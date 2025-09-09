ये हैं भारत के 5 सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कब और किसे मिलता है? जानें यहां

भारत एक ऐसा देश है जो बेहतरीन काम करने वालों की सराहना करता है। यह उन लोगों को सम्मान देता है जिन्होंने देश के समाज और संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे असाधारण योगदानों को सम्मानित करने के लिए, भारत सरकार हर साल कई नागरिक पुरस्कार देती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, लोक सेवा और मानव उन्नति जैसे कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार सिर्फ सम्मान के मेडल नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय प्रशंसा, सम्मान और गौरव का प्रतीक हैं। साथ ही, ये नागरिकों को दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। इन कई सम्मानों में से पांच पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माने जाते हैं। यह दिखाता है कि देश ऐसे सम्मान के योग्य लोगों का कितना आदर करता है। आइए, इन खास पुरस्कारों और उनके महत्व को और करीब से जानते हैं। New GST Slab 2025: नए जीएसटी स्लैब में क्या हुआ सस्ता और किस पर हुआ 0% GST? देखें पूरी लिस्ट

भारत के 5 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यहां भारत के 5 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की सूची दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि उन्हें किस साल स्थापित किया गया था: रैंक पुरस्कार का नाम स्थापना का वर्ष 1 भारत रत्न 1954 2 पद्म विभूषण 1954 3 पद्म भूषण 1954 4 पद्म श्री 1954 5 गांधी शांति पुरस्कार 1995 1. भारत रत्न भारत रत्न, जिसे 1954 में शुरू किया गया था, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, लोक सेवा और समाज सेवा जैसे किसी भी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च स्तर की सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न उन कामों को भी मान्यता देता है जिनका राष्ट्रीय या विश्व स्तर पर स्थायी और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हो। पुरस्कार पाने वालों को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला एक प्रमाण पत्र और पीपल के पत्ते के आकार का एक मेडल मिलता है। 2. पद्म विभूषण

पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह "असाधारण और विशिष्ट सेवा" के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण की स्थापना 1954 में हुई थी। यह कला, शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, राजनीति और लोक सेवा जैसे कई क्षेत्रों में असाधारण सेवा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार पाने वालों का चुनाव भारत सरकार करती है। उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक कार्यक्रम में दिया जाता है। यह पुरस्कार बहुत प्रतिष्ठित है। यह केवल उन खास लोगों को दिया जाता है जिनके काम ने भारत की छवि को ऊंचा उठाया है। 3. पद्म भूषण पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को "उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा" के लिए दिया जाता है। इसमें चिकित्सा, कला, साहित्य, शिक्षा, लोक सेवा और खेल जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। पद्म भूषण पुरस्कार किसी व्यक्ति के योगदान के महत्व और उनकी राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों पर जोर देता है, जो दूसरों को प्रेरणा देती हैं।