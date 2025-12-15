PPC 2026 Registration: परीक्षा पे चर्चा के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन जारी, 24 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुई पूरी, जल्दी करें अप्लाई

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक संवाद कार्यक्रम "परीक्षा पे चर्चा 2026" के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही, इसने अभी तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस संवाद कार्यक्रम के लिए अब तक 24 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

यह नरेंद्र मोदी के साथ होने वाला वार्षिक संवाद कार्यक्रम का नौवां संस्करण है, जो जनवरी 2026 में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, टीचर्स और पेरेंट्स भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया Innovate India–MyGov के पोर्टल से ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा रही है।

परीक्षा पे चर्चा (PPC) के मंच पर प्रधानमंत्री छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। साथ ही, एग्जाम के तनाव को कम करने और जीवन को उत्सव की तरह जीने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। यह कार्यक्रम हर साल बोर्ड एग्जाम से पहले आयोजित किया जाता है।