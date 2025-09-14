भारत के पुराने व्यापारिक रूट, देखें लिस्ट

हजारों सालों से व्यापार मार्गों ने सामान, संस्कृतियों और इंसानों के आने-जाने को प्रभावित किया है। हालांकि, एक समय में इन रास्तों से रेशम, मसाले, एम्बर (एक तरह का पत्थर) और नमक ले जाया जाता था, लेकिन आज भी कुछ पुराने मार्ग या उनके आधुनिक हिस्से काम कर रहे हैं। ये परिवहन, व्यापार और यहां तक कि पर्यटन के लिए भी बहुत जरूरी रास्ते हैं। सिल्क रोड सिल्क रोड शायद सबसे प्रसिद्ध पुराना व्यापार मार्ग है। यह कभी चीन और भूमध्य सागर को जोड़ता था, जिससे रेशम, मसालों और विचारों का आदान-प्रदान होता था। हालांकि, मूल जमीनी रास्ते अब खत्म हो गए हैं, लेकिन नए हाईवे, रेलवे और महत्वाकांक्षी "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव" अब इसके गलियारों को फिर से बना रहे हैं। ये मध्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। मसाला मार्ग (Spice Route) मसाला मार्ग जटिल समुद्री रास्तों से दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत और यूरोप को जोड़ता था। आज हिंद महासागर, मलक्का जलडमरूमध्य और स्वेज नहर में शिपिंग के रास्ते उसी पुराने मार्ग पर चलते हैं। ये रास्ते आज भी मसालों और दूसरे सामानों के विश्व व्यापार के लिए बहुत अहम हैं।

धूप मार्ग (Incense Route) धूप मार्ग दक्षिण में अरब प्रायद्वीप (यमन और ओमान) से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। लोबान और गंधरस पुराने समय के कीमती व्यापारिक सामान थे। आज सऊदी अरब और जॉर्डन से गुजरने वाले हाईवे इस मार्ग के कुछ हिस्सों पर बने हैं और इसी रास्ते पर मौजूद पेट्रा शहर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। एम्बर रोड (Amber Road) एम्बर रोड उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला एक महाद्वीपीय मार्ग था, जिससे बाल्टिक एम्बर को भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाता था। आज पोलैंड के एम्बर हाईवे जैसे राजमार्ग और सांस्कृतिक समारोह इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं। इस रास्ते पर पड़ने वाले इलाके आज भी एम्बर के व्यापार के केंद्र बने हुए हैं। टी हॉर्स रोड (Tea Horse Road) यह सड़क चीन से तिब्बत होते हुए भारत तक जाती थी, जिससे चाय और युद्ध के घोड़ों को लाया-ले जाया जाता था। हेंगडुआन पहाड़ों और नदियों के किनारे इसके रास्तों पर आज पर्यटक और स्थानीय लोग पैदल यात्रा करते हैं। यह चाय और परिवहन के क्षेत्र में अपनी विरासत छोड़ गया है।

ग्रैंड ट्रंक रोड (दक्षिण एशिया) पुराने समय में बना ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया को जोड़ता था। यह आधुनिक बांग्लादेश से शुरू होकर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान तक जाता था। आज हाईवे और रेलवे इसके ज्यादातर हिस्से पर बने हैं और यह अभी भी एक प्रमुख परिवहन और व्यापार गलियारे के रूप में काम करता है। कलिंग तट मार्ग (भारत) भारत के पूर्वी तट के गलियारे, जो कलिंग तट मार्ग के हिस्से हैं, आज भी शहरों और बंदरगाहों को जोड़ते हैं। सदियों पहले की तरह आज भी यहां से कपड़ों और मसालों का परिवहन होता है। आधुनिक समुद्री सिल्क रूट चीन का '21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड' प्रोजेक्ट पुराने समय के समुद्री मार्गों को फिर से जीवंत कर रहा है। इसके तहत एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक समुद्री मार्गों और बंदरगाहों में निवेश किया जा रहा है, ताकि उन रास्तों पर आधुनिक व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, जिन पर कभी नाविक और मसाला व्यापारी चला करते थे।