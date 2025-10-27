HBSE Exam 2026: कक्षा 10वीं -12वीं डेटशीट पीडीएफ जल्द ही bseh.org पर उपलब्ध होने की उम्मीद, यहां देखें लेटस्ट अपडेट

द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हरियाणा (HBSE) जल्द ही शैक्षिक सत्र 2025-2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी करने वाला है। लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने को है। यह डेटशीट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जल्द ही PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होगी।
हरियाणा बोर्ड द्वारा फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की उम्मीद है। सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल और समय के साथ पूरी डेटशीट जल्द ही बोर्ड अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन जारी की जाएगी।
Haryana Board Exam 2026: एग्जाम की डेट्स और टाइम
पिछले वर्ष के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा बोर्ड द्वारा फरवरी से अप्रैल 2026 तक कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं आयोजित करने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर HBSE एग्जाम 2026 के लिए पूरी डेटशीट प्रदान की जाएगी।
HBSE Expected Exam Dates: हरियाणा बोर्ड के एक्सपेक्टेड डेट्स
HBSE बोर्ड ने अभी तक 10वीं और 12वीं एग्जाम 2026 के लिए निश्चित टाइम टेबल जारी नहीं किया है। पिछले वर्षों के शेड्यूल और उपलब्ध जानकारियों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा बोर्ड HBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जा सकती हैं। साथ ही, छात्र सही तारीखों का अपडेट जानने के लिए ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करें।
|विवरण
|कक्षा 10वीं (अपेक्षित अवधि)
|कक्षा 12वीं (अपेक्षित अवधि)
|थ्योरी एग्जाम
|फरवरी 2026 - मार्च 2026
|फरवरी 2026 - अप्रैल 2026
|प्रैक्टिकल एग्जाम
|फरवरी 2026 ( थ्योरी से पहले)
|फरवरी 2026 ( थ्योरी से पहले)
|डेटशीट की उम्मीद
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2026
Haryana Board Exam Date Sheet: डेट शीट डाउनलोड करने के स्टेप्स
हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2026 की PDF DATESHEET ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org पर जल्द उपलब्ध होगी। छात्र टाइमटेबल का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1: सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए ‘Announcements’ या ‘Date Sheet’ सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: HBSE Class 10th/12th Date Sheet 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4: लिंक पर क्लिक करते ही डेटशीट PDF फॉर्मेट में खुलेगी।
स्टेप 5: डेट शीट को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
HBSE 10th 12th Practical Exam 2026: हरियाणा बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम
हरियाणा बोर्ड 2026 की थ्योरी एग्जाम डेट्स के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स भी जारी करेगा। HBSE बोर्ड 10वीं-12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम 2026, थ्योरी एग्जाम से काफी पहले पूरी कर लेगा। पिछले साल की डेट्स के अनुसार, छात्रों के लिए HBSE प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी।
