NDA Exam 2023: दिल्ली के सशस्त्र बल प्रिपरेटरी स्कूल के 32 छात्रों क्लाफीई किया एनडीए एग्जाम, CM केजरीवाल ने की तारीफ

NDA, NA Results 2023: शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल के 32 छात्रों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) प्रवेश परीक्षा पास की है। बता दें कि एनडीए 2 का रिजल्ट जिसका कल, 26 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। रिजल्ट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल की तारीफ की। पूरी रिपोर्ट यहां देखें।

शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल के 32 छात्रों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) प्रवेश परीक्षा पास की है, जिसका परिणाम कल, 26 सितंबर को घोषित किया गया था। यह छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ-साथ स्कूल में उन्हें प्राप्त शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमाण है।

शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल (एसबीएसएएफपीएस) दिल्ली, भारत में एक पूरी तरह से आवासीय स्कूल है, जिसे 2023 में दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। स्कूल का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। स्कूल का लक्ष्य छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और सशस्त्र बलों के लिए अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, “यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शहीद भगत सिंह सशस्त्र बल प्रिपरेटरी स्कूल, दिल्ली के 32 छात्रों ने एनडीए प्रवेश परीक्षा में क्वालीफाई कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो देश भर के किसी भी स्कूल के छात्रों की सबसे अधिक संख्या है। "

“इस साल सशस्त्र बल प्रिपरेटरी स्कूल, दिल्ली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे यकीन है कि दिल्ली से अधिक से अधिक छात्र अब एनडीए परीक्षा की तैयारी करेंगे और उसे पास करेंगे और भविष्य के अधिकारी के रूप में हमारे देश को गौरवान्वित करेंगे। दिल्ली देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगी।”

Delighted to share that 32 students from Delhi's Shaheed Bhagat Singh Armed Forces Preparatory School have cleared the NDA exam, one of the highest number from any school across the country



In just one year Delhi’s Armed Force Preparatory school has shown excellent results. I…