BHU Admission: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने 2025-26 सत्र के लिए अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए दूसरे स्पॉट राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर अपनी सीट और कट-ऑफ स्कोर देख सकते हैं। वहीं, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2025 है। फीस ऑनलाइन Samarth डैशबोर्ड के माध्यम से जमा की जाएगी। बता दें कि अगर कोई कैंडिडेट फीस जमा नहीं करता है या देरी करता है, तो उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और वे उम्मीदवार अगले राउंड के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे।

BHU UG Admission 2025: एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स है अनिवार्य?

कॉलेज में रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों के पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है। सबसे पहले CUET स्कोरकार्ड अपने पास रखें, क्योंकि उस पर आपका CUET स्कोर होगा। बोर्ड एग्जाम की डिटेल्स के लिए अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी साथ ले जाएं। वहीं, हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन कि पहचान के लिए कक्षा 12वीं की मार्कशीट भी रखें। अगर आप रिजर्वेशन कोटा से आते हैं, तो अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पास रखें। एडमिशन के लिए ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अगर आपने स्पोर्ट्स कोटे के तहत अप्लाई किया हो तो खेल कोटा सर्टिफिकेट भी ले जाएं। वहीम,अगर कोई कैंडिडेट BHU के स्थायी, रिटायर्ड या दिवंगत कर्मचारी के बेटे/बेटी हो तो केंद्रीय रजिस्ट्री से जारी सर्टिफिकेट जिसे BHU कर्मचारी कोटा सर्टिफिकेट कहते हैं अपने साथ रखें।