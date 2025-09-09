Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
NCWEB Special Drive 2025: एनसीवेब ने जारी की स्पेशल ड्राइव कट ऑफ, 10 सितंबर तक प्रवेश का मौका

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 9, 2025, 12:54 IST

DU NCWEB Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीवेब द्वारा स्पेशल ड्राइव के तहत कट ऑफ जारी हो चुकी हैं। छात्राएं अब 9 और 10 सितंबर को आवेदन कर सकती हैं। वहीं, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है।

NCWEB Special Drive 2025
NCWEB Special Drive 2025
NCWEB Special Drive 2025: डीयू के नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) में एडमिशन के लिए स्पेशल ड्राइव के तहत सोमवार को कट ऑफ जारी कर दिया गया है। छात्राओं के पास अब यह अंतिम मौका है। इसके बाद सीटें भरने के लिए ड्राइव नहीं चलाई जाएगी। छात्राएं इस कट ऑफ में 9 से 10 सितंबर तक दाखिला ले सकती हैं।

कौन ले सकता है दाखिला

स्पेशल ड्राइव में केवल उन छात्राओं को ही दाखिला मिलेगा जिन्हें पहली पांच कट ऑफ और एक स्पेशल कट ऑफ के बाद भी एडमिशन नहीं मिला या वह किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले सकी। वहीं, स्पेशल ड्राइव के तहत किसी भी नई छात्रा को एडमिशन नहीं मिलेगा। इस कट ऑफ में पहले एडमिशन लें चुकी छात्राएं अब कॉलेज सेंटर नहीं बदल सकती हैं। स्पेशल कट ऑफ के तहत कॉलेज से अनुमति मिलने के बाद फीस का भुगतान 12 सितंबर तक किया जा सकता है।

कितनी सीटें हैं खाली?

एनसीवेब की निदेशक प्रो. गीता भट्ट के अनुसार 15,200 सीटों में से अब तक 11,600 सीटों पर ही एडमिशन हुए हैं। मतलब अभी करीब 3,500 हजार सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए ही यह कट ऑफ जारी की गई है। बता दें कि अभी जो नई कट ऑफ जारी की गई है उनमें सामान्य से ज्यादा आरक्षित सीटों पर एडमिशन की गुंजाइश है। इसके साथ ही प्रोफेशर ने बताया कि यह कट 5वीं कट ऑफ के समान ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

सामान्य श्रेणी की  सीटें लगभग फुल, आरक्षित सीटों पर मिल सकता है दाखिला

स्पेशल ड्राइव के तहत जारी कट ऑफ में सामान्य श्रेणी के लिए लगभग सारी सीटें भर चुकी हैं। वहीम, आरक्षित सीटों पर अभी भी मौका है। बीकॉम प्रोग्राम में सामान्य श्रेणी की छात्राओं के लिए 26 कॉलेज सेंटरों में से 7 कॉलेज सेंटर पर एडमिशन बंद हो गए हैं। वहीं, अन्य सेंटरों पर 40 से 45 फीसदी अंकों पर दाखिला हो जाएगा।

 

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

