NCWEB Special Drive 2025: एनसीवेब ने जारी की स्पेशल ड्राइव कट ऑफ, 10 सितंबर तक प्रवेश का मौका

NCWEB Special Drive 2025: डीयू के नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) में एडमिशन के लिए स्पेशल ड्राइव के तहत सोमवार को कट ऑफ जारी कर दिया गया है। छात्राओं के पास अब यह अंतिम मौका है। इसके बाद सीटें भरने के लिए ड्राइव नहीं चलाई जाएगी। छात्राएं इस कट ऑफ में 9 से 10 सितंबर तक दाखिला ले सकती हैं।

कौन ले सकता है दाखिला

स्पेशल ड्राइव में केवल उन छात्राओं को ही दाखिला मिलेगा जिन्हें पहली पांच कट ऑफ और एक स्पेशल कट ऑफ के बाद भी एडमिशन नहीं मिला या वह किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले सकी। वहीं, स्पेशल ड्राइव के तहत किसी भी नई छात्रा को एडमिशन नहीं मिलेगा। इस कट ऑफ में पहले एडमिशन लें चुकी छात्राएं अब कॉलेज सेंटर नहीं बदल सकती हैं। स्पेशल कट ऑफ के तहत कॉलेज से अनुमति मिलने के बाद फीस का भुगतान 12 सितंबर तक किया जा सकता है।

कितनी सीटें हैं खाली?

एनसीवेब की निदेशक प्रो. गीता भट्ट के अनुसार 15,200 सीटों में से अब तक 11,600 सीटों पर ही एडमिशन हुए हैं। मतलब अभी करीब 3,500 हजार सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए ही यह कट ऑफ जारी की गई है। बता दें कि अभी जो नई कट ऑफ जारी की गई है उनमें सामान्य से ज्यादा आरक्षित सीटों पर एडमिशन की गुंजाइश है। इसके साथ ही प्रोफेशर ने बताया कि यह कट 5वीं कट ऑफ के समान ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।