syllabus for exam preparation. 

⇒ Also Check here: 

AIBE 20 Syllabus 2025 Topics Asked with Question Weightage 

The AIBE 20 syllabus consists of a total of 19 topics that are based on the common subjects of the LLB program. Check the following table to know the important topics and subjects from AIBE XX syllabus along with the number of questions asked in it. 

All India Bar Examination (AIBE) Syllabus 2025

Sl No

Topic/Subject

No of Questions

1

Constitutional Law

10

2

I.P.C (Indian Penal Code)

8

3

Cr.P.C (Criminal Procedure Code)

10

4

C.P.C (Code of Civil Procedure)

10

5

Evidence Act

8

6

Alternative Dispute Redressal including Arbitration Act

4

7

Family Law

8

8

Public Interest Litigation

4

9

Administrative Law

3

10

Professional Ethics & Cases of Professional Misconduct under BCI rules

4

11

Company Law

2

12

Environmental Law

2

13

Cyber Law

2

14

Labour and Industrial Laws

4

15

Law of Tort, including Motor Vehicle Act and Consumer Protection Law

5

16

Law related to Taxation

4

17

Law of Contract, Specific Relief, Property Laws, Negotiable Instrument Act

8

18

Land Acquisition Act

2

19

Intellectual Property Laws

2

 

Total

100

AIBE 20 Eligibility Criteria

AIBE 20 Syllabus 2025 Key Topics Covered 

The key areas covered in AIBE 20 syllabus 2025 consist of the following. Candidates can refer to this in order to get an idea of the exam.

Subject / Topic

Key Areas Covered

Constitutional Law

History & nature of Indian Constitution, Union & its territory, Concept of State, Fundamental Rights, relation with other parts, Executive, Parliament, State Legislature, Centre-State relations, Judiciary, Emergency provisions, Amendments.

Indian Penal Code (IPC) & Bhartiya Nyay Sanhita (2023)

Overview of IPC 1860 & new BNS 2023, landmark IPC cases, crime elements, types of punishments, general exceptions, trivial acts, private defence, abetment, conspiracy, offences against State, culpable homicide & murder, abetment of suicide, theft, extortion, marriage-related crimes.

Criminal Procedure Code (CrPC) & Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita (2023)

Classes of criminal courts, Sessions Court, Magistrate courts, special magistrates, sentences of imprisonment, key CrPC provisions.

Civil Procedure Code (CPC)

Civil proceedings initiation, Res judicata & Res subjudice, interim relief, hearing & attendance, framing of issues, decrees & orders, High Court rules.

Evidence Act & Bhartiya Sakshya Adhiniyam (2023)

Relevancy of facts, estoppel, admissions, confessions, oral & documentary evidence, witness statements, privileged communications, expert opinion, burden of proof, examination of witnesses.

Alternative Dispute Redressal (ADR) & Arbitration Act

Arbitration, conciliation, negotiation, mediation, inquisitorial vs adversarial methods, tribunal creation, appointment of arbitrators, enforcement of awards.

Family Law

Marriage & kinship, sources of Hindu law, Hindu undivided family, guardianship, inheritance, succession.

Public Interest Litigation (PIL)

Concept & evolution of PIL in India, judicial activism, procedural laws, role of judiciary.

Administrative Law

Relation with constitutional law, scope & nature, judicial powers of administration, corporations & undertakings, judicial control of administrative actions.

Professional Ethics & Misconduct (BCI Rules)

Responsibilities of legal profession, major SC judgments, duty towards court, BCI opinions & misconduct cases.

Company Law

Companies Act 1956, issue of shares, Articles of Association, SEBI Act 1992, FEMA Act 1999.

Environmental Law

International conventions, Environment Protection Act 1986, environmental policies, biodiversity, pollution control, role of international law.

Cyber Law

Basics of cyberspace, types of cybercrimes, IT Act 2000, penalties & offences, cyber contracts, UNCITRAL model on e-commerce, IPC & cybercrime linkages.

Labour & Industrial Laws

Industrial Disputes Act 1947, Trade Unions Act 1926, Minimum Wages Act 1948, labour welfare legislations.

Law of Torts (incl. Motor Vehicle & Consumer Protection Law)

General liability principles, remedies, damages, personal capacity, justification in tort, Consumer Protection Act 1986, Motor Vehicle law.

Taxation Laws

Direct & Indirect taxes, Income Tax Act 1961, Customs & duties.

Law of Contract, Specific Relief, Property Law & Negotiable Instruments

Contract validity, performance & discharge, remedies, quasi-contracts, specific contracts, bailment & pledge, doctrine of election, property laws, negotiable instruments.

Land Acquisition Act

Preliminary investigation, notification & declaration, temporary occupation, collector’s award, compensation, acquisition for companies, damage payments.

Intellectual Property Laws

Copyrights, trademarks, patents, geographical indications, introductory aspects of IPR.

AIBE XX Exam Pattern 2025

Candidates should also be aware of the AIBE 20 exam pattern. You must note that the AIBE 20 exam will not be an open-book exam. The candidates will however, be allowed to carry Bare Acts without notes. The exam shall be held in offline mode for a duration of 3 Hour 30 Minutes. All the questions shall be objective in nature carrying 100 marks in total. Check the following table to know more about it.  

Know the AIBE exam pattern with weightage

AIBE XVII (19) Exam Pattern

Particulars

Details

Mode of Examination

Offline

Type of Examination

Certification based

Duration of Examination

3 hours 30 minutes

Type of Questions

Objective-type questions

Total Number of Questions

100

Total Marks

100

Negative Marking

No

AIBE Syllabus 2025: Best Books to Prepare for Exam

Here is a list of the important books that need to be studied to crack the AIBE 20 exam 2025. Check the list of the AIBE books with author/publication name in the following table. 

AIBE Preparation Books

Author/Publication

Guide to All India Bar Examination

Universal’s

Sure Success AIBE & JCJ

DV Rao

All India Bar Examination Guide

Shambhu Prasad Choudhary

The Constitution of India Bare Act with short notes

Universal’s

Public International Law

VK Ahuja

Human Rights

HO Agarwal

Law Exam Times

PK Pandey

Central Law Agency All India Bar Examination (AIBE) Guide

SM Ranjan and PK Jain

AIBE Solved papers (2011-2022)

Lovedeep Bangia

AIBE – Previous years solved papers

Thakral Law Publications

FAQs

  • Who can apply for AIBE 19 Exam 2024?
    +
    Candidates who have a three- or five-year LLB degree from a recognised institute or university and are enrolled as advocates with their respective State Bar Councils, under Section 24 (1) (f) of the Advocates Act, 1961 can apply for the AIBE 19 exam. There is no upper age limit to appear for the AIBE exam.
  • What is AIBE exam cut off?
    +
    The AIBE cut off is prescribed by the Bar Council of India. Candidates from General/OBC have to get at least 45% while SC/ST/PwD candidates have to get at least 40% to qualify the AIBE 19 exam.
  • What is the use of AIBE 19 exam?
    +
    The AIBE full form is the All India Bar Examination. It is a law exam conducted by the Bar Council of India (BCI). The AIBE question paper is based on core subjects of law such as - Constitutional Law, IPC, CrPC, IEA, PIL, Administration, pre-eminent SC judgments, professional ethics, etc.
  • What is the AIBE 19 exam date 2024?
    +
    The AIBE 19 exam date was 22nd December 2024.

