स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 30 जनवरी 2021

1. प्रोक्सिमल ऑप्टीमिटी फ्यूज (Proximal Optimity Fuze) के बारे में सही कथन चुनें.

1. निकटता फ्यूज (Proximity fuze) एक फ्यूज है जो स्वचालित रूप से एक विस्फोटक डिवाइस को विस्फोट करता है जब लक्ष्य की दूरी पूर्व निर्धारित मूल्य से कम हो जाती है.

2. यह अनुमान लगाया गया है कि यह अन्य फ्यूज की तुलना में 5 से 10 गुना तक घातकता को बढ़ाता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: निकटता फ्यूज (Proximity fuze) एक फ्यूज है जो स्वचालित रूप से एक विस्फोटक डिवाइस को विस्फोट करता है जब लक्ष्य की दूरी पूर्व निर्धारित मूल्य से कम हो जाती है. यह अनुमान लगाया गया है कि यह अन्य फ्यूज की तुलना में 5 से 10 गुना तक घातकता को बढ़ाता है.

2. दुनिया की सबसे तेज मिसाइल ( fastest missile) कौन सी है?

A. शाहीन (Shaheen)

B. ब्रह्मोस (BrahMos)

C. हेलफायर (Hellfire)

D. हार्पून (Harpoon)

Ans. B

व्याख्या: ब्रह्मोस (BrahMos) पूरी दुनिया में सबसे तेज मिसाइल है.

3. ग्रीन टैक्स (Green Tax) के बारे में सही कथन चुनें.

1. आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को रोड टैक्स के 10-25% की दर से वसूला जाना चाहिए.

2. सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को 'फिटनेस प्रमाणपत्र' ('Fitness Certificate') के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स के 10-25% की दर से वसूला जाना चाहिए. 15 वर्ष के बाद 'पंजीकरण प्रमाणन' ('Registration Certification') के नवीनीकरण के समय व्यक्तिगत वाहन सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे सिटी बसों पर ग्रीन टैक्स कम लगाया जाएगा.

4. ग्रीन टैक्स से किन वाहनों को छूट मिलेगी?

A. विधुत गाड़ियाँ (Electric cars)

B. एसयूवी (SUVs)

C. सार्वजनिक परिवहन की बसें (Public Transport buses)

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: वाहनों जैसे strong hybrids, इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे CNG, इथेनॉल, LPG इत्यादि खेती में उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर, इत्यादि को ग्रीन टैक्स से छूट मिलेगी.

5. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?

A. भारत के प्रधानमंत्री

B. भारत के राष्ट्रपति

C. राज्य के राज्यपाल

D. भारत के मुख्य न्यायाधीश

Ans. B

व्याख्या: उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के तहत नियुक्त किया जाता है.

6. Famous Third Judges case के बारे में सही कथन का चयन करें.

1. इसका निर्णय 1993 में दिया गया था.

2. सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम (Collegium) का विस्तार 3 के बजाय पांच सदस्यीय निकाय के लिए किया था.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: तीसरे न्यायाधीश के मामले (Third judge’s case) का निर्णय 1998 में दिया गया था. राष्ट्रपति के सुझाव के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम को तीन के बजाय पांच सदस्यीय निकाय में विस्तारित किया.

7. LASI क्या है?

A. Longitudinal Ageing Study of India

B. Longitudinal Antigen study in India

C. Latent Anti-ageing Science

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में Longitudinal Ageing Study of India यानी LASI Wave-1 Report जारी की है.

8. LASI के संबंध में सही कथन चुनें.

1. यह भारत में उम्रदराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जाँच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है.

2. यह भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो सामाजिक, स्वास्थ्य तथा आर्थिक खुशहाली के पैमानों पर वृद्ध आबादी के लिये नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से लॉन्गिटूडिनल डाटाबेस प्रदान करता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: यह भारत में उम्रदराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जाँच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है. यह भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो सामाजिक, स्वास्थ्य तथा आर्थिक खुशहाली के पैमानों पर वृद्ध आबादी के लिये नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से लॉन्गिटूडिनल डाटाबेस प्रदान करता है.

9. हरित बॉन्ड (Green Bond) क्या है?

1. हरित बॉन्ड (Green Bond) एक प्रकार से धन जुटाने का एक निश्चित साधन है जो विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए आरक्षित है.

2. यह निवेशकों के लिए कर प्रोत्साहन और कर छूट प्रदान करता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: हरित बॉन्ड (Green Bond) एक प्रकार से धन जुटाने का एक निश्चित साधन है जो विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए आरक्षित है. यह निवेशकों के लिए कर प्रोत्साहन और कर छूट प्रदान करता है.

10. निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में आया था?

A. कैटरिना (Katrina)

B. वायु (Vayu)

C. सैंडी (Sandy)

D. इसाईस (Isaias)

Ans. B

व्याख्या: वायु 2019 में भारत में आने वाला चक्रवात है. बाकी सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में आए हुए चक्रवात हैं.

