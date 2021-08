उद्योग और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार SRMU कर रहा है अपने छात्रों का विकास

कौशल हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है और इस पर हर छात्र को ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी तरह से विकसित कौशल किसी भी छात्र को उसके क्षेत्र में मास्टर बना सकता है। साथ ही, इससे रोजगार प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। तकनीक की वजह से जिस तरह से समाज और उद्योग बदल रहे हैं, उसे देखते हुए नए जॉब्स की मांग भी बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के विश्वविद्यालय इस तरह की मांगों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या वो ऐसे छात्रों को तैयार कर पा रहे हैं, जो अपने कौशल से उद्योगों की वर्तमान चुनौतियों का आसानी से सामना कर पाएं। भारत की कई यूनिवर्सिटी इस दिशा में काम कर रही हैं और Shri Ramswaroop Memorial University (SRMU) उनमें से एक है।

बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षण और अनुसंधान

लखनऊ-देवा रोड पर 100 एकड़ में फैले हरे-भरे प्रदूषण मुक्त वातावरण में स्थित SRMU अकादमिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संसाधनों का संगम है। इसका उद्देश्य ऐसे प्रभावी पॉलिटेक्निक, स्नातक, एकीकृत, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों के माध्यम से सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, जो उद्योग और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षण और अनुसंधान के अनुकूल है। इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है।



शैक्षणिक व पेशेवर संसाधनों का इस्तेमाल

शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के संसाधन एक प्रासंगिक उपकरण होते हैं, जो छात्रों के ज्ञान और कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं। SRMU भी पेशेवर तरीके से अपने छात्रों के कौशल को विकसित करने पर ध्यान देता है। उसका लक्ष्य है कि उसके छात्र संस्थान के बेहतर शैक्षणिक व पेशेवर संसाधनों का इस्तेमाल करके वैश्विक अवसरों के लिए खुद को तैयार कर पाएं। इसके लिए SRMU अपनी व्यापक सुविधाओं का लाभ विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह चीज SRMU को अपने अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ अकादमिक और पाठ्येतर उत्कृष्टता का केंद्र बनाता है।

रोजगारपरक कोर्सेस

शिक्षा को रोजगारपरक बनाए जाने के लिए SRMU का प्रयास काफी सराहनीय है। इसके कोर्सेस उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इसमें इंजीनियरिंग (मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस), पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ नेचुरल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन एंड रिसर्च शामिल है। SRMU की शानदार फैकल्टी छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करती है। ये फैकल्टी प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों और IIT व IIM जैसे प्रसिद्ध संस्थानों से संबद्ध है।

प्लेसमेंट के रिकॉर्ड

SRMU का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। यहां के छात्रों के कौशल को कंपनियों ने पहचाना और उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें अच्छे पैकेज भी दिये। संस्थान ने इस साल 1200 से ज्यादा नौकरी दी। कैंपस में 250 से ज्यादा शीर्ष कॉरपोरेट कंपनियां आईं। संस्थान ने 19 लाख प्रतिवर्ष का उच्चतम और 3.5 लाख प्रतिवर्ष का न्यूनतम पैकेज ऑफर किया। छात्र इतने योग्य थे कि उन्हें एक से ज्यादा नौकरियों के ऑफर मिले। यही नहीं, 300 से ज्यादा छात्रों को सिर्फ तीन दिन में ही नौकरी मिल गई। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्र संस्थान से ऑफर लेटर के साथ ही निवृत्त हुए। 40 प्रतिशत से ज्यादा योग्य छात्राओं को 5 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा का ऑफर मिला।

छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना SRMU का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए यूनिवर्सिटी फैकल्टी से लेकर बेहतर सुविधा पहुंचाने तक हर स्तर पर काम कर रही है, ताकि यहां से पास होने वाले छात्रों को नौकरी, अनुसंधान और परामर्श में सर्वोत्तम अवसर मिल सके।

Disclaimer: The information provided in this Notification is solely by SRMU. Jagranjosh.com bears no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the information. Individuals are therefore suggested to check the authenticity of the information.