AIBE 20 Syllabus 2025: AIBE Exam Subject Wise Topic Details, Marks Distribution & Pattern

Subject / Topic
Key Areas Covered
Constitutional Law
History & nature of Indian Constitution, Union & its territory, Concept of State, Fundamental Rights, relation with other parts, Executive, Parliament, State Legislature, Centre-State relations, Judiciary, Emergency provisions, Amendments.
Indian Penal Code (IPC) & Bhartiya Nyay Sanhita (2023)
Overview of IPC 1860 & new BNS 2023, landmark IPC cases, crime elements, types of punishments, general exceptions, trivial acts, private defence, abetment, conspiracy, offences against State, culpable homicide & murder, abetment of suicide, theft, extortion, marriage-related crimes.
Criminal Procedure Code (CrPC) & Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita (2023)
Classes of criminal courts, Sessions Court, Magistrate courts, special magistrates, sentences of imprisonment, key CrPC provisions.
Civil Procedure Code (CPC)
Civil proceedings initiation, Res judicata & Res subjudice, interim relief, hearing & attendance, framing of issues, decrees & orders, High Court rules.
Evidence Act & Bhartiya Sakshya Adhiniyam (2023)
Relevancy of facts, estoppel, admissions, confessions, oral & documentary evidence, witness statements, privileged communications, expert opinion, burden of proof, examination of witnesses.
Alternative Dispute Redressal (ADR) & Arbitration Act
Arbitration, conciliation, negotiation, mediation, inquisitorial vs adversarial methods, tribunal creation, appointment of arbitrators, enforcement of awards.
Family Law
Marriage & kinship, sources of Hindu law, Hindu undivided family, guardianship, inheritance, succession.
Public Interest Litigation (PIL)
Concept & evolution of PIL in India, judicial activism, procedural laws, role of judiciary.
Administrative Law
Relation with constitutional law, scope & nature, judicial powers of administration, corporations & undertakings, judicial control of administrative actions.
Professional Ethics & Misconduct (BCI Rules)
Responsibilities of legal profession, major SC judgments, duty towards court, BCI opinions & misconduct cases.
Company Law
Companies Act 1956, issue of shares, Articles of Association, SEBI Act 1992, FEMA Act 1999.
Environmental Law
International conventions, Environment Protection Act 1986, environmental policies, biodiversity, pollution control, role of international law.
Cyber Law
Basics of cyberspace, types of cybercrimes, IT Act 2000, penalties & offences, cyber contracts, UNCITRAL model on e-commerce, IPC & cybercrime linkages.
Labour & Industrial Laws
Industrial Disputes Act 1947, Trade Unions Act 1926, Minimum Wages Act 1948, labour welfare legislations.
Law of Torts (incl. Motor Vehicle & Consumer Protection Law)
General liability principles, remedies, damages, personal capacity, justification in tort, Consumer Protection Act 1986, Motor Vehicle law.
Taxation Laws
Direct & Indirect taxes, Income Tax Act 1961, Customs & duties.
Law of Contract, Specific Relief, Property Law & Negotiable Instruments
Contract validity, performance & discharge, remedies, quasi-contracts, specific contracts, bailment & pledge, doctrine of election, property laws, negotiable instruments.
Land Acquisition Act
Preliminary investigation, notification & declaration, temporary occupation, collector’s award, compensation, acquisition for companies, damage payments.
Intellectual Property Laws
Copyrights, trademarks, patents, geographical indications, introductory aspects of IPR.