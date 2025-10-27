HBSE Exam 2026: कक्षा 10वीं -12वीं डेटशीट पीडीएफ जल्द ही bseh.org पर उपलब्ध होने की उम्मीद, यहां देखें लेटस्ट अपडेट

हरियाणा बोर्ड HBSE के अधिकारी जल्द ही हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम 2026 की डेटशीट जारी करने की उम्मीद कर रहे हैं। एग्जाम के टाइम टेबल का पीडीएफ जल्द ही हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org पर उपलब्ध होगा।

द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हरियाणा (HBSE) जल्द ही शैक्षिक सत्र 2025-2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी करने वाला है। लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने को है। यह डेटशीट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जल्द ही PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। हरियाणा बोर्ड द्वारा फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की उम्मीद है। सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल और समय के साथ पूरी डेटशीट जल्द ही बोर्ड अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन जारी की जाएगी। Haryana Board Exam 2026: एग्जाम की डेट्स और टाइम पिछले वर्ष के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा बोर्ड द्वारा फरवरी से अप्रैल 2026 तक कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं आयोजित करने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर HBSE एग्जाम 2026 के लिए पूरी डेटशीट प्रदान की जाएगी।

HBSE Expected Exam Dates: हरियाणा बोर्ड के एक्सपेक्टेड डेट्स HBSE बोर्ड ने अभी तक 10वीं और 12वीं एग्जाम 2026 के लिए निश्चित टाइम टेबल जारी नहीं किया है। पिछले वर्षों के शेड्यूल और उपलब्ध जानकारियों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा बोर्ड HBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जा सकती हैं। साथ ही, छात्र सही तारीखों का अपडेट जानने के लिए ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करें। विवरण कक्षा 10वीं (अपेक्षित अवधि) कक्षा 12वीं (अपेक्षित अवधि) थ्योरी एग्जाम फरवरी 2026 - मार्च 2026 फरवरी 2026 - अप्रैल 2026 प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी 2026 ( थ्योरी से पहले) फरवरी 2026 ( थ्योरी से पहले) डेटशीट की उम्मीद अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2026 Haryana Board Exam Date Sheet: डेट शीट डाउनलोड करने के स्टेप्स हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2026 की PDF DATESHEET ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org पर जल्द उपलब्ध होगी। छात्र टाइमटेबल का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।