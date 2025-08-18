दुनिया के किस देश में हैं सबसे ज्यादा कुत्ते? भारत का नंबर जानकर हो जाएंगे हैरान

ऐसा कहा जाता है कि इंसान के सबसे अच्छे दोस्त कुत्ते होते हैं। आज के समय में कई सारे लोग कुत्ते पालते हैं। आज न केवल आपको गांव के घरों में कुत्ते देखने के लिए मिलेंगे, बल्कि शहरों और अपार्टमेंट में भी कुत्ते हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं? आज हम आपको दुनिया के देशों में कुत्तों की आबादी (Dog Population Statistics) के बारे में बताएंगे। आमतौर पर ज्यादातर देशों में कुत्तों को पालतू जानवर माना जाता है और यही कारण है कि इन्हें काफी प्यार मिलता है। वहीं, सड़कों पर भी कुत्तों का संख्या काफी बड़ी है, जो सरकार और समाज के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। आइए दुनिया के 10 ऐसे देशों पर नजर डालते हैं, जहां कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा है।

1) अमेरिका बात अगर सबसे ज्यादा कुत्तों वाले देश की करें, तो अमेरिका पहले स्थान पर आता है। यहां लगभग 7.58 करोड़ कुत्ते हैं। पशुओं को लेकर यह देश काफी सहज है और यही कारण है कि यहां सख्त पशु संरक्षण कानून मौजूद हैं। पालतू जानवरों की देखभाल के लिए यहां खास डॉग पार्क, ग्रूमिंग सेंटक भी उपलब्ध है। सिर्फ इतना ही नहीं पशु क्रूरता के मामलों में यहां काफी कड़ी कार्यवाही की जाती है।

2) ब्राजील ब्राजील में कुत्तों की संख्या करीब 3.57 करोड़ है। यहां के आधे से ज्यादा घरों में आपको पालतू कुत्ते देखने के लिए मिलेंगे। पालतू जानवरों के लिए देखभाल और वैक्सीनेशन के लिए सरकार की ओर से मजबूत कानून व्यवस्था बनाई गई है। 3) चीन चीन में लगभग 2.74 करोड़ कुत्ते हैं। पहले यहां के कुछ शहरों में पालतू जानवर रखने पर पाबंदी थी, लेकिन अब वहां काफी बदलाव आ रहा है और यही कारण है कि लोग तेजी से कुत्ते पालने लगे हैं। इसका ही असर है कि अब चीन का पेट मार्केट काफी तेजी से बढ़ा रहा है। 4) भारत कुत्तों की बढ़ती संख्या के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है। यहां लगभग 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जो देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार के हालिया आदेश के अनुसार एक साल के भीतर 70% कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि कुत्तों की संख्या को कंट्रोल किया जाए और लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

5) रूस रूस में लगभग 1.50 करोड़ कुत्ते हैं। क्या आप जानते हैं यहां मेट्रो डॉग्स नाम के आवारा कुत्ते काफी मशहूर है, जो ट्रेन और बसों में भी सफर करते हैं। इन कुत्तों की देखभाल सरकार और कुत्ते करते हैं। 6) जापान जापान में करीब 1.20 करोड़ कुत्ते हैं। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो, लेकिन यहां कई लोग बच्चों की जगह पालतू कुत्ते पालते हैं और उन्हें ही अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। यही कारण है कि जापान का पेट इंडस्ट्री 10 अरब डॉलर से ज्यादा का है। 7) फिलीपींस फिलीपींस में कुत्तों की संख्या करीब 1.16 करोड़ है। यहां लंबे समय तक रेबीज से मौतें चिंता का विषय बनी रही है। अब सरकार कुत्तों को मारने की जगह वैक्सीनेशन और नसबंदी का सहारा ले रही है। 8) अर्जेंटीना अर्जेंटीना में कुत्तों की संख्या लगभग 92 लाख कुत्ते हैं। यहां अपार्टमेंट में रहने वाले लोग अपने घरों में पालतू जानवर पालते हैं। वहीं, सरकार समय-समय पर नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाकर कुत्तों की बढ़ती संख्या पर काबू पा रही है।