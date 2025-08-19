NEET PG 2025 Result Today
Focus
Quick Links

AFCAT 2 Admit Card 2025: एएफसीएटी 2 एडमिट कार्ड afcat.cdac.in पर जल्द, यहां मिलेगा Direct Link

AFCAT 2 Admit Card 2025: भारतीय वायु सेना 23-24 अगस्त को होने वाली आगामी परीक्षा के लिए AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगी। Candidates को इसे afcat.cdac.in से अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा की जानकारी, केंद्र और निर्देश दिए होते हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए Candidates को एक वैध फोटो आईडी और एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी अपने साथ लानी होगी।

ByVijay Pratap Singh
Aug 19, 2025, 13:55 IST
AFCAT 2 Admit Card 2025
AFCAT 2 Admit Card 2025

AFCAT 2 Admit Card 2025: भारतीय वायु सेना (IAF) अपने पोर्टल afcat.cdac.in पर AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए लिंक सक्रिय करेगी। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 23 और 24 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates, एडमिट कार्ड के आधिकारिक तौर पर जारी होने के बाद इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। यह न केवल परीक्षा में शामिल होने के लिए Candidate की योग्यता की पुष्टि करता है, बल्कि इसमें परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग के समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है। AFCAT 2025 एडमिट कार्ड के बिना, Candidates को किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025

AFCAT एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। एक बार जारी होने के बाद, उम्मीदवार  अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से अकाउंट में लॉग-इन करके AFCAT एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025: हाइलाइट्स

AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025 भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) में शामिल होने वाले Candidates के लिए अपने पोर्टल afcat.cdac.in पर जारी किया जाएगा। AFCAT 2 परीक्षा का आयोजन फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) और ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में ग्रुप ‘A’ गजेटेड अधिकारियों के पदों पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए किया जाएगा। AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

विवरण

जानकारी

आयोजक निकाय

भारतीय वायु सेना (IAF)

परीक्षा का नाम

एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT)

पद

फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल)

रिक्तियां

284

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

अगस्त का तीसरा हफ्ता (संभावित)

AFCAT 2 2025 परीक्षा की तारीखें

23 और 24 अगस्त 2025

परीक्षा का मोड

Online

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, AFSB इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट

आधिकारिक वेबसाइट

afcat.cdac.in

AFCAT हॉल टिकट पर दी गई जानकारी

AFCAT हॉल टिकट डाउनलोड करने से पहले, Candidates को एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी को जांच लेना चाहिए। नीचे दी गई लिस्ट देखें:

*   Candidate का नाम

*   रोल नंबर

*   परीक्षा की तारीख और समय

*   केंद्र का नाम और पता

*   फोटो और हस्ताक्षर

*   रिपोर्टिंग के निर्देश

*   पिता का नाम

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News