स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 11 फरवरी 2021

1- आइंस्टीनियम (Einsteinium) तत्व की खोज कब की गई थी?

A. 1951

B. 1955

C. 1952

D. 1991

Ans: C

व्याख्या: आइंस्टीनियम (Einsteinium) तत्व की खोज सन् 1952 में हुई थी, लेकिन सन् 1955 तक इसे प्रचुर मात्रा में तैयार नहीं किया गया था।

2- आइंस्टीनियम (Einsteinium) किस महासागर में पहली बार मिला था?

A. हिंद महासागर

B. प्रशांत महासागर

C. अटलांटिक महासागर

D. अंटार्कटिक महासागर

Ans: B

व्याख्या: पहले हाइड्रोजन बम के मलबे में आइंस्टीनियम (Einsteinium) तत्व पाया गया था। यह प्रशांत महासागर में "आइवी माइक" नामक एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के विस्फोट के माध्यम से खोजा गया था।

3- निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइंस्टीनियम (Einsteinium) के लिए सही है?

i) आइंस्टीनियम 253 सभी के बीच सबसे आम समस्थानिक है।

ii) आइंस्टीनियम 253 में 20 दिनों का आधा जीवन होता है।

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans: C

व्याख्या: आइंस्टीनियम (253) इस तत्व का सबसे आम आइसोटोप है, जिसकी हाफ-लाइफ (Half-Life) 20 दिनों की है। आइंस्टीनियम 254 अधिक स्थिर आइसोटोप है, जिसकी हाफ-लाइफ (Half-Life) 276 दिनों की है।

4- हाल ही में वैनेडियम (Vanadium) भारत के किस हिस्से में पाया गया था?

A. अरुणाचल प्रदेश

B. आंध्र प्रदेश

C. हिमाचल प्रदेश

D. तमिलनाडु

Ans: A

व्याख्या: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) को अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम (Vanadium) के भंडार मिले थे।

5- एयरो इंडिया 2021 (Aero India 2021) में भारत के नए योद्धा ड्रोन के विकास में कौन-सा संगठन शामिल है?

A. HAL

B. DRDO

C. ISRO

D. None of the Above

Ans: A

व्याख्या: भारत का नया वॉरियर ड्रोन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित किया गया है। यह स्वदेशी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम (CATS) पर आधारित है।

6- बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित एयरपावर टीमिंग सिस्टम पर आधारित मानवरहित विमान का नाम क्या है?

A. Long Wingman

B. Short Wingman

C. Loyal Wingman

D. New Wingman

Ans: C

व्याख्या: बोइंग ऑस्ट्रेलिया अपने विकासशील एयरपावर टीमिंग सिस्टम (एटीएस) के तहत मानव रहित विमान के लिए पहला इंजन चला रहा है जिसका नाम ‘loyal wingman’ है।

7- दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म (offshore wind farm) के बारे में सही कथन चुनें:

i) यह उत्तर कोरिया में बनाया जाएगा।

ii) यह Yellow Sea में सिनान के तट पर बनाया जाएगा।

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans: B

व्याख्या: अपतटीय पवन फार्म (offshore wind farm) 43.2 बिलियन डॉलर की लागत से दक्षिण कोरिया में Yellow Sea में सिनान के तट पर बनाया जाएगा।

8- मात्सू द्वीप (Matsu Island) के बारे में सही कथन चुनें:

i) मात्सू द्वीप समूह मुख्य भूमि ताइवान से कई सौ किलोमीटर दूर है।

ii) ये द्वीप 1949 से चीनी शासन के अधीन हैं।

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans: A

व्याख्या: मात्सू द्वीप, चीनी तट के करीब स्थित द्वीप समूह है जिसे ताइवान ने 1949 से नियंत्रित किया है। मात्सू, किनमेन और प्रैटस द्वीप समूह (Matsu, Kinmen and Pratas island groups) ताइवान से कई सौ किलोमीटर दूर हैं।

9- निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने भारत सरकार के कानूनी अनुरोध पर 500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया है?

A. ट्विटर

B. इंस्टाग्राम

C. फेसबुक

D. लिंक्डइन

Ans: A

व्याख्या: ट्विटर ने 10 फरवरी 2021 को घोषणा की, कि उसने विभिन्न प्रवर्तन कार्रवाइयां के तहत ट्विटर की नीतियों के उल्लंघन के कारण 500 से अधिक खातों का स्थायी निलंबन किया है। ये खाते भारत सरकार के कानूनी अनुरोध पर निलंबित किए गए हैं।

10- 9 फरवरी, 2021 को किस देश की अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया?

A. संयुक्त अरब अमीरात

B. सऊदी अरब

C. कुवैत

D. जॉर्डन

Ans: A

व्याख्या: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अंतरिक्ष जांच ने 9 फरवरी, 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। इसका नाम अल-अमल है, जिसका अरबी में अर्थ 'होप' है।

