AFCAT 2 Admit Card 2025: एएफसीएटी 2 एडमिट कार्ड afcat.cdac.in पर जल्द, यहां मिलेगा Direct Link

AFCAT 2 Admit Card 2025: भारतीय वायु सेना (IAF) अपने पोर्टल afcat.cdac.in पर AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए लिंक सक्रिय करेगी। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 23 और 24 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates, एडमिट कार्ड के आधिकारिक तौर पर जारी होने के बाद इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। यह न केवल परीक्षा में शामिल होने के लिए Candidate की योग्यता की पुष्टि करता है, बल्कि इसमें परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग के समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है। AFCAT 2025 एडमिट कार्ड के बिना, Candidates को किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025

AFCAT एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। एक बार जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से अकाउंट में लॉग-इन करके AFCAT एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।