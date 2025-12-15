RRB NTPC CBT 2 Result 2025 OUT!
PPC 2026 Registration: परीक्षा पे चर्चा के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन जारी, 24 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुई पूरी, जल्दी करें अप्लाई

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 15, 2025, 16:22 IST

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्टर करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia.mygov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। आगे की जानकारी के लिए यहां देखें।

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration
Pariksha Pe Charcha 2026 Registration
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक संवाद कार्यक्रम "परीक्षा पे चर्चा 2026" के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही, इसने अभी तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस संवाद कार्यक्रम के लिए अब तक 24 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

यह नरेंद्र मोदी के साथ होने वाला वार्षिक संवाद कार्यक्रम का नौवां संस्करण है, जो जनवरी 2026 में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, टीचर्स और पेरेंट्स भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया Innovate India–MyGov के पोर्टल से ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा रही है।

परीक्षा पे चर्चा (PPC) के मंच पर प्रधानमंत्री छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। साथ ही, एग्जाम के तनाव को कम करने और जीवन को उत्सव की तरह जीने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। यह कार्यक्रम हर साल बोर्ड एग्जाम से पहले आयोजित किया जाता है।

PPC 2026: परीक्षा पे चर्चा की महत्वपूर्ण जानकारी

“परीक्षा पे चर्चा” के कार्यक्रम में भाग लेने या जाने से पहले आप नीचे दी गई टेबल में जानकारी को जरूर देखें। 

इवेंट  डिटेल्स 
इवेंट  "परीक्षा पे चर्चा 2026"
आयोजक शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
लाभार्थी छात्र (कक्षा 9 से 12), टीचर्स और पेरेंट्स
सब्जेक्ट  एग्जाम का तनाव प्रबंधन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, करियर मार्गदर्शन, आदि।
रजिस्ट्रेशन की स्थिति जारी
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट  12 जनवरी 2026
ऑफिशियल पोर्टल innovateindia.mygov.in 

PPC 2026 में पीएम मोदी के साथ लाइव प्रोग्राम में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का चयन किसी रजिस्टर या सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। 

  1. ऑनलाइन कॉन्टेस्ट: ‘MyGov’ पोर्टल पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन – MCQ वाली ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।
  2. विषय-वस्तु: प्रतियोगिता के प्रश्न एग्जाम स्ट्रेस मैनेज करने, करियर ऑप्शन और छात्रों से जुड़े सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होते हैं।
  3. शॉर्टलिस्टिंग: छात्रों के सबसे क्रिएटिव और प्रभावी जवाबों के आधार पर NCERT विजेताओं को शॉर्टलिस्ट करता है। शॉर्टलिस्ट की गई एंट्री को लाइव कार्यक्रम के दौरान डिस्प्ले किया जा सकता है। 

Pariksha Pe Charcha 2026 से क्या फायदा मिलता है?

इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को कई फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में। 

  1. NCERT प्रमाण पत्र: PPC प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स को NCERT से आधिकारिक प्रमाण पत्र मिलता है।
  2. लाइव कार्यक्रम में भागीदारी: शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को पीएम मोदी के साथ लाइव ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलता है। 
  3. ‘एग्जाम वॉरियर्स’ किट: पिछले संस्करणों में कुछ विजेताओं को पीएम मोदी की लिखी गई ‘एग्जाम वॉरियर्स’ पुस्तक और एक विशेष ‘किट’ भी दी गई थी। 

PPC 2026 के लिए ऐसे करें अप्लाई। 

छात्र, टीचर्स और पेरेंट्स MyGov प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करके आसानी से इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

  1. सबसे पहले ऑफिशियल बेवसाइट innovateindia.mygov.in/ पर जाएं।
  2. होमपेज पर "Pariksha Pe Charcha 2026" बैनर या लिंक पर क्लिक करें।
  3. 'Participate Now' बटन पर क्लिक करें।
  4. आप पहली बार MyGov के पोर्टल पर विजिट कर रहें है, तो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID दर्ज करके रजिस्टर करें। 
  5. छात्र, टीचर्स और पैरेंट्स में से अपनी उपयुक्त श्रेणी चुनें।
  6. अपनी श्रेणी के तहत दिए गए विभिन्न थिमस और एक्टिविटी में से किसी एक को चुनें।
  7. सभी जानकारी की जांच करने के बाद फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
